Relançar o petróleo na Venezuela vai custar muito, demorar anos e é de alto risco. Oito respostas sobre o que está em causa

A Venezuela já teve lugar na mesa dos grandes fornecedores mundiais de petróleo. O país que foi um dos fundadores da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) chegou a produzir mais de 3,5 milhões de barris diários que vendia para todo o mundo — Portugal chegou a ser cliente regular — mas na última década a produção afundou para menos de um terço e as vendas estão concentradas em poucos países, dos quais nem todos pagam.

Como é que o país que tem as maiores reservas mundiais de petróleo chegou a este ponto e o que é necessário fazer para recuperar uma indústria debilitada por décadas de falta de investimento e uma infraestrutura que apresenta elevados riscos operacionais, ambientais e de segurança? Terá Trump argumentos para convencer as multinacionais americanas que foram “expulsas” do país a investir até muitas dezenas de milhares de milhões de dólares quando há um excesso de oferta no mercado e uma total incerteza sobre o governo futuro do país? E como será feita a partilha dos ganhos dessa exploração, entre as grandes empresas americanas e o povo venezuelano?

Estas foram algumas das questões a que o Observador tentou responder com a ajuda de António Costa Silva, o ex-ministro da Economia no último Governo de António Costa. O gestor, que durante mais de uma década liderou a Partex, a empresa da Fundação Gulbenkian para a exploração de petróleo (vendida em 2019), não tem dúvidas sobre a motivação do Presidente americano na operação que derrubou o líder venezuelano. Mas diz que Trump atuou por impulso e sem planear o “day after”.

O investimento para recuperar a indústria petrolífera pode chegar aos cem mil milhões de dólares e demorar anos a produzir resultados. Os riscos são muitos e a incerteza sobre o “governo à distância” que os Estados Unidos sinalizaram para a Venezuela e um cenário de conflitos internos são grandes obstáculos.

Porque é que, tendo as maiores reservas, a Venezuela não é dos maiores produtores de petróleo?

As reservas estimadas da Venezuela são de 300 mil milhões de barris, o que corresponde a uma fatia de 20% das reservas provadas a nível mundial, ultrapassando os mega-produtores do Médio Oriente — Arábia Saudita e Irão — mas no ranking dos produtores/exportadores o país não consegue entrar no top 10, de acordo com os dados de novembro da Agência Internacional de Energia. A Venezuela produziu menos de 900 mil barris diários, menos de 1% da atual produção mundial.

A principal causa para a diferença entre o potencial e o output é a degradação da indústria petrolífera venezuelana que resultou da política de nacionalizações iniciada com o regime de Hugo Chávez no início do milénio. “Tem tudo a ver com decisões tomadas, sobretudo, pelo Presidente Hugo Chávez e pelo regime chavista, que liquidaram completamente a possibilidade de desenvolvimento da indústria petrolífera”, defende Costa Silva. Estas decisões foram empurrando para fora do país as multinacionais americanas — Shell, Exxon e Conoco Phillips — que estavam ligadas há décadas à exploração petrolífera no país.

“Chavez cometeu (em 2007) um erro fulcral ao apropriar-se dos ativos das petrolíferas” que levou a uma “queda impressionante da produção do país”, diz o antigo ministro da Economia. Houve um acordo apenas com a Chevron, mas houve outras decisões lesivas para o setor petrolífero. Entre estas estão a intervenção política na Petróleos da Venezuela com perseguição a quadros qualificados e a vaga de sanções impostas pelos Estados Unidos ao petróleo e à petrolífera do pais.

Com a queda da produção de petróleo, para menos de um terço, o PIB da Venezuela encolheu cerca de 75% desde 2013, ano em que Maduro chegou ao poder na sequência da morte de Hugo Chávez.

O que aconteceu à Petróleos da Venezuela (PDVSA)?

Para António Costa Silva, houve outros fatores a contribuírem para o “caos” no setor petrolífero venezuelano. Um dos que destaca é a intervenção política e perseguição de quadros qualificados da Petróleos da Venezuela, o que conduziu a uma greve em 2002 na empresa que paralisou a produção e que resultou no despedimento de 18 mil pessoas. Entre estes estavam chefias e técnicos altamente qualificados que abandonaram o país e foram trabalhar para outras empresas — uma delas foi a Partex então liderada por Costa Silva.