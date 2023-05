O Cineteatro Capitólio, histórica sala de espetáculos no Parque Mayer, em Lisboa, vai voltar a ser gerido pela Empresa Municipal de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC). O presidente deste organismo, Pedro Moreira, confirmou ao Observador que a Sons Em Trânsito, promotora a quem o espaço estava concessionado, já foi informada que terá de sair no final do contrato, em outubro.

A promotora de espetáculos aveirense venceu o concurso de concessão do Capitólio em 2017. O contrato era de cinco anos, mas foi renovado por um ano em 2022, noticiou a Time Out em novembro. O presidente da EGEAC remeteu mais detalhes sobre o futuro do Capitólio “para breve”, deixando aberta a possibilidade de diversificar a programação. “O Capitólio pelas suas características que conhecemos tem sido direcionado muito para a componente musical e para a componente dos chamados venues, para eventos corporativos. Estamos a fazer essa análise para perceber se faz sentido manter essa matriz ou se podemos acrescentar algo mais. Penso que podemos acrescentar algo mais”, avançou.

O Observador contactou Vasco Sacramento, diretor geral da Sons em Trânsito, que confirmou que a promotora foi informada oficialmente pela autarquia este mês, mas remeteu declarações para mais tarde.

O Cineteatro Capitólio foi inaugurado em 1931, com um projeto de arquitetura de Luís Cristino da Silva, altamente modernista para a época. Em 1983, foi classificado como Imóvel de Interesse Público, mas acabaria por fechar as portas nos anos 90. Assim esteve durante mais de duas décadas: fechado. Em 2009 arrancaram as obras de requalificação, que duraram até 2016, com um projeto do arquiteto Alberto Souza Oliveira. O espaço ainda abriu portas no final de 2016 para receber o festival Vodafone Mexefest, mas só reabriu em força em 2018, depois de um concurso público para a exploração do espaço que o deixou nas mãos da Sons em Trânsito. A concorrer estavam também a Academia de Produtores Culturais, Força da Produção, Everything is New, Limiasur e Associação Tenda.

A Sons em Trânsito é uma promotora que se dedica ao agenciamento, produção de espetáculos e gestão de carreiras artísticas. A empresa de Aveiro surgiu em 2002 e trouxe a Portugal artistas como Lou Reed e Prince.