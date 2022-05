Quem foi Hryhorii Skovoroda, o poeta e filósofo ucraniano cujo museu foi destruído pelos russos?

O Presidente da Ucrânia condenou o ataque contra a casa do homem “que ensinou às pessoas o que é a atitude cristã perante a vida e como um indivíduo pode conhecer-se a si próprio” num vídeo divulgado nesse fim de semana, sugerindo que o bombardeamento do museu foi deliberado. “Parece que isto é um perigo terrível para a Rússia moderna: museus, a atitude cristã perante a vida e o autoconhecimento”, declarou Volodymyr Zelensky, de acordo com a CNN. Fazendo eco do incidente, o Presidente citou Skovoroda na mensagem divulgada a propósito do Dia da Vitória, que comemora o fim da Segunda Guerra Mundial e a vitória sobre o nazismo: “Não existe nada mais perigoso do que um inimigo insidioso, mas não existe nada mais tóxico do que um falso amigo”.

Na mesma mensagem, Zelensky adiantou que desde o início da invasão russa, a 24 de fevereiro, foram destruídos quase 200 lugares do património cultural ucraniano. Uma nova atualização, feita pelo Ministério da Cultura da Ucrânia a 14 de maio, elevou o número para 300. A região mais afetada é a da Kharkiv, onde fica o museu de Skovoroda, com 90 locais gravemente danificados ou destruídos. Em Donetsk e em Kiev, foram afetados pelos bombardeamentos russos 70 e 62 lugares, respetivamente.

Tem sido sugerido que a destruição destes locais faz parte da estratégia militar russa, mas não existem provas concretas de que a Rússia esteja deliberadamente a atacar o património cultural ucraniano. Contudo, como lembrou a CNN, têm sido registados vários atos de vandalismo contra símbolos culturais em áreas ocupadas pelas forças russas. Na cidade de Borodianka, perto de Kiev, a estátua do poeta Tarás Shevchenko, fundador do modernismo na Ucrânia, foi alvejada e muito danificada. Shevchenko foi exilado por Nicolau I por lutar contra o poder instituído e defender a ideia de uma Ucrânia autónoma e independente.

O professor que deixou o ensino para percorrer o território ucraniano a pé

Hryhorii Skovoroda passou os últimos anos de vida em Skovorodynivka, mas foi numa pequena aldeia da região de Poltava, Chornukhy, que o poeta e filósofo nasceu, a 3 de dezembro de 1722. A sua vida não foi usual. Nascido no seio de uma família de camponeses cossacos, Skovoroda estudou de forma descontinuada na Academia Kievo-Mogilianskaia, em Kiev, entre 1734 e 1753. A instituição de ensino acolhia tanto ricos como pobres e tinha as portas sempre abertas a todos os que quisessem dedicar a sua vida ao conhecimento. Na Academia Kievo-Mogilianskaia, eram ensinadas todas as disciplinas em que o jovem Hryhorii Skovoroda tinha mostrado um interesse precoce — poesia, música, canto e pintura — e ainda hebraico, grego, latim e filosofia. O talento para a música levou-o, em 1741, a São Petersburgo, onde integrou o coro a capella da imperatriz Isabel I durante três anos. A corte não terá impressionado Skovoroda que, de acordo com Valery Shevchuck, abandonou o coro assim que teve oportunidade. Entre 1744 e 1750, integrou a missão imperial russa em Tokai, na atual Hungria, como diretor musical. Durante esse período, visitou, com propósitos educacionais, várias cidades europeias, como Budapeste, Viena e Praga.

Concluídos os estudos, Skovoroda optou por não seguir a vida religiosa e tornou-se professor, primeiro no Collegium de Pereyaslav, onde ensinou Poesia entre 1750 e 1751, quando teve de deixar a instituição após queixas apresentadas por um aluno sobre o programa curricular. Apesar das influências clássicas, o poeta e filósofo entendia a literatura de forma não convencional, o que chocava com o sistema educativo estabelecido. De acordo com Natalia Pylypiuk, autora de um ensaio sobre a poesia e teologia de Skovoroda, o pensador considerava que o verdadeiro poeta devia revelar as mais profundas verdades filosóficas, condenando, por isso, a apresentação de imagens idealizadas dos indivíduos.

É do período de Pereyaslav que data o início da composição dos poemas de Jardim de Canções Divinas, um conjunto estruturalmente díspar, onde nenhuma estrutura estrófica se repete. Na opinião de Valery Shevchuck, a obra terá sido pensada como um “guia prático da arte da poesia”, a partir das ideias de Skovoroda sobre o género. Nesta primeira fase, o pensador compôs também um conjunto de 30 fábulas (as Fábulas de Kharkiv) e trabalhou em traduções de Cícero, Plutarco e Horácio. Segundo a enciclopédia online da Ucrânia, alguns dos seus poemas são bem conhecidos dos ucranianos e fazem parte do folclore da região.