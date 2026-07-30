Os 12 disparos de Luís Neves para se defender: o fogo amigo, os tiros nos pés e os alvos falhados

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Depois de três semanas de intenso escrutínio jornalístico, e depois de um silêncio ensurdecedor que se seguiu a três entrevistas consecutivas que não “mataram o caso”, a expetativa sobre as explicações que Luís Neves teria para dar era muito elevada.
Antes de uma parte significativa do país hibernar para férias durante o mês de Agosto, o ministro da Administração Interna avançou de forma assertiva para uma conferência de imprensa onde tentou explicar a forma de pagamento das obras no monte alentejano, as razões que o levaram a não entregar as suas declarações de rendimentos e de património no Tribunal Constitucional, os argumentos que poderia contrapor às alegadas ilegalidades nas obras não licenciadas no seu terreno em Odemira e, finalmente, o estranho caso do atrelado da droga.
Depois de todas as respostas avançadas por Luís Neves sobre tantos temas, o Observador explica-lhe os 12 argumentos essenciais da estratégia de defesa do ex-diretor da Polícia Judiciária para tentar “matar” pela segunda vez os casos que o perseguem desde há quase um mês. Nem todos os disparos foram bem sucedidos. Houve alguns tiros certeiros, mas também alvos falhados, balas perdidas, fogo amigo e tiros nos pés.
Tiros certeiros. “Não há razão nenhuma para ser constituído arguido”
O caso do atrelado
O tema do atrelado apreendido e levado para as instalações da empresa Construbarcelos foi o mais complexo durantes estas três semanas de intenso escrutínio da atividade do então diretor nacional da Polícia Judiciária. Luís Neves acabou por confirmar todas as informações que a CNN Portugal tinha revelado esta terça-feira e recusou cabalmente que exista algum motivo para ser constituído arguido no inquérito criminal que foi aberto pela Polícia Judiciária e validado pelo Ministério Público.
Auto-classificando a sua decisão como um “ato de extraordinária gestão” — um improviso face ao discurso escrito —, o ministro da Administração Interna explicou de forma pormenorizada o que aconteceu:
- Quando o atrelado e os materiais químicos foram apreendidos em dezembro de 2024, tiveram rapidamente ordem de destruição. Contudo, os orçamentos disponíveis para a destruição dos percussores que se usam no fabrico de estupefacientes ascendiam a cerca de 144 mil euros. Como não havia espaço nos armazéns da Polícia Judiciária — Neves deu mesmo o exemplo dos dois armazéns da PJ cheios de tabaco e de azeite de contrabando —, o atrelado e os materiais químicos foram deslocalizados para o depósito da Marinha no Seixal.
- Luís Neves diz que só teve conhecimento da situação quando Álvaro Pires, diretor financeiro da PJ, o confrontou com o pedido da Marinha para que os bens apreendidos fossem retirados com urgência do depósito do Seixal em agosto de 2025.
- “Era preciso alugar um armazém, o que não era possível naquele espaço de tempo. O orçamento que havia para a destruição do material ascendia a quase 150 mil euros e a PJ não tinha cabimentação. O diretor financeiro [Álvaro Pires] propôs a transferência do material para um armazém do sr. João Carvalho, onde os contentores com os produtos químicos podiam permanecer em segurança pelo período até ser encontrada uma solução. Concordei com uma proposta que me foi apresentada por um alto quadro da Polícia Judiciária. (…) Nas circunstâncias existentes naquele momento, foi a decisão adequada, a que melhor protegia os interesses do Estado e a que eu voltaria a tomar perante a mesma informação. Foi um puro ato de boa gestão”, disse o governante.
Luís Neves afirmou que João Carvalho não recebeu um euro da PJ e aceitou disponibilizar o seu espaço de forma gratuita e assegurou que houve uma escolta da Judiciária que acompanhou a viagem do atrelado e do material químico do Seixal até Barcelos.
“Não foi desviado qualquer bem, não foi comprometida qualquer prova, não foi beneficiado quem quer que fosse e não há aqui qualquer ligação ao tráfico de droga”, afirmou Neves. Isto é, o ministro da Administração Interna rejeitou qualquer base para uma indiciação pelos crimes de abuso de poder e de descaminho no âmbito do inquérito criminal aberto pelo DIAP Regional de Lisboa.
A confirmar-se que a decisão de Luís Neves foi fundamentada, que João Carvalho não recebeu qualquer valor da Judiciária e que a PJ sempre soube onde estava o atrelado e os percussores químicos é muito pouco provável que o ministro da Administração Interna venha a ser constituído arguido no inquérito em curso.
