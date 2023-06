“Lisboa, apesar de tudo, ainda não vive isso [excesso de turistas] com grande abundância”, considera Pedro Moreira. O gestor cultural, que em tempos afirmou que os “os turistas são o nosso petróleo e nunca serão de mais”, reforça hoje a importância deste setor: “Não sei até que ponto poderíamos viver sem turistas”.

Moreira, 53 anos, é desde agosto presidente da empresa municipal responsável pela gestão dos 18 equipamentos e animação cultural que compõem a EGEAC. Até então era diretor-executivo do Museu do Tesouro Real, dedicado às joias da coroa portuguesa. Passou também pelo Turismo de Lisboa, onde foi responsável pelo marketing e atrações turísticas, e, antes disso, esteve cerca de treze anos na EGEAC enquanto Diretor de Desenvolvimento e Gestão Cultural. Trabalhou também na Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses. No perfil do Linkedin descreve-se como “orientado a resultados”.

Na sua primeira entrevista desde que assumiu funções enquanto presidente do conselho de administração da EGEAC, o gestor cultural, uma escolha do vereador da Cultura, Diogo Moura (CDS-PP), fala de uma política de rentabilização de recursos na empresa; avança novidades quanto à gestão do Capitólio; e admite “riscos” no investimento no Espaço Atlântida, que vai receber a biblioteca de Alberto Manguel e cujo valor da coleção a própria EGEAC desconhece.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.