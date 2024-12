Precisa de escolher um presente? A Galaxy AI ajuda

3 Pro Music Pack

Para quem está sempre a dizer que “música é vida”

Para quem a música é obrigatória na banda sonora do dia a dia, o Pro Music Pack é a escolha acertada. O truque deste pack é combinar o poder do Galaxy S24 Ultra de 256GB em Preto Titânio, com a qualidade de som de outro mundo dos Galaxy Buds3 Pro.

O Galaxy S24 Ultra vem equipado com uma câmara principal de 200MP para fotos e vídeos incríveis (porque sabemos que às vezes é preciso registar aquele momento embaraçoso para a posteridade), zoom óptico de 10x e zoom espacial de até 100x (para capturar a expressão de surpresa do destinatário do presente do outro lado da sala).

Câmara Traseira Quad, com ultra grande angular e zoom digital até 100x;

Até 30 horas de vídeo ou 95 horas de áudio;

Estrutura em titânio, super resistente até para aqueles dias de azar;

S Pen incorporada, para explorar à vontade;

Tradução em Tempo Real, para comunicar sem perder nada.

E os Galaxy Buds3 Pro Silver? Com o cancelamento de ruído ativo e som de alta fidelidade, estes auriculares permitem escapar do karaoke desafinado da família. Além disso, o áudio espacial 360 proporciona uma experiência sonora envolvente inesquecível, porque a música deve ser sentida, não apenas ouvida.