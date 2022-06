Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Começa a ficar mais nítida a fotografia de família da próxima liderança do PSD. Ainda que neste momento nada esteja verdadeiramente fechado, os homens e mulheres que Luís Montenegro vai promover à direção do partido já começam a ter nomes e rostos.

A liderar a bolsa de apostas está Hugo Soares, que deve ser escolhido como novo secretário-geral do partido. Braço direito de Montenegro nesta e nas anteriores eleições diretas, é ele quem tem cuidado do processo de transição de pastas com José Silvano, o homem de Rio para o efeito.

