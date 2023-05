Recuperar as causas do partido, relançar a discussão sobre o papel do país no euro e no projeto europeu, e, sobretudo, carregar contra aqueles que são, neste momento, os maiores adversários políticos do partido: o PS e António Costa. No fim de semana que marca a passagem de testemunho entre Catarina Martins e Mariana Mortágua, os três fundadores vivos do Bloco de Esquerda — Francisco Louçã, Fernando Rosas e Luís Fazenda — traçaram o caminho que a futura coordenadora do partido deve seguir: no “tempo feio” da maioria absoluta, os bloquistas devem esquecer as tréguas dadas na ‘geringonça’ e voltar ao “combate frontal” ao PS.

Pensado a partir dos escombros da derrota do “sim” no referendo pela legalização do aborto de 1998, imaginado à mesa do restaurante Oh! Lacerda, em Lisboa, o Bloco nasceu quando Francisco Louçã (PSR), Luís Fazenda (UDP), Fernando Rosas (independente) e Miguel Portas (Política XXI), começaram a tentar perceber se havia um caminho que podiam trilhar juntos.

Passaram-se 24 anos desde a fundação do partido e o Bloco é hoje fruto de experiências muito diferentes. Na sua fase juvenil, foi um partido de causas fraturantes, liderado por um intelectual. Sofreu na transição, mas afirmou-se com uma força histórica à boleia de Catarina Martins. E foi também com ela que atingiu os seus mínimos olímpicos, depois de ter experimentado o poder com a ‘geringonça’. Agora, na qualidade de senadores, Louçã, Rosas e Fazenda — Miguel Portas desapareceu em 2012 — subiram ao palco para pedir a Mariana Mortágua uma espécie de regresso às origem.

