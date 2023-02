A criação da Comissão Independente para investigar os abusos sexuais na Igreja foi consensual entre os bispos portugueses, reunidos em assembleia, em novembro de 2021. “Mas alguns não tomaram consciência do que isso significava”, explicaria mais tarde um dos bispos entrevistados pela equipa coordenada por Pedro Strecht — identificado no relatório final como B4 –, que acrescentou: “Lidar com a verdade queima!” Talvez por isso tenham surgido nos meses seguintes várias críticas, agora reveladas no relatório final, conhecido esta segunda-feira.

Ao longo das mais de 486 páginas do documento pode ler-se que o entusiasmo dos bispos em relação ao trabalho da comissão e à sua exposição pública não foi “unânime”. Houve três bispos que criticaram a exposição pública da Comissão, as datas escolhidas para conferências de imprensa onde foram feitos pontos de situação e ainda as “tentativas para denegrir” a Igreja.

No total, foram entrevistados 19 bispos e administradores diocesanos — de duas dioceses não chegou qualquer resposta (nem do bispo de Beja, nem do administrador diocesano de Setúbal) — e 13 superiores de institutos religiosos. No relatório, os autores optaram, porém, por não identificar quem proferiu os elogios e as críticas à comissão — “B” significa bispo, “SG” superiores e superioras gerais –, ainda que os mesmos sejam transcritos. Ao que o Observador apurou, entre os bispos mais críticos da comissão estarão os do Porto, D. Manuel Linda, e o de Lamego, D. António Couto.

“É como se fossem pregoeiros na praça pública”

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.