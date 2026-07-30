Os 12 disparos de Luís Neves para se defender: o fogo amigo, os tiros nos pés e os alvos falhados

Tem faturas das madeiras e comprovativos de pagamento

A investigação do Nascer do Sol e da TVI/CNN Portugal tinha igualmente revelado que as madeiras utilizadas por Luís Neves na construção de um alpendre no seu monte em Odemira teriam sido desviadas da empresa pública Infraestruturas de Portugal e entregues gratuitamente na propriedade de Luís Neves.

“Não foram oferecidas pela IP, nem foram desviadas”, tal como não foram transportadas pelo empreiteiro João Carvalho, referiu o ministro da Administração Interna. “Para este alpendre pensei adquirir – à semelhança do que já tinha visto noutras casas de campo – umas sulipas dos caminhos de ferro já sem utilização. Perguntei a um trabalhador da CP, que conheço há muitos anos, se sabia como as comprar, ele informou-se e passado algum tempo as sulipas foram entregues em minha casa. Ao contrário do que foi alegado, não foram oferecidas pela IP, não foram desviadas, nem muito menos adquiridas ou transportadas pelo sr. João Carvalho. Foram pagas à IP por um intermediário a quem depois paguei”, afirmou. E acrescentou que tem documentação que comprova as suas afirmações.

Fogo amigo. Neves responde a antecessor e responsabiliza atual direção nacional da PJ

Quando foi confrontado com a falta de documentos que comprovem a ordem para transferir a galera apreendida e todo o processo associado, Luís Neves remeteu a explicação para os serviços administrativos e para a atual liderança da PJ.

“O diretor nacional não tem de saber se há documentos ou não. Eu já saí de lá há alguns meses”, afirmou o ministro, remetendo essa função para a estrutura da da Judiciária. Luís Neves diz que o atual “diretor nacional [da PJ] é que tem de saber se há documentos ou não. Quem lá está agora que explique essa matéria”, frisou, referindo-se a Carlos Cabreiro, seu sucessor à frente da Judiciária.

Recorde-se que Luís Neves teceu rasgados elogios a Carlos Cabreiro no dia em que foi conhecido o seu sucessor à frente da Judiciária: “É um profissional muito querido e respeitado, interna e externamente, pelas outras polícias e pelo Ministério Público e fará, estou absolutamente certo e convicto, uma excelente missão à frente de uma grande instituição”.

O ministro desvalorizou também as declarações do seu antecessor na PJ, Almeida Rodrigues, que nos últimos dias veio defender a obrigatoriedade do cumprimento das obrigações declarativas, que o próprio sempre seguiu. “Ainda bem que o fez”, foi a resposta de Luís Neves. “Se tivéssemos sido [alertados] em 2018/19/20, tínhamos tido o mesmo comportamento”, concluiu.

Alvos falhados. “Nenhuma autoridade judiciária” validou indícios de crimes de abuso de poder e descaminho

Apesar de ter explicado com informação precisa a questão do atrelado, Luís Neves foi um pouco mais além e tentou desmentir a ideia de que existissem mesmo suspeitas da alegada prática dos crimes de abuso de poder e de descaminho. Mas tentou fazê-lo para colocar em causa a informação que foi dada pelo semanário Expresso. “Nenhuma autoridade judiciária” confirmou oficialmente tais indícios, afirmou o ministro da Administração Interna.

A única vez que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se pronunciou oficialmente sobre o “inquérito” criminal em curso sobre os “bens que se encontravam apreendidos à ordem do processo designado” foi para confirmar que a investigação era tutelada pelo DIAP Regional de Lisboa e que a mesma “não será, por ora, delegada em qualquer órgão de polícia criminal.”

De facto, a PGR não se pronunciou sobre os crimes que levaram à abertura do inquérito criminal, nem a própria Polícia Judiciária o fez na única vez que também comunicou formalmente sobre o caso. Mas um inquérito, seja ele qual for, só pode ser aberto com base em indícios da alegada prática de um crime concreto. Logo, a narrativa de Neves de que não há indícios criminais em investigação não estará correta.