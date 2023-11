Os melhores sítios para tocar as estrelas no Centro de Portugal

A Serra do Açor, na Região de Coimbra, herdeira do título da 5ª mais alta de Portugal Continental, é outra das montanhas que vai gostar de explorar. O seu ponto mais alto é o Pico de Cebola, com 1.418 metros de altitude. Mas se nas montanhas estará mais perto das estrelas, é nas cinco Aldeias do Xisto desta serra – a Aldeia das Dez, Fajão, Vila Cova de Alva, Benfeita e Sobral de São Miguel que o aguardam incomparáveis noites estreladas de Dark Sky.

Encontre na região de Viseu Dão Lafões, a 8ª montanha mais alta de Portugal Continental, a Serra de Montemuro, recheada de histórias, vestígios arqueológicos e lendas por conhecer. A 1.213 metros, num dos seus pontos mais altos, aprecie um antigo castro de um povoado da Idade do Ferro, também usado como fortaleza pelos romanos e por D. Afonso Henriques – as ruínas da Muralha das Portas de Montemuro. Atreva-se a subir até ao cume de onde pode admirar a Serra da Estrela e a Serra do Gerês. Se ouvir lobos à noite, não se assuste. Esta Serra – juntamente com as Serras da Freita, Arada e Arestal – é conhecida como parte das “Montanhas Mágicas”. Aqui, tudo é possível. O que não é possível, é ir embora sem visitar a Serra do Caramulo, conhecida pela qualidade das suas águas e pureza do ar. É do seu ponto mais alto, o Caramulinho – a 1.076 metros – que poderá ter a sorte de avistar o mar, em dias de céu limpo. Mar e ar puro…a receita perfeita para afastar todos os males!

Seguimos agora viagem para a Beira Baixa. Na Serra da Gardunha, considerada a mais misteriosa de Portugal, ouça na primeira pessoa, histórias de seres sobrenaturais e de luzes que rasgam os céus. Na Reserva Natura 2000 e no Geopark Naturtejo, viva a natureza no seu estado mais puro.