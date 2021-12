Quem é June Marks, a mulher que está a defender João Rendeiro na África do Sul?

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Vou tratar do seu caso com a mesma abordagem com que construí a minha carreira — recuso-me a parar de lutar!” É assim que June Stacey Marks, a advogada que João Rendeiro escolheu para o representar na África do Sul, se apresenta na página online do seu escritório de advogados. É também aí que é possível perceber um pouco melhor o perfil da jurista sul-africana e compreender melhor por que razão foi escolhida pelo banqueiro português para lidar com o pedido de extradição das autoridades portuguesas.

Marks é especializada em direito das empresas e trata habitualmente de temas como insolvências e questões relacionadas com seguradoras. A especialização em temas ligados ao mundo financeiro é um compromisso com raízes antigas: na sua página, June Marks explica que no passado se dedicou a estudar contabilidade para lidar melhor com os processos da área. “Não há nada que me consiga enganar numa declaração financeira e isso fortaleceu muito a minha capacidade de lidar com julgamentos e litígios que envolvem transações financeiras complicadas”, explica.

A advogada tem agora em mãos o processo de João Rendeiro. Ao Observador, Marks diz que “a Justiça sul-africana está sempre aberta à ideia de uma libertação sob caução”, algo que espera neste caso. Se a decisão do tribunal for a contrária, June Marks já tem um plano traçado, que passa por avançar rapidamente para instâncias superiores e garantir a liberdade de Rendeiro.

O empresário que desviou milhões e o arguido que não sabia que era fugitivo

A sua experiência também indica isso mesmo. Através de uma breve pesquisa pelos jornais sul-africanos online, é possível descobrir que a advogada June Marks já defendeu pelo menos outros dois casos de pessoas acusadas de fraude financeira. O mais conhecido foi o de J. Arthur Brown, empresário acusado de ter desviado 1,4 mil milhões de rands (equivalente a mais de 77 milhões de euros) de fundos geridos pela sua empresa, a Fidentia.