"Obliterado" ou a poucos meses de uma bomba nuclear? Como ficou o programa nuclear iraniano depois da guerra

“Não se pode permitir que o Irão tenha uma arma nuclear”. Foi com estas palavras, proferidas em abril de 2016 num discurso sobre política externa durante a corrida à Casa Branca, que Donald Trump traçou a sua linha vermelha quanto ao regime de Teerão. Nove anos e duas eleições ganhas depois, a posição não se alterou. E foi com este mesmo objetivo que, na madrugada do passado domingo, os Estados Unidos atacaram as três mais importantes instalações nucleares iranianas: Fordow, Natanz e Isfahan.

Nas horas seguintes ao ataque, o Presidente norte-americano cantou vitória. “Hoje, posso relatar ao mundo que os ataques foram um sucesso militar espetacular. As instalações chave de enriquecimento nuclear foram completa e totalmente obliteradas”, declarou, numa conferência de imprensa nessa mesma noite. Ao longo dos últimos dias, Trump e a sua administração não se têm escusado de repetir, em várias ocasiões, que o ataque foi um “sucesso” e o programa nuclear iraniano está “obliterado”.

Contudo, os relatórios dos serviços secretos, tanto norte-americanos como europeus, e as avaliações da Agência Internacional de Energia Atómica (IAEA) contrariam estas conclusões: os danos infligidos às instalações iranianas foram severos, mas apenas terão atrasado o programa nuclear em poucos meses. A verdade é que todas estas informações são apenas preliminares, muitas delas baseadas em imagens de satélite dos três locais atingidos. Ora, o núcleo do programa nuclear iraniano não está à superfície, mas em instalações subterrâneas, túneis e até no interior de uma montanha.

É nestas instalações que o Irão tem 408 quilos de urânio enriquecido a 60% e centrifugadoras, duas peças centrais que distinguem um programa nuclear com propósitos civis e pacíficos de um programa que tem como objetivo construir uma bomba nuclear. Apesar das declarações perentórias da administração norte-americana, vários oficiais e especialistas em questões nucleares têm ressalvado que ainda é muito cedo para perceber a verdadeira extensão dos danos. Tal como afirmou Mark Warner, senador norte-americano e membro do Comité dos Serviços de Informação no Congresso, a única forma de ter a certeza é enviando inspetores para as três localizações.

No entanto, o Irão está a considerar suspender toda a cooperação com a IAEA, o que quer dizer que o acesso às instalações não é possível. Por conseguinte, o verdadeiro estado do programa nuclear iraniano é, neste momento, um mistério. Mesmo sem certezas absolutas, serviços secretos e observadores internacionais contrariam a administração Trump e inclinam-se a afirmar que as reservas e as centrifugadoras de urânio permanecem intactas.