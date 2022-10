Yulia Soboleva fechou um capítulo no dia em que atravessou a ponte destruída de Irpin com o filho Lev. Arrumou as memórias dos dias passados debaixo do som dos bombardeamentos, determinada a procurar um lugar longe do medo, para nunca mais ter de ouvir Lev dizer: “Mãe, tenho as perninhas a tremer.”

Yulia tinha 28 anos e Lev cinco meses quando, em novembro de 2013, milhares de manifestantes começaram a concentrar-se na praça Maidan, no centro de Kiev, exigindo um rumo mais europeu para o país. A revolução que se desenrolou nos meses seguintes resultou na morte de mais de 100 pessoas, na deposição do então presidente Viktor Yanukovych e num novo governo interino. A “ilegitimidade” do que apelidou de “golpe de estado” foi o argumento inicial de Vladimir Putin para iniciar um movimento de anexação da Península da Crimeia. Soltavam-se as primeiras faúlhas da guerra entre o governo ucraniano e separatistas pró-russos, apoiados por Moscovo, na região do Donbass.

O nome Lev significa “leão”. Oito anos depois, o rapaz estuda música numa escola de Irpin, apura o treino de piano em casa com o avô, é dono de uma cadela e de uma tartaruga, desenvolveu uma atração especial por trampolins e adora a mistura de queijo quark com ervas que ninguém prepara como a avó.

Em maio de 2022, Lev está sentado na primeira fila de uma sala de aulas sem perceber a maior parte do que lhe é dito, a três mil quilómetros de casa, no centro escolar de Monte Redondo, em Leiria.

Subitamente, a 24 de fevereiro, toda essa vida foi interrompida. O ataque russo obrigou-o a fugir de Irpin, cidade satélite de Kiev, a refugiar-se com a mãe numa pequena aldeia da Ucrânia ocidental e pouco depois a sair do país. Acabaram a bordo de um avião humanitário português.

As paredes interiores estão forradas com desenhos que as crianças da freguesia dedicaram aos novos hóspedes, com mensagens de boas-vindas. Voluntários e vizinhos entram e saem a qualquer hora para trazer bens alimentares, roupas, brinquedos. Um grande salão foi transformado em dormitório e enormes panos pretos pendem do teto até ao chão, a inventar divisões. No exterior, uma bandeira de Portugal e outra da Ucrânia estão presas à madeira envidraçada que enquadra o espaço.

O autocarro deixa as crianças ucranianas na quinta que todos chamam de “Castelo”, um espaço desenhado para eventos e que a junta de freguesia de Monte Redondo reorganizou para acolher famílias refugiadas. Chegaram a estar ali 30 adultos e 20 crianças. A maioria chegou no mesmo dia que Yulia e Lev, a 26 de março — 40 de uma só vez. A lei marcial em vigor na Ucrânia refletia-se na composição do grupo: passaram por ali apenas três homens.

Com a máquina de costura que os voluntários lhe providenciaram em Monte Redondo, entreteve-se a fazer bonecas de tecido com roupas tradicionais ucranianas. Por aqueles dias, um mês depois de aterrar num lugar pacato e rural, estar ocupada era parte da solução. Mas ter algum rendimento também seria fundamental para poder regressar. E Yulia tinha definido desde o momento em que saiu da Ucrânia que regressaria logo que possível.

As forças russas retiraram-se de Irpin no fim de março e a família regressou a casa assim que se tornou seguro, um mês depois. Por essa altura, Yulia já só pensava em fazer o mesmo.

Num dos dias em que o Observador visitou o espaço, encontrou-os a fingir que as bicicletas eram tanques que protegiam cidades ucranianas dos russos. Rodopiavam entre risadas e vozes de comando, a ganhar velocidade no átrio da entrada, em torno da estátua de um leão. Naquele faz-de-conta, ninguém interpretava o inimigo. Eram todos soldados ucranianos.

Havia de explicar mais tarde que ela própria não compreendia inteiramente porquê, mas que sentia “um íman” a puxá-la para casa. “Eu tive dúvidas, desde os primeiros dias, mas não gosto nada disso. Não gosto quando alguém semeia aquele grão de dúvida.” As chamadas com os pais ajudavam a alimentar a decisão inicial.

Yulia foi acompanhando as saídas, percebendo como as vidas das outras mulheres evoluíam para novas etapas. “Vi a casa de uma delas, tem um anexo muito bonito. É uma casa com a minha cara, para uma rapariga criativa. Existem várias opções, mas eu, honestamente, não me interessei muito.”

Gradualmente, o número de residentes no “Castelo” foi diminuindo. A junta de freguesia foi ajudando as famílias que queriam permanecer em Portugal a encontrarem outros alojamentos menos temporários. Em finais de maio, estavam quase todos empregados e já conseguiam alugar uma casa pelos seus próprios meios. Restavam nove adultos e 10 crianças na quinta.

A decisão estava tomada. Com um mês de trabalho já tinha dinheiro para os bilhetes de avião. Só faltava tratar dos documentos para poder viajar. Yulia não costumava sair do país, nem ela nem o filho tinham passaporte em dia. No caminho para Portugal não foi necessário, todas as vias estavam abertas a quem fugia do conflito.

Dois dias depois, assim que o salário caiu na conta, começou a procurar viagens. Tinha-se informado nas redes sociais, em grupos de ucranianos, e decidiu que o melhor seria apanhar um comboio direto de Budapeste para Kiev. Havia precisamente um voo para a capital húngara a sair do Porto a 14 de junho, a um preço muito inferior à média. Tudo parecia encaixar no plano traçado. Comprou a viagem e passados outros dois dias regressou ao consulado.

