"Quando chegámos ao United, as condições não eram boas. Pararam no tempo": entrevista a Silvino, antigo internacional e adjunto de Mourinho

Diria para tirarmos já o elefante da sala. Tendo em conta que vive em Madrid… O que é que está a fazer em Manchester numa altura destas?

Estou cá porque a filha da minha esposa está noiva de um inglês e vive aqui, perto de Manchester. E pronto, viemos cá passar uma semana, aproveitámos esta altura.

Portanto, a sua vinda aqui não tem nada que ver com uma certa pessoa que também aterrou em Manchester esta semana [Ruben Amorim]?

Não, não, não… Aliás, ainda bem que me pergunta isso, não vá alguém achar que está relacionado. Eu não procuro isso, sinceramente. Gosto de estar tranquilo. As pessoas já têm a sua equipa e eu tenho muito respeito pelos meus colegas. Sempre fui assim ao longo da minha vida e assim continuarei a ser até acabar. Porque ainda não acabei a minha carreira de treinador de guarda-redes, espero eu. Mas se isso acontecer, também, algum dia terá de ser. Mas espero que não seja agora.

Mas tem estado parado desde 2021. Tem saudades do cheiro da relva?

Lógico que sim, sempre foi a minha vida, sempre foi aquilo que mais gostei de fazer, que é trabalhar com guarda-redes. E eu, felizmente, trabalhei com os melhores guarda-redes do mundo e por alguma razão isso aconteceu. Independentemente de ter trabalhado com a pessoa que trabalhei, que se chama José Mourinho. Quem está numa equipa técnica com o José sobressai sempre. Foi o meu caso.

E desde que parou, desde 2021, já recebeu algum convite de algum clube ou de algum treinador para voltar ao ativo?

Já recebi convites para ir para a Bolívia, para Marrocos, para o Egito e, ultimamente, para a Arábia Saudita. Nestes dois últimos, era para trabalhar com pessoas que eu não conhecia e para isso prefiro estar na situação em que estou agora. É que às vezes as coisas podem correr mal e por acaso, no caso da Arábia Saudita, correu mesmo. Ao segundo jogo mandaram o treinador embora e eu, se tivesse aceitado, também tinha ido. Preferi estar como estou neste momento. É esperar. Se aparecer, muito bem. Se não aparecer, há que seguir em frente, desfrutando da vida como tenho feito. Não estou no campo a trabalhar, mas trabalho em casa, que é algo que eu também gosto de fazer.

Mas olhando para todos os treinadores do mundo e para os grandes guarda-redes da atualidade: se tivesse carta branca para escolher um clube, qual é que escolhia?

Há grandes guarda-redes. O caso do Manchester United com o Onana, do City com o Ederson, do Real Madrid com o Courtois, do Barcelona com o ter Stegen, do Neuer, que, mesmo com a idade que tem, continua a ser um grande guarda-redes do Bayern, do caso Atl. Madrid com o Oblak. E há mais, mas assim de repente é difícil. Agora é evidente que há guarda-redes com quem qualquer treinador gostaria de trabalhar. Eu digo isto porque foi o meu caso: trabalhei com os melhores, o Petr Cech, o Júlio César, o Casillas, o Vítor Baía, o De Gea, o Toldo, o Dudek. São guarda-redes com quem qualquer treinador sente um orgulho enorme por ter trabalhado. Mas dizer só um jogador com quem gostaria de trabalhar é um bocado difícil. Posso dizer que gosto muito da maneira como trabalha o ter Stegen, do Barcelona, porque já vi treinos dele. Neste momento está lesionado, mas é um guarda-redes que, pela maneira de trabalhar, se vê que é um grande profissional. E qualquer treinador de guarda-redes gosta de trabalhar com profissionais assim.

Permita-me fazer aqui uma pequena provocação: não sei se sabia disto, mas existe uma dupla portuguesa de acordeonistas que se chama “Sérgio Conceição & Silvino”. Gostava que esta dupla também fosse reeditada no futebol, se é que me entende?

Essa não sabia [risos].

A diferença é que o Silvino acordeonista é “Campos” em vez de “Louro”.

Ah, tira-se o “Campos”, mete-se o “Louro” e está aí a dupla. Eles a dar música nos concertos, o Sérgio a dar música no campo [risos]. Mas não, respondendo à sua pergunta: o Sérgio Conceição já tem um treinador de guarda-redes, que é o Figueiredo, que é uma joia de pessoa, por quem eu tenho muito respeito. Eu não procuro nada. As pessoas podem pensar o que quiserem, mas eu sou uma pessoa muito discreta, escondo-me muito. E respeito muito a minha classe. Eu conheço os treinadores de guarda-redes todos, são meus amigos e há uma relação de respeito recíproca.