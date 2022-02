Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Salvador Malheiro, vice-presidente e kingmaker de Rui Rio, acredita que Luís Montenegro “poderia ser uma solução” para o futuro do PSD. “É das figuras que reúne melhores condições para o fazer. Poucos reúnem as condições que Luís Montenegro reúne”, acredita o social-democrata.

No “Forúm TSF”, Malheiro, peça instrumental nas três disputas internas que Rui Rio travou e venceu, defendeu que a discussão em torno de futuros protagonistas era “extemporânea” e que o partido precisava de tempo para se regenerar. Mas não escondeu a admiração por Montenegro. “Tem uma séria de características [que fazem dele] uma solução. Não tenho qualquer problema em olhar para Luís Montenegro como solução”, argumentou.

Tal como explicava o Observador, Luís Montenegro parece ser, neste momento, o candidato em melhores condições de vencer as próximas eleições internas. O antigo líder parlamentar fez uma aproximação ao rioísmo durante o confronto entre Paulo Rangel e Rui Rio, os apoiantes de Montenegro, que o eurodeputado julgava leais, tiraram o pé do acelerador e permitiram a Rio ganhar contra todas as expectativas. Alguns deles, de resto, acabaram premiados na lista de deputados. Durante a campanha para as legislativas, Montenegro e Rio passearam de carro e de braço dado na incursão pelo distrito de Aveiro. Um antigo adversário convertido em aliado competente.

Salvador Malheiro terá sido instrumental na aproximação entre os dois. Se Montenegro decidir avançar, o autarca de Ovar poderá colocar a máquina que permitiu a Rio vencer três eleições diretas ao serviço do antigo líder parlamentar e aumentar (e de que maneira) as hipóteses de Montenegro vencer as diretas.