Podem Macron e a esquerda evitar a vitória do partido de Le Pen? "Triangulações" complexas deixam tudo em aberto na 2.ª volta

Os líderes dos partidos aliados do Renascença que sustentam a maioria foram ainda mais claros. Édouard Philippe, do Horizontes, apelou claramente ao voto em qualquer candidato que não seja da União Nacional nem da França Insubmissa, criando um cordão sanitário dentro da própria Frente Popular. François Bayrou, do MoDem, reforçou: “Não olho da mesma forma para candidatos da FI que tiveram atitudes profundamente chocantes e anti-republicanas.”

A estratégia de “caso a caso” é assumida dentro do Eliseu, como confessou uma fonte ao Le Figaro: “Alguns da FI são claramente inimigos dos valores da República”. O objetivo agora, dizia, deve ser o de votar em candidatos “compatíveis com os valores republicanos no parlamentarismo, universalismo e [combate] ao antissemitismo”.

Não é por isso de admirar que, nalguns casos, as desistências já tenham começado de forma estratégica, como notou o Le Monde: no Somme, Albane Branlant anunciou a sua desistência para apoiar François Ruffin, da Frente Popular — antigo membro da FI atualmente em confronto claro com Mélenchon; em Avignon, as ordens são para não ceder o lugar a Raphaël Arnault, ativista Antifa condenado em 2022 por agressão em grupo.

Mas à medida que a noite avançava, enquanto se tornavam claras as ordens de Macron, faltava ouvir o que tinha a dizer o primeiro-ministro em funções, Gabriel Attal. E, quando este fez o seu discurso, à porta do Matignon, não impôs quaisquer condições para as triangulações: “A extrema-direita está às portas do poder e a Assembleia Nacional corre o risco de ser dominada pela extrema-direita”, afirmou. “O objetivo é claro: impedir a União Nacional de ter uma maioria absoluta e governar o país”.

“A todos os nossos eleitores: não deve ir um único voto para a União Nacional”, acrescentou, falando em “união de esforços”. “Isto significa que em alguns círculos eleitorais os nossos candidatos que ficaram em terceiro lugar devem desistir, porque a sua permanência pode levar à vitória do candidato da União Nacional em vez de outro que, como nós, defende os valores da República.”