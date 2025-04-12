Propaganda sobre a crise política a sul, "provocações" na fronteira ou foco em Moscovo e Washington. Quais as prioridades de Kim Jong-un?

A posição discreta que Pyongyang assumiu face a Seul ao longo dos últimos meses é explicada da mesma forma pelos especialistas ouvidos pelo Observador: o contexto internacional mudou e os olhos de Kim Jong-un estão na Coreia do Norte e não no estrangeiro. Mais: nos casos em que olha para fora, o seu foco não é a Coreia do Sul. Ainda assim, a crise política em Seul traz benefícios para Kim.

A propaganda de Kim: a estabilidade de Pyongyang contra a crise política de Seul

“Só de pensar nisso sinto arrepios na espinha e não tenho qualquer desejo de estar frente a frente com essas pessoas”, afirmava Kim Jong-un sobre a Coreia do Sul, em outubro do ano passado, num discurso na Universidade de Defesa Nacional. A declaração surgiu na sequência de uma mudança na política externa de Pyongyang, anunciada em janeiro de 2024: a declaração da Coreia do Sul como um “país estrangeiro” e um “Estado hostil”. A partir daí, a prioridade deixou de ser a unificação das Coreias e a “libertação do sul” e passou a ser a estabilidade interna da República Popular Democrática da Coreia (RPDC, o nome oficial do país).

A mudança é justificável com a situação económica interna do país. Com a pandemia de Covid-19, a Coreia do Norte fechou-se totalmente ao estrangeiro e, sem os lucros do turismo e do comércio com a Rússia e com a China, a economia norte-coreana saiu fragilizada. Só agora, cinco anos depois da queda, é que se começam a notar os primeiros sinais de reabertura e recuperação. Rachel Minyoung Lee argumenta que este é o principal foco de Kim: “Quer focar-se em cumprir os planos quinquenais em todos os setores até ao fim do ano, que é o último ano para cumprir as tarefas planeadas no Oitavo Congresso do Partido, em janeiro de 2021”, afirma a analista do programa da Coreia no Stimson Center, ao Observador.

A mudança da política externa de Pyongyang também se fez sentir nos meios de comunicação do regime, já que os jornais deixaram de publicar comentários exclusivos sobre a Coreia do Sul e a política sul-coreana passou a ser considerada um tema internacional, relegado para as páginas intermédias dos jornais e não para as capas. Esta mudança foi visível na cobertura mediática que foi feita da lei marcial e do impeachment do Presidente Yoon Suk-yeol. A lei marcial foi declarada no dia 3 de dezembro, a agência noticiosa norte-coreana só a relatou no dia 11 de dezembro, notícia que atualizou no dia seguinte. Já a destituição foi votada no dia 14 e só foi noticiada a norte no dia 16.