O preço de mercado dos terrenos que comprou em Odemira
A aquisição de diversos terrenos adquiridos por Luís Neves na zona de Odemira levou a notícias que indicavam que a mesma não teria sido feita a preços de mercado. O ministro da Administração Interna garantiu que “dois terços” da propriedade no Baixo Alentejo “são de origem familiar” e que adquiriu “um terço” em 2025. “Tudo a preços de mercado. Nenhum a preço de saldo, como maldosamente se insinuou”, garantiu.
Luís Neves não declarou empresa da mulher à chegada ao Governo. “Mero lapso”, diz o ministro
Além de afirmar várias vezes que tinha os anúncios das agências imobiliárias que indicavam o preço dos terrenos que pagou, também esclareceu que pediu empréstimos à banca para adquirir as “duas últimas parcelas”. O ministro referiu um inicial de “90 mil euros” de crédito, que aumentou “para 315 mil euros”. E, de facto, esses valores estão inscritos nas declarações de rendimentos que entregou na Entidade para a Transparência, como o Observador noticiou aqui.
Luís Neves começou por comunicar na sua primeira declaração, entregue na Entidade para a Transparência em abril de 2026, que tinha dois empréstimos: um de 45 mil euros na Caixa Geral de Depósitos (CGD) e outro no mesmo valor no Banco Montepio. Tendo um mês mais tarde comunicado uma alteração patrimonial: os dois créditos eram agora da CGD eo seu valor tinha subido para um total de 315 mil euros.
Pagamento “por multibanco” dos materiais de construção. E João Carvalho já não é empreiteiro
O Observador já tinha revelado, com base em informação transmitida pelo gabinete de Luís Neves, que a obra no monte de São Teotónio tinha levado à emissão de 108 faturas num valor total de 21.118 euros. Na conferência de imprensa desta quarta-feira, o ministro da Administração Interna fez questão de assumir que não tinha transmitido informação rigorosa ao Observador e corrigiu o valor total das faturas para cerca de 18 mil euros porque entende agora que nem todas as 106 faturas diziam respeito à obra de construção.
Certo é que a esmagadora maioria das faturas têm a ver com materiais de construção, cujo valor faturado é de apenas algumas dezenas e/ou de algumas centenas de euros. Luís Neves garantiu que tem os comprovativos de pagamento “por multibanco” dessas faturas.
E acresentou uma novidade, sem mais explicações: João Carvalho já não é o empreiteiro das obras do monte de Odemira.
Tem faturas das madeiras e comprovativos de pagamento
A investigação do Nascer do Sol e da TVI/CNN Portugal tinha igualmente revelado que as madeiras utilizadas por Luís Neves na construção de um alpendre no seu monte em Odemira teriam sido desviadas da empresa pública Infraestruturas de Portugal e entregues gratuitamente na propriedade de Luís Neves.
“Não foram oferecidas pela IP, nem foram desviadas”, tal como não foram transportadas pelo empreiteiro João Carvalho, referiu o ministro da Administração Interna. “Para este alpendre pensei adquirir – à semelhança do que já tinha visto noutras casas de campo – umas sulipas dos caminhos de ferro já sem utilização. Perguntei a um trabalhador da CP, que conheço há muitos anos, se sabia como as comprar, ele informou-se e passado algum tempo as sulipas foram entregues em minha casa. Ao contrário do que foi alegado, não foram oferecidas pela IP, não foram desviadas, nem muito menos adquiridas ou transportadas pelo sr. João Carvalho. Foram pagas à IP por um intermediário a quem depois paguei”, afirmou. E acrescentou que tem documentação que comprova as suas afirmações.
Fogo amigo. Neves responde a antecessor e responsabiliza atual direção nacional da PJ
Quando foi confrontado com a falta de documentos que comprovem a ordem para transferir a galera apreendida e todo o processo associado, Luís Neves remeteu a explicação para os serviços administrativos e para a atual liderança da PJ.
“O diretor nacional não tem de saber se há documentos ou não. Eu já saí de lá há alguns meses”, afirmou o ministro, remetendo essa função para a estrutura da da Judiciária. Luís Neves diz que o atual “diretor nacional [da PJ] é que tem de saber se há documentos ou não. Quem lá está agora que explique essa matéria”, frisou, referindo-se a Carlos Cabreiro, seu sucessor à frente da Judiciária.
Ministro da Administração Interna elogia escolha do novo diretor da PJ
Recorde-se que Luís Neves teceu rasgados elogios a Carlos Cabreiro no dia em que foi conhecido o seu sucessor à frente da Judiciária: “É um profissional muito querido e respeitado, interna e externamente, pelas outras polícias e pelo Ministério Público e fará, estou absolutamente certo e convicto, uma excelente missão à frente de uma grande instituição”.
