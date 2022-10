Uma social-democrata, uma democrata-cristã e um liberal sentam-se à mesa e cai-lhes no colo a questão que se impõe a uma direita que está na oposição e que tem pela frente quatro anos de maioria absoluta do PS: a direita precisa de sair do divã?

A expressão não é de agora, pertence a Cecília Meireles, uma das oradoras convidadas para o primeiro evento de jovens da Iniciativa Liberal, e foi dita no MEL (Movimento Europa e Liberdade). Depois de vários anos como deputada na Assembleia da República, a democrata-cristã sublinha que a “prioridade está invertida” e que é preciso perceber se os partidos de direita querem “construir uma alternativa ao socialismo” ou se querem “discutir as diferenças” para o socialismo.

“O espaço não-socialista está excessivamente focado nas diferenças”, alerta, sublinhando que “a direita é um espaço que tem quase pudor de se classificar” e que é preciso não prescindir de “oferecer soluções para todos os problemas”, para que os cidadãos olhem para os partidos à direita como uma alternativa.

Ao contrário de temas como o ambiente, que Cecília Meireles admite que o espaço não-socialista “oferece de bandeja à esquerda”, a ex-deputada do CDS dá o exemplo de propostas para a juventude que, enaltece, fica “totalmente de fora dos discursos no espaço mais à esquerda e socialista”.

