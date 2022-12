Uma quinta-feira, menos de uma semana depois da eliminação do Mundial, a mais de três meses do próximo jogo já a contara para o próximo Europeu. Como já todos esperavam, como ele próprio já tinha dado a entender, como já tinha sido antecipado, Fernando Santos deixou a Seleção Nacional e fechou um capítulo que durava desde 2014.

Os oito anos do treinador enquanto selecionador nacional trouxeram o melhor período da história do futebol português, com a conquista do Euro 2016 e da Liga das Nações e uma renovação do grupo que trouxe também uma nova organização à Federação Portuguesa de Futebol que Fernando Gomes estava a construir. Mas nem tudo foram rosas: e o Mundial do Qatar, entre a rotura com Cristiano Ronaldo e o tropeção na qualificação, acabou por ser a gota de água.