O ministro desvalorizou também as declarações do seu antecessor na PJ, Almeida Rodrigues, que nos últimos dias veio defender a obrigatoriedade do cumprimento das obrigações declarativas, que o próprio sempre seguiu. “Ainda bem que o fez”, foi a resposta de Luís Neves. “Se tivéssemos sido [alertados] em 2018/19/20, tínhamos tido o mesmo comportamento”, concluiu.
Alvos falhados. “Nenhuma autoridade judiciária” validou indícios de crimes de abuso de poder e descaminho
Apesar de ter explicado com informação precisa a questão do atrelado, Luís Neves foi um pouco mais além e tentou desmentir a ideia de que existissem mesmo suspeitas da alegada prática dos crimes de abuso de poder e de descaminho. Mas tentou fazê-lo para colocar em causa a informação que foi dada pelo semanário Expresso. “Nenhuma autoridade judiciária” confirmou oficialmente tais indícios, afirmou o ministro da Administração Interna.
A única vez que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se pronunciou oficialmente sobre o “inquérito” criminal em curso sobre os “bens que se encontravam apreendidos à ordem do processo designado” foi para confirmar que a investigação era tutelada pelo DIAP Regional de Lisboa e que a mesma “não será, por ora, delegada em qualquer órgão de polícia criminal.”
De facto, a PGR não se pronunciou sobre os crimes que levaram à abertura do inquérito criminal, nem a própria Polícia Judiciária o fez na única vez que também comunicou formalmente sobre o caso. Mas um inquérito, seja ele qual for, só pode ser aberto com base em indícios da alegada prática de um crime concreto. Logo, a narrativa de Neves de que não há indícios criminais em investigação não estará correta.
Tiro nos pés. Declarações que não apresentou no TC e a piscina que voltará a ser um tanque
Apesar de a expressão militar ser traiçoeira neste caso — já que remete para os tiros intencionais de soldados para fugirem à guerra —, no caso do ministro da Administração Interna alguns disparos não foram de propósito, mas acertaram em cheio nos seus próprios pés.
O apontar de dedo ao TC, a ameaça das “máfias” e o parecer que a Transparência chumbou
A primeira rajada disparada pelo ministro na sua própria direção envolveu as declarações de rendimentos de Luís Neves enquanto diretor nacional da PJ. Neves começou por alegar que nunca foi notificado pelo Tribunal Constitucional para entregar as declarações. “Importa aqui dizer que enquanto Diretor Nacional da PJ, nunca me foi entregue qualquer notificação pelo Tribunal Constitucional para entregar qualquer tipo de declaração de rendimentos”, declarou em conferência de imprensa.
Só em maio de 2025, sete anos depois de entrar para a PJ, é que diz ter tomado essa consciência — e após ter sido informado pela Entidade para a Transparência de que devia entregar as declarações.
A partir daqui, o argumento rapidamente passa do desconhecimento para uma questão de segurança. “Notem que esta declaração expõe, entre outros, as moradas de dirigentes policiais. No meu caso em particular, que estive sob proteção, fui ameaçado juntamente com a minha família por máfias e delinquentes da pior espécie, era um risco enorme prestar certo tipo de informações pessoais”, explicou.
Por estas razões, diz ter chegado a submeter um parecer à Entidade para a Transparência defendendo que a lei não se devia aplicar aos cargos dirigentes de serviços de segurança interna, concluindo pela “não aplicação da Lei n.º 2/2004 aos cargos dirigentes da Polícia Judiciária”.
A PJ é um serviço de segurança, que exerce funções de segurança interna e, por conseguinte, a lei não se deve aplicar aos cargos dirigentes ‘das forças e serviços de segurança e dos órgãos públicos que exercem funções de segurança interna, nos termos definidos pela Lei de Segurança Interna’. Confirmando-se, assim, também no nosso entendimento e segundo o parecer que apresentámos, ‘a não aplicação da Lei no2/2004 de 15.01 aos cargos dirigentes da Polícia Judiciária’”, referiu aos jornalistas.
A tese não colheu e Luís Neves acabou por ter de cumprir as suas obrigações declarativas. “Estão todas feitas e corrigidas”, assegura, acrescentando, porém, que ninguém as consultou. Errado — novo tiro: o Observador requereu e acedeu a todas as suas declarações.
A piscina que era tanque (e voltará a sê-lo), os pagamentos “em numerário” pela mulher e as faturas que bastam
De volta aos campos alentejanos, outro aparente tiro nos pés: o tanque que se tornou piscina, mas que voltará a ser tanque. Neves já tinha garantido que não se tratava de piscina alguma. Mais: afirmou que foi uma ampliação de um tanque que já existia na propriedade. Mas as imagens de satélite desmentiram a versão do tanque pré-existente: antes, nem piscina nem tanque.
