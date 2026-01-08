Os erros do Iraque, os custos militares prolongados e a Europa à espreita. Que impacto pode ter a questão da Venezuela nas contas dos EUA?

EUA terão aprendido com erros cometidos no Iraque? “Plano diferente” na Venezuela pode tornar “negócio” viável

Enfatizando o poder e a vastidão de recursos dos norte-americanos, os peritos apontam num sentido comum que pode traduzir o sucesso, do ponto de vista dos EUA, da ação em terreno venezuelano. O petróleo, e a sua extração, ditarão os festejos da Casa Branca.

“Se o petróleo começar a funcionar dentro do que era a produção normal antes de o regime de Maduro ter arruinado por completo a indústria, se isso acontecer em poucos meses, a situação económica é recuperável. Será uma fonte muito grande de rendimento para as empresas americanas e logo também indiretamente para os Estados Unidos”, disse José Telo. “Do ponto de vista financeiro e económico, é um excelente negócio se o projeto americano funcionar, coisa que não é certa”.

No entanto, o futuro deste “excelente negócio” pode estar envolto em mais incertezas do que certezas, podendo uma recuperação de “poucos meses” não passar de uma expectativa bastante otimista. O ex-ministro da Economia António Costa Silva (e antigo líder da Partex, a empresa da Fundação Gulbenkian para a exploração de petróleo) já explicou ao Observador que a reabilitação da infraestrutura petrolífera do país pode custar até 100 mil milhões de dólares e demorar cinco a sete anos a gerar retorno.

O antigo professor catedrático reforça que a intenção dos EUA é aproveitar “para sempre” a exploração de petróleo, independentemente do tempo que demorar até começar a dar retorno financeiro. “É uma produção muito importante, que não está a chegar aos mercados há anos. De repente, passa a chegar ao mercado, ainda por cima com uma distribuição que passa a depender dos Estados Unidos e não da Venezuela. Vai alterar significativamente, não só os preços do petróleo, mas também a circulação do petróleo”.

Ainda assim, a grande dúvida que pode afetar a viabilidade económica da ação em solo venezuelano prende-se com a postura norte-americana, que terá de ser diferente da que se viu no passado em outras ocasiões. “A colocação de forças no terreno mostrou-se desastrosa naquilo que foram as últimas intervenções militares no Iraque ou no Afeganistão, em que os resultados de natureza política não foram conseguidos através da aplicação do instrumento militar durante largos períodos de tempo”. Portanto, Arnaut Moreira acredita que os EUA terão “aprendido com estas lições” e “tenderão sempre a evitar uma intervenção de natureza militar que obrigue a ocupação através de tropas ou de controlo físico na Venezuela”.

A ideia de lição aprendida com os erros do passado é corroborada por José Telo. “Dá-me ideia que há aqui um plano diferente, porque as coisas não correram bem no Iraque”. Para o historiador, a intenção de “desmantelar o regime de Saddam Hussein” estragou os planos americanos — também, como se veio a verificar, centrados no petróleo.

“É diferente do Iraque, porque no Iraque havia aquela ideia do Bush que ‘estes países querem democracia ocidental’ e como tal, basta chegar lá e de repente tornam-se todos democráticos e isto passa a funcionar maravilhosamente. Que é uma ideia completamente utópica para não se chamar outra coisa”. Essa visão, sustentada pelo professor catedrático no facto de a Casa Branca não ter atacado a cúpula do regime venezuelano, é mais “pragmática”. “Dá-me a ideia que há um acordo claro com a vice-presidente e, sobretudo, com os militares. Quem governa a Venezuela são os militares — que são numerosos. São 2300 generais, que é o triplo de generais que os Estados Unidos têm”.

Este “acordo” pode justificar a opção de Donald Trump afastar, por enquanto, a Nobel da Paz María Corina Machado do poder. Segundo revelou o Washington Post, o Presidente dos EUA tomou a sua decisão de colocar Delcy Rodriguez como Presidente depois de ler um documento da CIA que explicava que os aliados de Maduro estariam melhor posicionados para liderar um governo de transição — já que, ao contrário de Corina Machado, teriam o imprescindível apoio militar.

Assim, só tirando proveito da exploração do petróleo e “não tendo a intenção” de instalar uma democracia de um dia para o outro — o que “iria provocar uma situação semelhante à do Iraque” — é que os EUA podem tirar proveito económico da permanência na Venezuela.