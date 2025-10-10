Plenário após a missa, a presidente merceeira e a mãe sucessora da filha. As autárquicas na freguesia com menos eleitores do continente

A votação em conjunto, a lista única e a campanha porta a porta

O plenário está marcado para as 12h30 de domingo. De acordo com a presidente da Junta de Freguesia, a hora foi escolhida para coincidir com o final da missa e dar tempo para sentar todos os cidadãos convocados chegarem à Casa do Povo, um edifício que fica mesmo em frente à igreja matriz e tem espaço para sentar todos os fregueses. Apesar de haver cadeiras para os 106 eleitores recenseados, muitas acabam por ficar desocupadas na hora de decidir a composição da junta.

“Há quatro anos, só vieram 54 pessoas votar”, conta Rita Cavalheiro, explicando que para além daqueles que simplesmente optam por não exercer o seu direito de voto, também há pessoas que estão recenseadas em São João do Peso, mas estão a viver noutros pontos do país e, como tal, acabam por não se deslocar para votar no domingo. O processo é relativamente simples. Difere da prática tradicional que se verifica na maioria do território nacional, já que existe apenas uma oportunidade para votar — a hora do plenário — e que se vota diretamente nas listas que concorrem aos diferentes cargos.

“Não é com as mãos no ar” que se decide a liderança da junta, garante a atual presidente. O voto continua a ser secreto. No decorrer desta “sessão extraordinária”, cada um dos cidadãos presentes no plenário é chamado à mesa, onde preenche o boletim com a lista que deseja ver à frente da freguesia, e depois coloca o papel na urna. Cada lista conta com o nome de seis candidatos, três para a junta e outros três para a mesa do plenário. Fazendo esta distinção, depois de explicado o processo eleitoral, começam os trabalhos.

Quem preside ao plenário, numa primeira instância, é a presidente da junta. “Este ano, a Comissão Nacional de Eleições alterou o procedimento e, neste caso, sou eu que inicio os trabalhos, que abrem com a eleição para a Mesa do Plenário”, explica Rita Cavalheiro. Identificada a lista vencedora, é então a nova presidência deste órgão que continua a coordenação para a segunda parte dos trabalhos, a eleição do presidente, do tesoureiro e do secretário da Junta de Freguesia.

Este ano, seguindo a tendência das últimas décadas, só se apresentou uma lista para estas eleições autárquicas em São João do Peso. A candidata do PSD — cuja cara consta em cartazes espalhados por todas as ruas da freguesia — é, também, a autarca que governou durante os 12 anos antes de Rita Cavalheiro assumir o cargo. Rosário Cavalheiro é, também, a mãe da atual presidente que, por “motivos pessoais”, decidiu não se recandidatar.

Contudo, apesar de haver uma única lista a fazer campanha, não quer dizer que no domingo seja uma eleição sem concorrência. Em 2013, quando os cidadãos estavam reunidos pela primeira vez em plenário na Casa do Povo — e se esperava uma nova eleição unânime da candidatura do PSD — surgiu, de surpresa, uma potencial alternativa de governação da junta. “A pessoa não tem que fazer campanha, nem o nome tem que vir na lista que vai para tribunal. Qualquer um pode chegar ao dia e dizer: Eu quero candidatar-me”, explica Rita Cavalheiro ao Observador.

A legislação eleitoral em vigor permite qualquer morador ou todos aqueles que estejam recenseados em São João de Peso de integrar uma lista para a presidência da Junta de Freguesia. E foi precisamente isto que aconteceu durante o primeiro plenário, em 2013, quando “um senhor” se assumiu enquanto cabeça de lista do Partido Socialista. O desfecho acabou por ser o mesmo do que todos os outros anos, e o PSD conseguiu a eleição da sua candidata, mas foi um episódio inédito na história democrática desta pequena freguesia.

Sem uma oposição anunciada, a campanha é relativamente simples. A lista social-democrata vai porta a porta para divulgar as suas propostas e reunir apoiantes. A requalificação do parque infantil é o primeiro ponto do programa da candidatura de Rosário Cavalheiro, seguido pela pintura do cemitério e a aposta no apoio às pessoas idosas que residem na freguesia. Para além dos cartazes cor-de-laranja que recebem qualquer pessoa que chegue a São João do Peso, a sinalética política que vai aparecendo no meio das ruas alude sempre para a corrida eleitoral em Vila de Rei, a cerca de 11km de distância. Ao contrário da freguesia — onde se antecipa lista única — o concelho será disputado entre o PSD (a tentar renovar o mandato), o PS (com a antiga autarca social-democrata na lista), a CDU e o Chega, que se estreia nesta região.

Neste último dia de campanha, uma caravana do PSD atravessou todas as freguesias com os respetivos candidatos. Ao longo destas semanas, os outros partidos que agora querem ocupar este espaço na Câmara Municipal do concelho também foram porta a porta para tentar quebrar o status quo em São João. A presidente da junta relata que representantes desta nova concorrência — sem especificar os partidos em questão— tentaram abordar os cidadãos da freguesia para formar uma nova lista para disputar a eleição para a junta. Segundo Rita Cavalheiro, esta missão não teve sucesso, mas admite que só saberá ao certo no domingo, no dia do plenário.