Histórico de imagens de satélite da propriedade de Luís Neves mostram que nunca houve um tanque visível no terreno
Nesta quarta-feira, a tese evoluiu. “Quanto à piscina, foi pedido para se fazer um tanque, construído acima do nível do solo. Esse tanque foi efetivamente construído, mas depois acabou por se transformar numa chamada piscina média familiar, já que foi ladeada de terra”.
Mostrando uma fotografia da casa, explicou que a transformação sucedeu num fim de semana em que o ministro não estava presente. “Num fim de semana em que eu não estive, foi rodeado de terra e deixou de ser um tanque. Mas será um tanque novamente”. Assim, sem nunca o ter sido, a piscina deixará de o ser para regressar ao estatuto de tanque.
Sobre as obras — que o ministro garantiu serem apenas numa das suas propriedades ao contrário do que fora noticiado — restam mais dois tiros de soldado com fraca mira. Primeiro, os pagamentos: o ministro confirmou que foi a mulher que os fez, “em dinheiro” e aos fins de semana.
Segundo, as faturas: argumenta que se há fatura emitida é porque o serviço foi pago, mencionando os 5 mil euros entregues à Construbarcelos. E que isto devia bastar.
O único tiro que saiu ao lado no caso do atrelado
Por fim, se no caso do atrelado a pontaria do ministro parecia certeira, a última bala acabou por o atingir. Neves garante que os químicos dentro dos bidões “não são propriamente materiais perigosos”, mas a verdade é que o atrelado ficou à porta da Construbarcelos exposto ao sol — isto depois de a Marinha ter exigido a sua retirada das instalações no Seixal precisamente por motivos climatéricos, segundo foi noticiado.
De qualquer das formas, este tiro pode fazer ricochete: já depois de recuperado pela PJ nas instalações da Construbarcelos e levado para Tires, o atrelado voltou a ficar a céu aberto — como escreve o Correio da Manhã — numa zona atingida por incêndios recentes.
Balas perdidas
O pedido de reunião “urgente”, mas “com humildade”, à Câmara de Odemira
A primeira bala cujo alvo ficou, para já, sem ser atacado diz respeito ao facto de a piscina no monte alentejano do ministro ter sido construída em área protegida (RAN e REN). Luís Neves argumentou não ter pedido licenciamento por achar a intervenção de “pouco impacto”, na sequência da alteração feita sem o seu conhecimento, e garantiu desconhecer — novamente — o condicionamento.
Quanto à informação segundo a qual aquela propriedade se encontra em área condicionada, desconhecia esse facto, nem tal me foi assinalado no momento da compra”, assegura.
Agora, “com humildade”, Luís Neves garante ter pedido uma reunião urgente à Câmara de Odemira para regularizar o que for preciso “no escrupuloso cumprimento da lei”, incluindo “em termos fiscais”.
Fica por apurar o que sairá desta reunião: se a autarquia irá avançar com eventuais processos de contraordenação quer pela construção de uma piscina sem licenciamento, quer pela sua construção em área RAN (Reserva Agrícola Nacional) e REN (Reserva Ecológica Nacional).
“Não houve qualquer pagamento”, logo o Estado ganhou
A segunda questão que fica em pólvora seca: o facto de Luís Neves alegar que “não houve qualquer contrapartida” para João Carvalho pelo trabalho em receber, transportar e guardar (além de eventualmente procurar destruir) o material químico no atrelado apreendido pela Judiciária em 2024, no âmbito da operação de combate ao tráfico de droga ‘Pacoba’.
“Não houve qualquer contrapartida. O Estado deixou de pagar uma renda de entre 2.500 e 4 mil euros que precisava para guardar na zona de Lisboa. Não houve qualquer pagamento”. Aliás, “antes pelo contrário”, sublinhou Luís Neves. “Não há aqui nenhum pagamento pelo transporte, pelo condicionamento, pela guarda e pela segurança deste material”.
A tentativa de clarificação acabou, contudo, por ter o efeito oposto. Em vez de fechar o assunto, abriu novas interrogações: por que razão aceitou o empreiteiro João Carvalho fazer este trabalho, sem qualquer remuneração e assumindo o prejuízo? Ter-se-á tratado de um serviço feito a título pro bono ou para amigo?
As provas na pasta e o “não” final de Luís Neves
Há vários dias que o ministro prometia estar a reunir documentação para esclarecer as polémicas que o envolviam, “ponto por ponto”. No final da conferência de imprensa desta quarta-feira, um dossiê com documentos foi-lhe entregue em mãos.
Neves explicou que a pasta continha as escrituras dos seus imóveis no Alentejo, além de comprovativos de agências imobiliárias locais a atestar que comprou as propriedades a preço de mercado — e não de saldo. No entanto, questionado sobre se iria disponibilizar esses papéis aos jornalistas, respondeu de forma direta: “Não”. O último tiro que fica por saber se acerta no alvo.
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