Em circunstâncias normais, este tipo de documento é feito no próprio dia, mas o sistema estava em baixo e Yulia foi instruída a esperar por uma chamada telefónica para o levantar. As previsões apontavam para a semana seguinte.

As pedras tinham agora um novo propósito. “Existe essa tradição: atirar uma moeda ao mar ou para uma fonte com o desejo de retornar ao local onde a moeda foi deixada. Nós decidimos deixar as pedras com a inscrição do nosso desejo.” Não as atiraram à água, optaram por enterrá-las na areia.

Dias depois, Yulia e Lev estavam novamente ao pé do oceano — desta vez em São Martinho do Porto, mais perto de Leiria —, prontos para se despedirem de duas pedras que tinham trazido de Slavske, na parte ocidental da Ucrânia, onde se refugiaram antes de virem para Portugal. “Essas pedras são duas metades de uma” e o objetivo inicial era levá-las um dia para casa “como uma lembrança de um canto pitoresco da Ucrânia.”

Quando chegaram a Leiria, Yulia e Lev traziam pouco mais do que a mochila de emergência que tinham feito ao sair de Irpin. A mala de regresso teria de ser bem maior para transportar todas as roupas e objetos que lhes ofereceram em Monte Redondo e algumas lembranças que foram comprando. Uma bagagem de porão de 30 Kg já precisava de engenho na hora de fechar. Algo teria de ficar para trás.

Na demorada fila que se formava naquela manhã, Yulia aguardava pela resposta que receberia no balcão de atendimento — e que poderia ditar a perda do dinheiro gasto nos bilhetes de avião e um adiamento de todos os planos. “Ainda não está pronto, mas vai ficar hoje.” A garantia transmitida entretanto por uma funcionária arrancou-lhe um sonoro suspiro de alívio. A viagem podia começar.

Na véspera do voo para Budapeste, mãe e filho estavam novamente na cave da moradia amarela do Restelo onde funciona a embaixada da Ucrânia. A chamada para levantar os documentos nunca chegou e a informação mantinha-se: havia um problema com os serviços na Ucrânia, possivelmente devido a um ataque, e não dependia do consulado.

O comboio passou a fronteira de madrugada. Nas primeiras horas em solo ucraniano, Lev brinca com os pedaços de fita-cola que cobrem as janelas. Estão ali para impedir que os fragmentos dos vidros causem danos maiores, no caso de serem atingidos.

Yulia olhou em volta à procura de respostas no comportamento dos outros. “Os pais não fizeram nada e as crianças pequenas continuaram a brincar, então pensei: ‘ficamos parados, veremos’.” Os receios que confessara na viagem de comboio recebiam um primeiro sinal para desinsuflar.

Um primeiro teste à determinação no regresso aconteceu logo na manhã seguinte, quando desceram à rua e ouviram sirenes pela primeira vez em mais de três meses. “Eu perdi-me. Esqueci-me do que é suposto fazer. Pensei: ‘para onde correr?’ O miúdo olha para mim e pergunta: ‘Onde há um bunker?’”

Fazer a viagem para Irpin ainda nessa noite era arriscado — faltavam pouco mais de duas horas para o recolher obrigatório. Os táxis e transportes semelhantes deixavam de aceitar passageiros pelo menos uma hora antes do limite. Yulia e Lev ficaram em casa do amigo Oleksiy, em Kiev.

Jeniya lidou naturalmente com essa particularidade durante toda a sua vida, incluindo a nível profissional — foi pediatra e depois especialista em tuberculose. Mas naquele dia, no meio da excursão entusiasmada dos seus familiares regressados, foi com ar reprovador que, a dada altura, perguntou a Lev porque estava a usar palavras russas.

Jeniya conta com orgulho que é natural de Borodiyanka, a 30 quilómetros de Irpin, e que cresceu a falar apenas ucraniano. “Até aos seis anos, eu não sabia nem uma palavra russa. Provavelmente, eu falava em ‘surjik’ e não dominava a língua de literatura ucraniana, mas era o suficiente para me fazer entender no ambiente que tinha à minha volta.”

Desde que regressou a casa, no fim de abril, Jeniya ainda não visitou a cidade natal de Borodiyanka, também fortemente atingida pelos combates que ali decorreram. Nem sequer viu com os próprios olhos as zonas mais destruídas de Irpin. Aponta para o peito enquanto tenta explicar: “Era-me tão difícil que aqui estava tudo a chorar, a sofrer. O meu coração derramava-se em sangue.”

Acredita que as suas orações tiveram um papel na aparente aleatoriedade que ditou a destruição de algumas casas vizinhas e que poupou a sua. “Deus estava sobre nós. Ele abriu a sua asa e protegeu-nos.”

Apesar de estar ainda muito apreensiva com a evolução do conflito no país, Jeniya lê sinais na natureza. “Eu vi que, mesmo no meio de destroços, crescem flores, como a vida que ultrapassa tudo. A vida continua e é preciso preservá-la.”

O jardim dos Soboleva é agora espelho desse renascimento e exibe várias plantações recentes de flores, legumes e frutos. É obra de Maryna, mãe de Yulia — que apanhou todos de surpresa quando regressou do trabalho, nessa tarde, com um pequeno buquê nas mãos.

Interrompeu uma tentativa — fracassada — de convencer Lev a voltar a tocar piano. O rapaz tinha prometido à mãe que, se regressassem a casa, retomaria os estudos com afinco, mas a única pessoa capaz de o convencer com sucesso era o avô — que só chegaria algumas horas depois, cruzando-se acidentalmente com Yulia e Lev na rua.