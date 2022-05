Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O resultado foi unânime: em Castelo de Paiva, o vencedor das eleições diretas do PSD, Luís Montenegro, obteve 100% dos votos contra zero de Jorge Moreira da Silva. Foram 105 votos no novo presidente do PSD, num caderno eleitoral que tinha 108. Se a lei tivesse sido cumprida, só três militantes não teriam votado. No entanto, o Observador contactou dezenas de militantes desta concelhia do distrito de Aveiro e confirmou que pelo menos sete não votaram — e muitos nem sequer estiveram no concelho do dia da votação. Isto significa que houve, no mínimo, quatro votos-fantasma colocados na urna com uma cruz em Luís Montenegro.

Uma militante do PSD/Castelo de Paiva explicou ao Observador que “estava com Covid” e que, por isso, não conseguiu deslocar-se à sede — logo, não votou. Um segundo militante confessou que teve “muita pena”, mas esteve a “trabalhar no Porto“. Um terceiro explicou ao Observador que só chegou a Castelo de Paiva já depois das oito da noite: “A minha esposa foi, eu não tive hipótese“. E um quarto militante, sem especificar se estava fora do concelho, deu uma justificação idêntica: “Não consegui ir, infelizmente. Estive a trabalhar“.

