Advogada de Rendeiro promete revelações para amanhã: "A Justiça sul-africana está sempre aberta à libertação sob caução"

E nesse momento, não sabia de que assunto se tratava ou ele deu algum tipo de justificação?

Infelizmente, não posso adiantar informações sobre conversas que tive com o meu cliente.

Tendo em conta o ponto em que o processo se encontra, qual é o argumento da defesa para sustentar a ideia de que João Rendeiro deve ser libertado?

Não posso dar-lhe esse detalhe. Os argumentos serão discutidos entre as partes, amanhã [terça-feira]. Estamos a acabar de preparar os argumentos, que estarão concluídos esta noite.

O Ministério Público já deixou claro que se opõe à fiança.

Eu sei, estou ciente de que se opõe à fiança. Também estou ciente de quais são as intenções do meu cliente. Mas também não é habitual que a África do Sul conduza estes processos da forma que o fez [neste caso].

Qual será o seu conselho para o seu cliente, caso o tribunal siga a posição do Ministério Público?

Vamos recorrer de imediato. Trata-se de um tribunal de primeira instância. Um tribunal superior terá autoridade. Se recusarem a caução, vamos apresentar um recurso de imediato e, aí, estaremos a falar de um outro processo de que ouvirão falar mais amanhã. Vamos ser mais claros sobre isso nessa altura. Ele tem um processo em que o mais provável é que seja libertado dentro de dias.

Acredita que será esse o resultado, que João Rendeiro será libertado em poucos dias?

Há um outro processo que estamos a analisar e sobre o qual ouvirão mais amanhã, no tribunal.

Que processo é esse?

Infelizmente, não posso dizer-lhe. Mas vão saber mais amanhã, e é um processo com que estamos agora a lidar, que é diferente [da questão] da fiança.

E não tem nada a ver com o processo de extradição?

Não, não tem nada a ver com o processo de extradição. O que parece no processo sul-africano é que estamos a lidar com um mandado de detenção, que permite que a pessoa seja libertada. Mas há um processo distinto com que estamos a tratar.

Trata-se de um habeas corpus?

Não é um habeas corpus. É um processo diferente.

“É difícil que Rendeiro fuja se tribunal aceitar fiança”

Tem algumas garantias do seu cliente de que não voltará a fugir se o tribunal aceitar a libertação sob fiança?

Não posso responder a essa pergunta, mas é difícil que ele fuja se o tribunal aceitar a fiança. É uma condição torná-lo impossível.

Estamos a falar de um processo inicial. Só depois surgirá a questão da extradição. João Rendeiro vai opor-se a essa extradição requerida pelas autoridades portuguesas?

Ainda não vimos o processo. Estamos numa fase muito inicial. É muito difícil de responder a essa questão porque ainda não nos foi apresentado o pedido [de extradição].

Mas este é um ponto central em relação a tudo aquilo de que estamos a falar, não é? Se João Rendeiro se opõe ou não a um regresso a Portugal.

Eu sei. Mas não é parte do processo neste momento. Estamos a lidar com o processo sul-africano, neste momento, o da fiança. Ainda não fomos questionados sobre o segundo processo.

E isso tem que ver com o processo de que falava ainda há instantes?

Correto. Tudo aquilo com que estamos a lidar neste momento tem que ver com o procedimento da fiança sul-africano.