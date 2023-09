1. André Ventura: “Metade do que pagamos a combustíveis é de impostos que estes senhores lançaram sobre os portugueses”

O líder do Chega abriu o debate da segunda moção de censura que o seu partido apontou ao Governo a falar de saúde e de habitação. Mas não perdeu a oportunidade para lembrar o peso que os combustíveis têm na carteira dos portugueses, mais concretamente o dos impostos aplicados aos mesmos. “Metade do que pagamos a combustíveis é de impostos que estes senhores lançaram sobre os portugueses”, apontou André Ventura.

Segundo a Entidade Nacional para o Sector Energético (ENSE), que analisa semanalmente o preço dos combustíveis e os decompõe em categorias, no intervalo temporal entre 5 e 19 de setembro, o Imposto Sobre Produtos Petrolíferos (ISP) e o IVA na gasolina correspondiam a 52,91% do total do seu valor. A situação é semelhante no caso do gasóleo, 47,6% do preço final deste combustível diz respeito à taxa fiscal que lhe é aplicada.

