Os discursos, as homenagens e "Aserejé" na noite mais glamourosa de Laveiras no Coliseu: os Globos de Ouro vistos do sofá

Este é o dia em que stylists, hair dressers, make up artists, publishers and so on and so on invadem quartos de hotel por essa Lisboa e arredores afora, porque ao que parece as figuras públicas não se podem vestir em casa, senão perdem pontos de glamour. Bem-vindos à XXVIII Gala dos Globos de Ouro, a cerimónia que todos os anos promete surpreender, só que não.

Clara de Sousa volta a apresentar (saudade eterna de Bárbara Guimarães e eu nem gosto da Bárbara Guimarães), Augusto Seabra continua a fazer as suas inefáveis apresentações, a SIC continua a afirmar que quer celebrar o que de melhor se faz em Portugal nas áreas do Cinema, Ficção, Teatro, Música, Moda, Humor e no Digital, sendo que o que quer mesmo é celebrar o que se faz na SIC e nem se pode dizer que faça um esforço por aí além para disfarçar.

Os homens pedem sempre que os deixem dizer que elas estão lindíssimas. As mulheres contrapõem sempre que eles também não estão nada mal. Há sempre agradecimentos à família (a que está entre nós e a que está lá de cima a ver “tenho a certeza”), um ou outro discurso mais político e/ou a pedir mais orçamento para a cultura, lágrimas e o Ricardo Araújo Pereira a ganhar o Globo do Humor. Se acompanho sempre a noite mais glamourosa de Laveiras no Coliseu? Óbvio.

Abertura

Com a graça de Deus Nosso Senhor, a SIC deu uma pausa no número tipo festa de Natal da empresa e não pôs as suas caras a cantar e a dançar, que é como quem diz a fazer figuras tristíssimas. Mas não vou mentir, o número de abertura, que se resumiu a uma coreografia muito pouco impressionante ao som de Feeling Good, não fez nada por mim. São nove da noite e já bocejei. Temo o pior.

Categoria de Cinema

MELHOR ATRIZ: Anabela Moreira (“Mal Viver/Viver Mal” e “A Semente do Mal”), Carla Maciel (“Légua”), Maria João Pinho (“A Sibila), Rita Blanco (“Mal Viver/Viver Mal), Rita Cabaço (“O Vento Assobiando nas Gruas”)

Começamos com Diana Chaves e Ricardo Araújo Pereira a apresentar o prémio. Um bom começo. Em primeiro lugar, porque RAP. Em segundo lugar, porque é extremamente difícil embirrar com a Diana Chaves, que não há quem não ache que deve ser uma joia de moça. Anabela Moreira fez a típica cara de espanto quando foi anunciado o seu nome, que até acredito que seja genuína porque estava na mesma categoria de Rita Blanco, que para mim ganharia qualquer certame fosse ele qual fosse. Nobel da Química, incluído.

MELHOR ATOR: Albano Jerónimo (“O Pior Homem de Londres” e “The Nothingness Club”), João Arrais (“Nação Valente”), Pedro Inês (“Índia”), Rúbem Simões (“Vadio”), Rui Morrison (“Sombras Brancas”)

Uma emocionada dupla sobe a palco para entregar o prémio de melhor ator, João Catarré e Vitória Guerra, tendo em conta o recente problema de saúde de Catarré. Bem-vindo de volta, Pipo! Quanto ao vencedor, o Albano Jerónimo deve ter feito um discurso ótimo, mas eu tinha o meu queixo no chão e estava a produzir uma quantidade anormal de saliva, que prejudicava a minha audição, de maneiras que coiso.

MELHOR FILME: ”Baan”, Leonor Teles, ”Mal Viver/Viver Mal”, João Canijo, ”Nação Valente”, Carlos Conceição, ”Nayola”, José Miguel Ribeiro, ”Onde Fica Esta Rua ou Sem Antes nem Depois”, João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata

Desta feita, temos Júlia Palha e César Mourão. O casal que protagoniza “Podia Ter Esperado por Agosto”, o filme realizado por César “chama-lhe parvo” Mourão. Entregam o Globo a João Canijo pelo 2 em 1 cinematográfico ”Mal Viver/Viver Mal”. Canijo é o meu realizador português preferido. O que é que isto vos interessa? Nada, mas fica aqui. João, se me estiveres a ouvir, um grande beijinho. O produtor Pedro Borges fez o discurso, a Rita Blanco e a restante equipa do filme subiu a palco. Rita foi Rita e foi tudo. Vão ver.

