Os bastidores da campanha de Rio: o combate irracional, a fé e o champanhe para o que der e vier

As primeiras notas do “Paz, Pão, Povo e Liberdade” anunciam a chegada de Rui Rio. O líder social-democrata atravessa o corredor entre as colunas de cadeiras em passo rápido. Não há speakers a pedir “deem as boas-vindas ao próximo primeiro-ministro de Portugal”, não há gritos de “PSD”, não há festa, nem carnaval partidário. Tudo naquele ambiente é contido — Rio, a equipa que o acompanha, os militantes que o aguardam, ninguém está exatamente esfuziante. Pedro Coelho, presidente de Câmara de Lobos e mandatário regional da candidatura, segue ao lado do líder. Os dois acercam-se do palco, Alberto João Jardim junta-se. Rio senta-se e afunda-se no cadeirão do meio. Tem pela frente uma hora com militantes.

Passam 31 minutos das sete da tarde. Os cerca de 140 apoiantes de Rui Rio que preenchem o Museu da Imprensa, em Câmara de Lobos, aguardaram com expectativa comedida a chegada do presidente do partido. Na fila da frente, contam-se pelos dedos os rostos conhecidos. O que resta do jardinismo, capitaneado pelo próprio, fez questão de marcar presença. José Silvano, secretário-geral, e Florbela Guedes, a influente assessora e uma das pessoas em que o líder mais confia, compõem o braço do rioísmo que se fez representar na Madeira. Um braço que foi ficando cada vez mais curto ao longo dos últimos quatro anos e sobretudo nos últimos meses. Mas que permaneceu fiel até ao fim.

Autoexcluído da campanha interna sob o argumento de que tinha de preparar o partido para as legislativas, Rio abriu uma exceção para a Madeira com um sentido estratégico claro: com quase três mil militantes em condições de votar nas próximas diretas, com o apoio de Alberto João Jardim e de Pedro Coelho, com trabalho de campo feito, com um resultado expressivo no arquipélago, as contas podem ficar baralhadas e o líder social-democrata pode muito bem minimizar o favoritismo assumido que Rangel tem junto de outras estruturas do PSD.