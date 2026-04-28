O trabalho tem um papel central na vida de todos nós. Não só pelo tempo que lhe dedicamos, mas também pelo impacto que tem na forma como vivemos e nos sentimos. Num mundo em constante transformação, de ritmo acelerado e exigências profissionais cada vez mais complexas, o local de trabalho deve ser um espaço de equilíbrio, segurança e motivação, que promova o bem-estar dos trabalhadores. Só assim é possível garantir a prosperidade e o sucesso, quer de empresas, quer de colaboradores.

É aqui que os benefícios extrassalariais ganham uma nova relevância. Mais do que um complemento, são uma ferramenta concreta para responder às necessidades reais das pessoas e melhorar a sua experiência no trabalho.

Power up your joie de vivre

A Edenred lança uma campanha de comunicação com um novo conceito para reforçar a sua uma plataforma de benefícios e vantagens: power up your joie de vivre.

Joie de vivre, que significa literalmente “alegria de viver”, reflete o compromisso da marca em criar soluções pensadas para melhorar o dia a dia e aumentar a qualidade de vida de todos. O objetivo é potenciar o bem-estar e o poder de compra dos colaboradores, melhorar a eficiência das empresas e contribuir para o aumento do volume de negócios dos estabelecimentos.

Este conceito é, também, uma homenagem às origens francesas da Edenred, que lançou em 1954 o primeiro vale-refeição — uma solução inovadora que veio transformar a forma como as empresas apoiam os seus colaboradores e que prevalece até hoje.

Uma plataforma, muitos benefícios

Com o objetivo de dar resposta às necessidades de empresas e trabalhadores, a plataforma da Edenred, que agrega nove benefícios e vantagens — alimentação, infância, educação, formação profissional, material escolar e de apoio ao estudo, saúde e bem-estar, despesas sénior/apoio social, premiação e programa de descontos —, foi criada para colocar as pessoas no centro da experiência.

Na prática, trata-se de um ecossistema que permite às empresas disponibilizar benefícios extrassalariais de forma flexível e personalizada. Os colaboradores, por sua vez, podem escolher como utilizar esses benefícios de acordo com as suas necessidades, seja na educação, na saúde ou no apoio à família.

Impacto que se sente em toda a rede

Ao oferecer benefícios personalizados, recompensas e apoio ao bem-estar, a plataforma da Edenred ajuda a aumentar a motivação e o desempenho, quer das organizações, quer dos colaboradores. Ao mesmo tempo, a plataforma integra uma rede alargada de parceiros, criando também valor para os estabelecimentos, que ganham acesso a novos clientes e a mais oportunidades de negócio.

Cinco benefícios que aumentam a alegria de viver ↓ Mostrar ↑ Esconder Os benefícios da Edenred materializam-se em cinco soluções, pensadas para diferentes momentos e necessidades da vida: Edenred Refeição: destinado à atribuição do subsídio de refeição, é o cartão do género mais utilizado em Portugal. Pode ser usado em restaurantes ou supermercados, permitindo gerir o subsídio de forma simples e aumentando o poder de compra em despesas alimentares;

destinado à atribuição do subsídio de refeição, é o cartão do género mais utilizado em Portugal. Pode ser usado em restaurantes ou supermercados, permitindo gerir o subsídio de forma simples e aumentando o poder de compra em despesas alimentares; Edenred Creche: apoia as famílias com crianças até aos sete anos, facilitando o acesso a uma vasta rede de estabelecimentos de ensino e cuidados infantis públicos e privados em todo o país;

apoia as famílias com crianças até aos sete anos, facilitando o acesso a uma vasta rede de estabelecimentos de ensino e cuidados infantis públicos e privados em todo o país; Edenred Flexível: oferece apoio em áreas essenciais como saúde, educação e apoio social, adaptando-se às diferentes fases da vida. Pode ser usado numa rede de estabelecimentos, que inclui serviços de apoio ao cuidado de familiares seniores, serviços de apoio domiciliário, hospitais, clínicas, farmácias, lojas de ortopedia e ainda na aquisição de livros, material escolar e material informático;

oferece apoio em áreas essenciais como saúde, educação e apoio social, adaptando-se às diferentes fases da vida. Pode ser usado numa rede de estabelecimentos, que inclui serviços de apoio ao cuidado de familiares seniores, serviços de apoio domiciliário, hospitais, clínicas, farmácias, lojas de ortopedia e ainda na aquisição de livros, material escolar e material informático; Edenred Estudante: foca-se na educação e formação, permitindo investir no desenvolvimento de competências, tanto dos filhos, como dos próprios colaboradores. Pode ser usado numa rede de estabelecimentos públicos e privados, desde escolas, colégios, universidades, centros de estudos e ATLs;

foca-se na educação e formação, permitindo investir no desenvolvimento de competências, tanto dos filhos, como dos próprios colaboradores. Pode ser usado numa rede de estabelecimentos públicos e privados, desde escolas, colégios, universidades, centros de estudos e ATLs; Edenred Gift: surge como uma solução versátil para premiar e reconhecer os colaboradores, através de um cartão digital utilizável em diversas marcas de moda, tecnologia ou lazer. Os benefícios da Edenred são isentos de TSU, tanto para a empresa como para o colaborador, e no caso do Edenred Refeição e Edenred Creche há ainda isenção de IRS.

O modelo tem, assim, um impacto transversal, beneficiando todo o ecossistema. Para as empresas, representa uma forma eficaz de aumentar a motivação e o envolvimento das equipas, reforçar a proposta de valor e atrair e reter talento. Ao oferecer soluções que aumentam o poder de compra dos colaboradores e que os apoiam no que realmente importa, as empresas conseguem que estes se sintam valorizados.

Para os colaboradores, traduz-se em mais liberdade — já que podem escolher como e onde utilizar os benefícios dentro da rede contratualizada — e numa melhoria real da qualidade de vida. Ter acesso a descontos em cerca de 90 marcas e a soluções que ajudam a gerir despesas do dia a dia faz diferença no orçamento e no bem-estar.

Já para os estabelecimentos, integrar a rede Edenred significa ganhar visibilidade, atrair novos clientes e aumentar o volume de negócio. Com mais de 700 mil utilizadores e acesso a um programa de vantagens exclusivas, o potencial de crescimento é significativo.

A Edenred acredita que “potenciar a alegria de viver” é fundamental para atingir o bem-estar. E isso significa ajudar as empresas a cuidar melhor dos seus colaboradores, dar mais poder de compra às pessoas e criar oportunidades para os estabelecimentos.

Ao apostar em soluções que facilitam o dia a dia e promovem uma maior qualidade de vida, garante-se não só o sucesso dos trabalhadores, mas constrói-se, também, organizações mais fortes, mais humanas e mais preparadas para o futuro.