Três da Manhã, parte I

Daniel Cruzeiro, diretor-executivo de entretenimento da SIC, tinha prometido novas formas de humor nesta noite. Ainda pensei que ia entrar em palco um humorista com a cabeça em forma de triângulo… E é por estas e por outras que nunca ganharei o Globo de Ouro do Humor. Mais uma coisa que tenho em comum com a Joana Marques, além da altura abaixo de 1 metro e 60. As Três da Manhã — Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves e Joana Marques — sobem a palco para fazer um mini-roast à plateia, que foi tão bem sucedido como aterrorizante para quem estava sentado nas cadeiras do Coliseu. Gostei particularmente do momento em que Ana Galvão faz uma referência ao croquetegate do Rock in Rio, em que Bárbara foi atriz coadjuvante de Sónia Tavares, e Joana Marques comenta “A Bárbara tem sempre azar com o que come”.

Pedro Abrunhosa

Primeiro momento musical da noite com Pedro Abrunhosa a cantar (ou a fazer uma mal coordenado playback?) o chamado medley, celebrando os 30 anos do álbum Viagens (Não posso mais, Socorro, e Tudo o que eu te dou) enquanto distribuía bacalhaus pela primeira fila. Não sei até que ponto isto ajuda a atuação, mas enfim. A dado momento, dirige-se a Manzarra, num claro inuendo ao icónico momento em se esbardalhou em direto nos “Ídolos” e o apresentador voou em seu socorro e largou um adequado “Foda-se”. Abrunhosa encerrou a sua atuação com um apelo ao cessar-fogo, a plateia bateu palmas, a seguir retocou o gloss, tirou mais uma selfie e vida que segue.

Entretenimento

PERSONALIDADE DO ANO: César Mourão, Cláudio Ramos, João Baião, Manuel Luís Goucha, Vasco Palmeirim

Joana Ribeiro e Lourenço Ortigão apresentaram uma categoria de tubarões. E Goucha foi escolhido para o Globo de Ouro Exemplo de Fair Play do Ano, que é como quem diz “Estão a ver que nós não damos Globos só aos nossos?”. Mas isso agora não interessa nada. Goucha ganhou e é sobre isso. No dia em que uma manifestação anti-emigração saiu à rua, o apresentou disse em palco que “A liberdade não floresce no meio da ignorância”. Poder-se-ia dizer que devia ter pensado nisso, antes de contribuir para o problema e dar palco a certos e determinados, mas enfim. A noite é de glamour. Se o Goucha me pôs a chorar, quando fecha o discurso em lágrimas com um “Mamã, ganhei um globo de Ouro”? Ah pois pôs.

PERSONALIDADE DO ANO — DIGITAL: Ana Garcia Martins (“A Pipoca Mais Doce”), Guilherme Geirinhas, Joana Marques, Mariana Cabral (“Bumba na Fofinha”), Nuno Markl

Bárbara Branco e José Mata muito bonitos, muito leves e muito competentes. Este prémio foi uma das boas surpresas da noite. Guilherme Geirinhas ganhou justamente, no ano em o seu “Bom partido” partiu a internet (viram o que eu fiz aqui?) da melhor maneira possível.

Ana Moura

Ana Moura protagonizou o segundo momento musical da noite e um mamilogate, porque foi com os ditos à mostra para a passadeira vermelha e quase que vazou a vista à internet. Aparentemente, pode-se mostrar o seio na totalidade com exceção da auréola. Pessoas, o que é que aquele circulozinho de pele mais escura tanto vos incomoda, alguém me explica? Dito isto, Ana trouxe música nova e mais dança. Vou só dizer que acho que Ana Moura não vai estar entre os nomeados do próximo ano com isto, é só a minha opinião. Mas bota o mamilo para jogo à vontade, Ana!