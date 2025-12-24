"Operação Causa Justa". A invasão norte-americana do Panamá no Natal de 1989 que alimenta a "narrativa política" sobre a Venezuela

Além do quartel das PDF, as tropas norte-americanas também visaram o aeroporto, o jato privado e o barco de Noriega. Apesar dos alvos, no meio do “caos”, o Presidente panamaense conseguiu escapar à detenção. Durante os quatro dias seguintes, as tropas norte-americanas procuraram Noriega por todo o país, até ser encontrado na Nunciatura Apostólica na capital. Foram precisos outros onze dias para o forçar a entregar-se. No dia 3 de janeiro de 1990, Noriega foi detido e, mais tarde, condenado pela justiça americana por tráfico de droga, extorsão e lavagem de dinheiro. Cumpriu parte da pena nos Estados Unidos, depois em França e regressou ao Panamá, para cumprir o resto da sentença em prisão domiciliária, onde acabou por morrer em 2017, aos 83 anos.

Depois da detenção de Noriega e da tomada de posse de Guillermo Endara, a Operação Causa Justa foi dada como terminada no dia 31 de janeiro de 1990, com o Pentágono a dar conta de 537 vítimas mortais: 23 soldados norte-americanos e 514 panamaenses, entre civis e soldados. Outras 14 mil pessoas ficaram desalojadas e foram obrigadas a passar o Natal em centros de acolhimento de refugiados. Contudo, os números de mortos são questionados por organizações internacionais e pela Comissão Nacional de Direitos Humanos do Panamá que, no rescaldo da operação, apontou que os números de mortos podiam chegar aos milhares. A discrepância gerou investigações, mas os números norte-americanos nunca foram revistos. Um relatório da Human Rights Watch levanta outra questão — de que forma morreram as várias dezenas de civis cujas mortes foram confirmadas? — apontando a possibilidade de a operação ter violado o Direito Internacional.

A “posição privilegiada” dos EUA que fez do Panamá “um caso invulgarmente permissivo” para Washington

Em maio de 1989, os panamaenses deslocaram-se às urnas com o objetivo de eleger um Presidente e os deputados da Assembleia Legislativa. A vitória de Manuel Noriega, um antigo ativo da CIA na América Latina cuja relação com Washington se tinha deteriorado, foi declarada fraudulenta pelos EUA. Seguiram-se protestos e tentativas de golpe de Estado falhadas. A invasão, no final desse mesmo ano, foi o culminar de meses de tensões. O rastilho foi a morte, no dia 16 de dezembro de 1989, de um fuzileiro naval norte-americano às mãos das PDF.

Mas a decisão de invadir não foi imediata. Na reunião do dia 17 de dezembro, uma questão imperava entre os líderes políticos e militares reunidos na Casa Branca: “Temos provocação suficiente para agir?“, recorda Colin Powell na sua autobiografia. Às acusações de fraude eleitoral e tráfico de droga, somava-se a vontade de os Estados Unidos preservarem a sua esfera de influência do Panamá, herança do seu papel na construção do Canal. A acumulação de fatores levou os norte-americanos a decidir que sim, havia bases para agir pela força. Mas a justificação foi reforçada com o nome escolhido para a operação, que foi alvo de discussão. Acabaram por concordar em “Causa Justa” — “até os nossos críticos mais severos teriam de dizer ‘Causa Justa’ enquanto nos denunciam”, justifica Powell, que mais tarde chegaria a Secretário de Estado.