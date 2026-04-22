Portugueses aderem à Inteligência Artificial e 60% dos utilizadores usam-na para gerir as finanças

A percentagem de portugueses que utilizam a IA, como seria de esperar, é maior nas gerações mais jovens. Cerca de 75% dos millennials (habitualmente definidos como aqueles nascidos entre 1981 e 1996) e 80% na chamada geração Z (nascidos entre 1997 e 2012) usam-na pelo menos algumas vezes por semana.

E o estudo revela que os serviços financeiros já são um dos principais casos de uso das ferramentas de IA, onde se incluem, entre os mais usados, o ChatGPT (da norte-americana OpenAI) e o Gemini (da Google/Alphabet). Cerca de 60% dos utilizadores de IA costumam recorrer a essas soluções para que estas os ajudem em tarefas ou decisões financeiras – e 27% fazem-no, pelo menos, uma ou duas vezes por mês.

Isto demonstra, diz a McKinsey, que “a IA generativa está a passar de uma ferramenta pontual para um apoio recorrente na gestão das finanças pessoais dos portugueses”. Ao Observador, Benjamim Vieira, sócio sénior da consultora, considera que “os dados disponíveis para Portugal sugerem, de forma consistente, que a IA já está a influenciar o comportamento dos consumidores em fases muito relevantes do processo de decisão, nomeadamente na pesquisa, comparação e escolha de produtos financeiros“.

“Oportunidade” para os bancos. “Ferramentas externas” trazem “riscos”

Onde devo investir (ou como devo poupar)? Qual é a diferença entre o produto financeiro x e y? Qual destas propostas de crédito é mais vantajosa para mim? É este o tipo de perguntas que os portugueses mais fazem às plataformas de IA, sendo que entre aqueles utilizadores de IA que abriram uma nova conta bancária nos últimos dois anos, um em cada cinco perguntou ao ChatGPT ou outra ferramenta em que banco deveria abrir essa conta.

“O que estamos a observar não é apenas um aumento da adoção, mas uma mudança no comportamento, com os consumidores a recorrerem à IA para se informarem melhor, compararem alternativas e apoiarem decisões financeiras cada vez mais relevantes”, afirma Benjamim Vieira. Porém, o estudo comprova que as pessoas tendem a preferir aconselhar-se junto de “ferramentas externas”, como as tais apps de IA (ChatGPT, Gemini e outras) – é o caso de 80% dos inquiridos no estudo.

“Apenas 22% dos utilizadores usam soluções de IA dos próprios bancos, o que evidencia uma oportunidade clara para os bancos reforçarem a sua proposta de valor nesta área”, afirma o especialista da McKinsey, que participou no estudo global que se intitula Global Banking Annual Review 2025: Why precision, not heft, defines the future of banking. Quase todos (88%) os inquiridos afirmaram que as funcionalidades de IA irão pesar na escolha dos bancos com quem vão trabalhar no futuro.