Procura-se alternativa a Montenegro. Moedas pode ser a chave

Entregar as chaves a Luís Montenegro ou ensaiar uma alternativa séria. Deixar cozer lentamente ou fritar já e antes que se torne um caso mais sério. Apostar tudo numa estratégia conservadora ou arriscar. É este o dilema em que vivem muitos dos adversários internos do antigo líder parlamentar, mais do que provável candidato ao trono do PSD. Existe espaço, existe vontade, existe aparelho. Só não existe o protagonista. Com duas palavras e doze letras se escreve o nome do favorito Carlos Moedas. Mas falta um pormenor: convencer o próprio.

“Se for a jogo contra Montenegro, ganha. Não há qualquer dúvida sobre isso”, diz ao Observador um influente social-democrata e um dos muitos que tem tentado convencer o presidente da Câmara de Lisboa a avançar. “Há muitas pressões e movimentações nesse sentido. Tem uma gravitas própria, que teria total liberdade para montar a equipa que quisesse”, concorda outra figura de primeira linha do partido. Mesmo alguns dos putativos candidatos a líderes do PSD admitem que sairiam da corrida se Moedas avançasse. “Valores mais altos se levantam”, antecipa ao Observador uma das figuras apontadas à liderança do PSD.

Os exemplos de Sampaio e Ayuso

De resto, no Observador, Ângelo Pereira, líder da poderosa distrital do PSD/Lisboa, lançou Moedas sem ambiguidades: “O PSD precisa de ‘novos tempos’”. As declarações do vereador e dirigente social-democrata, que tem um peso importante dentro do partido, foram apenas a face pública de uma estratégia que começou a ganhar corpo logo na ressaca da noite eleitoral.

Desde aí, têm sido muitas as figuras do partido a tentar convencer um reticente Moedas. Além da sua natural base de apoio, o autarca foi sondado por setores ligados ao passismo, convence uns tantos que orbitam em torno de Marcelo Rebelo de Sousa, tem ligações ao que resta do cavaquismo e a uma parte relevante do rioísmo que nunca cairá para Luís Montenegro.

Os argumentos dos que querem empurrar Moedas são muitos e para todos os gostos. O autarca tem tudo o que os outros não têm – palco mediático, vitórias eleitorais e um reconhecimento generalizado do partido – e tem ainda o precedente simpático de Jorge Sampaio, que era líder do PS quando decidiu ser candidato a Lisboa (um movimento arrojado, que surpreendeu o próprio partido) e que de lá saiu para a Presidência da República.