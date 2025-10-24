Quem, o quê, onde, quando, como e porquê: o guia prático para uma eleição diferente de todas as outras no Benfica

Acabaram as entrevistas, acabaram os debates, acabaram as próprias campanhas. O Benfica irá este sábado a votos, pela terceira vez apenas em cinco anos. Em 2020 as eleições foram diferentes porque, pela primeira vez até aí, Luís Filipe Vieira defrontou alguém, neste caso João Noronha Lopes, que conseguiu quase 35% contra alguém que levava 17 anos no cargo. Em 2021 as eleições foram diferentes porque, pela primeira vez até aí, o líder interino foi a votos para ganhar com 85% na corrida mais participada de sempre. Agora, em 2025, tudo será também diferente mas por outras razões: nunca o Benfica teve seis candidatos, nunca o Benfica teve uma operação logística tão grande, nunca o Benfica teve um cenário de possível segunda volta.

Ao todo serão pouco mais de 160 mil associados a poder votar ao longo de 13 horas e meia, que na parte final irão coincidir com o jogo no Estádio da Luz entre os encarnados e o Arouca para o Campeonato, com 108 locais preparados para tal e um custo total que pode ascender aos três milhões de euros. “Os votos são diferenciados em função do órgão (Direção, Mesa da AG, Conselho Fiscal e Comissão de Remunerações) e do número de votos do associado (3, 10, 20 ou 50), pelo que cada sócio receberá quatro boletins. O voto é expresso com uma cruz (e só com essa cruz) no quadrado à frente da lista que escolher, não devendo o sócio rasurar ou assinar o boletim de voto, sob pena de o seu voto ser anulado. Deve cumprir as instruções de circulação nas secções de voto, respeitando a regra pública de prioridade nas filas de acesso aos recintos. Pode escolher uma qualquer das 108 secções ao seu dispor, recordando que o sistema só permite votar uma vez. Por último, mas não menos importante, deve munir-se, para exercer o direito de voto, do cartão de sócio e de documento de identificação válido no país da sua nacionalidade”, explicou o clube.

Mas pode não haver presidente já este sábado? Onde são os locais? E o que defenderam os candidatos ao longo da campanha? O Observador condensa um guia para todas essas perguntas e respostas.

Quantas pessoas podem votar nas eleições do Benfica?

Apesar de haver mais de 255 mil associados capazes de votar, os cadernos eleitorais foram fechados de vez (entretanto houve muitas pessoas que foram liquidando quotas em atraso para exercerem o direito de voto) com 160.182 sócios votantes dentro da seguinte divisão: 46.421 com três votos, 30.013 com dez votos; 56.703 com 20 votos; 27.045 com 50 votos. Ou seja, e olhando para as últimas eleições, estão aptos para irem às urnas o equivalente a 25% do número total de votantes do sufrágio de 2021 (cerca de 40.000).

Como está a divisão de votos por ano de filiação?

A revisão estatutária do Benfica, que foi debatida e aprovada ao longo de três Assembleias Gerais, promoveu alterações no número de votos por ano de filiação. Assim, e para todos os maiores de 18 anos que tenham a situação devidamente regularizada, a distribuição passou a ser a seguinte: um a cinco anos de filiação, três votos (e não um); cinco a dez anos de filiação, dez votos (e não cinco); dez a 24 anos de filiação, 20 votos; 25 ou mais anos de filiação, 50 votos. Ou seja, com as alterações feitas, o fosso tornou-se tendencialmente menor, com essa outra mexida de não haver 50 votos por cada Casa do Benfica como existia antes.

Quais foram as maiores votações de sempre?

O Benfica nunca teve uma corrida eleitoral com seis candidatos, sendo que o máximo que tinha registado até agora tinham sido… três (algo que aconteceu somente por duas ocasiões este século). É com base nisso que é previsível que se supere o recorde de votantes mesmo não havendo a possibilidade de voto eletrónico. A fasquia está nos 40.085 de 2021 (Rui Costa e Francisco Benítez), que superaram os 38.102 de 2020 (Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes e Rui Gomes da Silva). As cinco maiores votações de sempre registaram-se nos últimos 25 anos, sendo que antes tinham existido 19.865 na eleição de João Vale e Azevedo em 1997.

Pode não haver presidente eleito este sábado?

Pela primeira vez, sim. O Benfica já teve eleições em que o candidato com mais votos teve entre 51% e 52%, como aconteceu com Fernando Martins em 1981, João Santos em 1987 ou João Vale e Azevedo em 1997. Neste caso, estes resultados significariam que o mais votado era eleito. No entanto, os novos estatutos vieram trazer a figura de uma segunda volta caso ninguém chegue a uma maioria de 50% mais um. Caso ninguém chegue a essa fasquia, a decisão vai ficar adiada por mais duas semanas, para 8 de novembro, sendo que apenas os dois candidatos com mais votos irão avançar para essa espécie de decisão final.

Pode haver vencedores de listas diferentes nos quatro órgãos?

Sim, também pela primeira vez pode. Não é algo habitual mas, perante os novos estatutos do Benfica, pode existir a vitória de uma lista para a Direção e de outra para a Assembleia Geral, Conselho Fiscal ou Comissão de Remunerações. Aliás, o número de listas para cada órgão é diferente: seis para a Direção, cinco para Assembleia Geral e Conselho Fiscal e apenas quatro para a Comissão de Remunerações. Houve apenas um exemplo desses nos principais clubes nacionais, quando em 2011 Godinho Lopes venceu Bruno de Carvalho nas eleições do Sporting mas Eduardo Barroso ganhou para a corrida à Mesa contra Rogério Alves.

Que listas vão a sufrágio?

Lista A: Movimento Servir o Benfica

João Leite, advogado de 49 anos, é o sócio 12.079 e encabeça a lista apresentada pelo movimento Servir o Benfica a estas eleições, concorrendo apenas à Mesa da Assembleia Geral. Foi o principal responsável técnico pela redação das três propostas que foram apresentadas pelo grupo para a revisão dos estatutos do clube da Luz. Entre os desafios que traça para o próximo mandato estão a realização de uma terceira Assembleia Geral Ordinária por época, a criação de um regimento de funcionamento da Mesa e a transmissão pública das Assembleias Gerais – propostas concretas para uma liderança com método, visão e responsabilidade.