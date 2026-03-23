Operação Lúmen. O plano, as alegadas 'comissões' de 4% para Laplaine Guimarães e Carla Salsinha e os almoços no Magano

Apesar de haver registo de transferências da Castros para a UACS após o pagamento do serviço desde 2019, os investigadores consideram haver indícios fortes de uma combinação somente a partir de 2022 entre Jorge Castro, Laplaine Guimarães e Carla Salsinha (com o envolvimento também a partir de 2024 do seu ‘vice’ na UACS, Gomes Castro, que não foi detido). O plano seria garantir que a empresa ficasse sempre com os contratos das iluminações de Natal, com a contrapartida de devolver perto de 4% do valor.

Mais: foi a partir de 2022 que, segundo a investigação — delegada na PJ, num inquérito a cargo do DIAP Regional do Porto —, os contratos entre a UACS e a Castros passaram a ser somente verbais, sem serem formalizados por escrito, com o pagamento dos valores definidos por Carla Salsinha e Laplaine Guimarães (e desde 2024 também com Gomes Castro, vice-presidente da UACS). Tal serviria para ocultar o montante realmente pago pela UACS à Castros e, de igual modo, ocultar a existência de contrapartidas pela repetida escolha da empresa de iluminações.

O ‘arrufo’, a intimidação e os almoços no Magano

Contudo, terá havido um ‘arrufo’ em 2023 com a Castros, já que, embora existisse o compromisso de continuar a pagar a contrapartida de cerca de 4%, tal verba não teria sido transferida. Por isso, na ótica da PJ e do MP, Carla Salsinha e Laplaine Guimarães terão decidido algures em 2024 colocar de parte a empresa de iluminações, só ‘recuperando’ o alegado acordo a partir de setembro desse ano, o que levou a que a empresa de Gaia voltasse a ser escolhida para a prestação do serviço no Natal de 2024.

Tal aconteceu porque Jorge Castro acordou continuar a pagar os cerca de 4%, conforme foi pedido por Gomes Castro, na sequência do que tinha sido definido — e capturado em escutas — com Carla Salsinha e Laplaine Guimarães. Através de Laplaine Guimarães, a CML autorizou no dia 15 de novembro desse ano o pagamento da despesa e o envio das verbas para a UACS. Depois, em janeiro de 2025, Carla Salsinha combinou um almoço para 14 de fevereiro com Jorge Castro e o influente secretário-geral da CML, que ocupa aquele cargo desde 2011, imune às mudanças de ciclo de poder na autarquia.

Nesse dia, no restaurante Magano — um restaurante lisboeta conhecido pela comida alentejana —, acertaram os valores a pagar pela contrapartida da adjudicação das iluminações de Natal de 2024 e que, desta feita, segundo apurou o Observador, terão consistido na dedução da percentagem na última fatura, sem a respetiva nota de crédito. Por outras palavras, em vez de receber os 35 mil euros (sem IVA) em falta, a Castros veio a receber cerca de 12 mil euros.

Nesse almoço ficaria ainda alinhavada a adjudicação para o Natal de 2025. As conversações prosseguiriam com um encontro em março de 2025 entre Laplaine Guimarães, Jorge Castro e Gomes Castro (uma vez que Carla Salsinha não esteve presente) nas instalações da secretaria-geral da CML, só que o tom da conversa foi mais tenso. Laplaine Guimarães e Gomes Castro alegadamente exigiram uma redução de 50 mil euros no valor do contrato, o que foi recebido com protestos por Jorge Castro.

O secretário-geral da CML e o ‘vice’ da União de Associações de Comércio e Serviços tentaram pressionar o empresário, ameaçando que iriam levar o tema a Carlos Moedas no sentido de ser lançado um concurso público.