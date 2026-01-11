Quem atacou quem na primeira semana de campanha

Cotrim. Cada ataque de Marques Mendes é um momento feliz

Virou tudo muito rapidamente. João Cotrim Figueiredo começou esta semana ao ataque a Marques Mendes, a dizer que era uma “prova de fraqueza” chamar o primeiro-ministro para o defender logo no início da campanha, e depois passou a ter apenas de responder a ataques, o que faz toda a diferença.

O candidato liberal já admitiu mesmo que é “bom sinal” ser um alvo dos adversários. A sua campanha estava a precisar de ser atacada, para não sair do centro do combate político. A dinâmica de crescimento transmitida pelas sondagens diárias da tracking poll da CNN também dá ânimo ao candidato e é usada para desmoralizar o principal adversário, Marques Mendes.

Disputam entre ambos o eleitorado da AD, o que coloca Cotrim num permanente exercício de equilibrismo, para tentar fragilizar o principal concorrente sem beliscar ou hostilizar o primeiro-ministro — e assim tentar não afugentar nem assustar os eleitores que lhe deram a vitória nas legislativas. Daí a carta que lhe escreveu a oferecer-se para ser um “aliado fiável” a partir de Belém, caso consensualizem três reformas estruturais das dez que a AD tem no seu programa.

O cuidadinho que Cotrim põe em todas as referências a Montenegro é em si também um ataque a Marques Mendes. Da mesma forma, cada elogio a Passos Coelho (que não apoia o candidato da AD apesar de ser ex-presidente do PSD) faz ricochete e transforma-se em mais um tiro ao Mendes.

Outra mudança interessante: depois de se ter pegado no início da semana com o seu colega do Parlamento Europeu Sebastião Bugalho, que assumiu ataques mais duros em nome próprio para salvaguardar Marques Mendes, Cotrim tomou a decisão de deixar de responder a franco-atiradores (mesmo que sejam ministros ou ou líder parlamentar do PSD, Hugo Soares) e concentrar os seus comentários nos ataques dirigidos pelos próprios adversários.

Quando o próprio Marques Mendes acusou o candidato Liberal de ser um “catavento“, Cotrim exibiu perante os jornalistas o print de uma notícia de 2017, em que o comentador chamava, precisamente, “catavento” a Pedro Passos Coelho. Mas os ataques ao candidato da AD não são feitos apenas nos discursos e nas declarações bi-diárias aos jornalistas.

São também capitalizados nas redes sociais, com outra linguagem: os dois exemplos mais recentes são os vídeos que comparam Cotrim e Mendes a dar murros com luvas de boxe (Cotrim mais enérgico, Mendes mais inusitado); e a dança ritmada ao som de merengue do candidato Liberal em comparação com a pose pitoresca do ex-comentador de braços erguidos e corpo esticado numa aula de aeróbica.

Os outros candidatos do top 5 são praticamente paisagem para a campanha de Cotrim: vêm à baila por atacado, para tentar demonstrar porque é que não são opção (para o eleitorado que quer cativar) — Seguro por ser mais do mesmo do PS; Ventura porque não vai ganhar na segunda volta; e o Almirante por não se saber bem o que pensa. Mas João Cotrim Figueiredo sabe que não é aqui que está o grosso dos votos que pode ir buscar. É em Marques Mendes, o seu alvo preferido.