Pedro Costa: "Estou disponível para ser candidato a vereador em Lisboa"

Saiu de uma Junta de Freguesia há quatro meses e já está disponível para uma Câmara, a de Lisboa. Pedro Costa diz em entrevista ao Observador que, com Marta Temido à frente do PS Lisboa, o seu nome não era “prioritário” para uma lista onde queria constar num lugar cimeiro: a lista candidata à câmara. Agora já mostrou a sua disponibilidade ao novo presidente da concelhia.

Deixou o mandato a meio em Campo de Ourique por causa dos “choques” com a câmara e foi para o privado de onde está já a preparar-se para sair. “Tendo eu o enquadramento familiar que tenho, as nomeações não deviam ser um caminho pelo qual eu quisesse seguir”, diz o dirigente do PS que é filho de António Costa para explicar o caminho que seguiu:”Tendo renda para pagar, como toda a gente, teria que trabalhar”. Agora quer voltar à política e já aponta a Carlos Moedas e à “mediocridade de vida de low cost” que diz ver na Lisboa da sua gestão.

Também fala de presidenciais e coloca Mário Centeno como um dos socialistas mais bem posicionado para 2026. E no Orçamento do Estado assume uma linha diferente da direção socialista: defende que o PS não entre sequer em negociações, se o Governo não ceder no IRS e no IRC.

Disse que com o discurso de Luís Montenegro na festa do Pontal, do PSD, terminou “qualquer hipótese de negociar o Orçamento”. Onde é que leu isto nas palavras do primeiro-ministro?

O que me parece claro das palavras do primeiro-ministro é a indisponibilidade do Governo para negociar. Não haver nenhuma referência ao Orçamento de Estado no discurso é um sinal, e é um sinal forte. E o caminho de apontar — e sem nenhuma vontade — a transformar estruturalmente o país, sem tomar nenhuma medida estratégica demonstra que a sua preocupação é puramente eleitoral. Ou seja, mais do que aquilo que materialmente o primeiro-ministro diz sobre a política é a forma como se posiciona na tática que demonstra que o Governo já só pensa em eleições.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Pedro Nuno Santos disse que a medida do apoio aos idosos, que foi anunciada pelo Governo “é parte de uma estratégia do PSD para trazer ganhos eleitorais no curto prazo”. Que eleições é que há no curto prazo? É Pedro Nuno Santos que fala nisso, não Luís Montenegro…

É Pedro Nuno Santos que fala nisso, mas reagindo ao primeiro-ministro. O Governo, que é quem apresenta a proposta de Orçamento, é na verdade quem servirá o queijo. A questão não é quem tem a faca e o queijo na mão, é quem serve o queijo. É o Governo que trará para cima da mesa aquilo que é proposta de Orçamento que permitirá governar o país no próximo ano. Ora, a intenção do Governo é não negociar de todo com o PS, como parece, e, como vai sinalizando, com a preocupação apenas em tentar pescar à linha — no que já parece pesca de arrastão — tocando vários eleitorados e tentando aumentar a sua diferença eleitoral, numa eleição que parece estar disponível para provocar muito em breve. Independentemente de serem os partidos da oposição que votarão e podem porventura precipitar uma crise orçamental, é o Governo que com maior facilidade pode empurrar o país para essa situação. E parece ser esse o caminho. Parece que Montenegro está já a jogar duas jogadas à frente disso e, portanto, trabalhando para o seu resultado eleitoral de umas eleições que, para já, não vemos.