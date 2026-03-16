Proposta do PSD pode fazer descarrilar carrossel de renúncias dos advogados de José Sócrates?

Foi uma das notícias, avançada em exclusivo pelo Observador, que marcou este início de semana: o PSD quer alterar as regras da suspensão da contagem do prazo de prescrição, de forma a tentar parar o carrossel de renúncias promovido pela defesa de José Sócrates. Mas será que isso é possível?

Apesar da proposta do PSD não ter nenhuma referência explícita à aplicação da lei no tempo, certo é que essa é a verdadeira questão: caso seja aprovada, a nova lei vai permitir à juíza Susana Seca mandar parar o cronómetro da prescrição? A resposta não é unânime mas uma corrente maioritária da comunidade jurídica nacional diz claramente que tal não é possível.

Saiba tudo em sete perguntas e respostas sobre mais um imbróglio da Operação Marquês.

O que propõe o Grupo Parlamentar do PSD?

Os deputados Paulo Lopes Marcelo, António Rodrigues, Nuno Jorge Gonçalves e Eva Brás Pinho querem alterar as regras da prescrição do procedimento criminal quando a ausência de um advogado interrompa ou adie determinado ato. Ou seja, quando um determinado arguido não estiver representado por um advogado (e quando tal for obrigatório por lei), o PSD quer que a contagem do prazo de prescrição se suspenda. A proposta é feita para as fases de inquérito, de instrução criminal, de julgamento e até de recursos.

Tendo em conta que a medida vai ser discutida na especialidade, significa que já foi aprovada na generalidade?

Não. Esta alteração do art. 120.º do Código Penal, relativo às regras da “suspensão da prescrição”, é uma nova proposta do PSD introduzida nos diplomas que fazem parte do chamado pacote de medidas de celeridade processual que foi aprovado na generalidade no passado dia 20 de fevereiro com os votos do PSD, Chega, Iniciativa Liberal e CDS.

Como a proposta de alteração do art. 120.º do Código Penal não fazia parte desse pacote original, terá de ser alvo de pareceres escritos de entidades como o Conselho Superior da Magistratura, do Conselho Superior do Ministério Público, da Ordem dos Advogados, entre outras entidades, de forma a ser analisado e votado no âmbito dos trabalhos da 1.ª Comissão dos Assuntos Constitucionais da Assembleia da República.

A medida foi inspirada no bloqueio do julgamento da Operação Marquês?

Como é próprio do legislador, nenhuma proposta de lei na área penal invoca qualquer processo judicial concreto porque a lei servirá para todos os processos. Contudo, na exposição de motivos da proposta legislativa que o Observador teve, há referências implícitas ao dano na imagem da Justiça provocados por sucessivos incidentes processuais da Operação Marquês, nomeadamente devido ao carrossel de renúncias dos advogados de José Sócrates.