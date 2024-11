Pharrell Williams, o CEO da Vinted e uma ex-estrela da NBA. Os oradores que queremos ouvir na Web Summit

Steven Knight

O guionista e produtor que deu Peaky Blinders ao mundo

É guionista, produtor e realizador e dá provas tanto no pequeno como no grande ecrã. O britânico Steven Knight, de 65 anos, é o criador da série de sucesso Peaky Blinders, que acompanha uma família de gangsters que controlam Birmingham no pós-Primeira Guerra Mundial. Entre as dezenas de créditos de Knight está ainda a co-criação do fenómeno Quem quer ser milionário?, um programa de televisão que já foi adaptado a 160 países.

A 13 de novembro, numa sessão intitulada The power of the people, Knight vai conversar com Marco Bassetti, CEO da Banijay Entertainment & Live, uma multinacional de produção e distribuição de conteúdos televisivos. O tema? As preocupações geradas pela inteligência artificial (IA) na indústria e a necessidade de “preservar a autenticidade e qualidade” nas séries e filmes.