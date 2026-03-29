Os vencedores, os vencidos e os ausentes do Congresso do PS

Se o PS está na posição em que se encontra hoje, muito o deve a António Costa, à forma como governou o país e como desbaratou uma maioria absoluta em dois anos. Ainda assim, e mesmo depois da queda, uma generosa fatia do partido continuou a defender com unhas e dentes tudo o que foi feito nesses oito anos, sem qualquer capacidade de fazer uma reflexão crítica sobre o que correu bem e menos bem. O tempo passou, Costa conseguiu a sua cadeira de sonho, o PS ficou em cacos e os que ficaram para trás estão agora a tentar recolhê-los. Em Viseu, Ana Catarina Mendes e Mariana Vieira da Silva foram as únicas a fazer a clara defesa do seu legado. O PS, o mesmo que agora suspira por Seguro, virou a página do costismo.

Os ausentes

Duarte Cordeiro