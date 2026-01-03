Trump prometeu e cumpriu: derrubou Maduro. EUA assumem controlo político da Venezuela, mas vai resultar?

Acompanhe o nosso artigo em direto sobre a captura de Maduro

A ameaça pairava no ar há meses. Os Estados Unidos da América (EUA) foram cercando a costa da Venezuela, enviaram os melhores equipamentos de guerra para as Caraíbas, levaram a cabo os primeiros ataques aéreos e até terrestres. Este sábado, foi o culminar de um detalhado plano para derrubar o líder do regime venezuelano, Nicolás Maduro, detido em Caracas e levado à força para território norte-americano. O Presidente descrito por Washington descrito como um “narcoterrorista” e “ditador” foi derrubado.

Chefiando o país desde 2013 como sucessor de Hugo Chávez, Nicolás Maduro era um líder cuja legitimidade internacional era questionada após as eleições presidenciais de 2024, principalmente após as acusações de fraude. Dentro de fronteiras, anos de inflação muito elevada, preços altos, repressão e condições de vida precárias para grande parte da população converteram o Presidente deposto numa figura impopular. O líder venezuelano mantinha-se no poder graças a umas leais Forças Armadas, à indústria petrolífera e a aliados estrangeiros como a Rússia, Cuba, a China ou o Irão.

Apesar de todas estas condicionantes, foi a pressão militar norte-americana que derrubou este sábado o regime, numa demonstração clara da Doutrina Monroe — que institui o controlo geopolítico do Hemisfério Ocidental pelos Estados Unidos. Intervindo diretamente na soberania de um país estrangeiro, a administração Trump assegurou que vai governar a Venezuela nos próximos tempos,numa solução que será, ao que tudo indica, provisória.