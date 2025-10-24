Quem, o quê, onde, quando, como e porquê: o guia prático para uma eleição diferente de todas as outras no Benfica

Acabaram as entrevistas, acabaram os debates, acabaram as próprias campanhas. O Benfica irá este sábado a votos, pela terceira vez apenas em cinco anos. Em 2020 as eleições foram diferentes porque, pela primeira vez até aí, Luís Filipe Vieira defrontou alguém, neste caso João Noronha Lopes, que conseguiu quase 35% contra alguém que levava 17 anos no cargo. Em 2021 as eleições foram diferentes porque, pela primeira vez até aí, o líder interino foi a votos para ganhar com 85% na corrida mais participada de sempre. Agora, em 2025, tudo será também diferente mas por outras razões: nunca o Benfica teve seis candidatos, nunca o Benfica teve uma operação logística tão grande, nunca o Benfica teve um cenário de possível segunda volta.
Ao todo serão pouco mais de 160 mil associados a poder votar ao longo de 13 horas e meia, que na parte final irão coincidir com o jogo no Estádio da Luz entre os encarnados e o Arouca para o Campeonato, com 108 locais preparados para tal e um custo total que pode ascender aos três milhões de euros. “Os votos são diferenciados em função do órgão (Direção, Mesa da AG, Conselho Fiscal e Comissão de Remunerações) e do número de votos do associado (3, 10, 20 ou 50), pelo que cada sócio receberá quatro boletins. O voto é expresso com uma cruz (e só com essa cruz) no quadrado à frente da lista que escolher, não devendo o sócio rasurar ou assinar o boletim de voto, sob pena de o seu voto ser anulado. Deve cumprir as instruções de circulação nas secções de voto, respeitando a regra pública de prioridade nas filas de acesso aos recintos. Pode escolher uma qualquer das 108 secções ao seu dispor, recordando que o sistema só permite votar uma vez. Por último, mas não menos importante, deve munir-se, para exercer o direito de voto, do cartão de sócio e de documento de identificação válido no país da sua nacionalidade”, explicou o clube.
Mas pode não haver presidente já este sábado? Onde são os locais? E o que defenderam os candidatos ao longo da campanha? O Observador condensa um guia para todas essas perguntas e respostas.
Quantas pessoas podem votar nas eleições do Benfica?
Apesar de haver mais de 255 mil associados capazes de votar, os cadernos eleitorais foram fechados de vez (entretanto houve muitas pessoas que foram liquidando quotas em atraso para exercerem o direito de voto) com 160.182 sócios votantes dentro da seguinte divisão: 46.421 com três votos, 30.013 com dez votos; 56.703 com 20 votos; 27.045 com 50 votos. Ou seja, e olhando para as últimas eleições, estão aptos para irem às urnas o equivalente a 25% do número total de votantes do sufrágio de 2021 (cerca de 40.000).
Como está a divisão de votos por ano de filiação?
A revisão estatutária do Benfica, que foi debatida e aprovada ao longo de três Assembleias Gerais, promoveu alterações no número de votos por ano de filiação. Assim, e para todos os maiores de 18 anos que tenham a situação devidamente regularizada, a distribuição passou a ser a seguinte: um a cinco anos de filiação, três votos (e não um); cinco a dez anos de filiação, dez votos (e não cinco); dez a 24 anos de filiação, 20 votos; 25 ou mais anos de filiação, 50 votos. Ou seja, com as alterações feitas, o fosso tornou-se tendencialmente menor, com essa outra mexida de não haver 50 votos por cada Casa do Benfica como existia antes.
Quais foram as maiores votações de sempre?
O Benfica nunca teve uma corrida eleitoral com seis candidatos, sendo que o máximo que tinha registado até agora tinham sido… três (algo que aconteceu somente por duas ocasiões este século). É com base nisso que é previsível que se supere o recorde de votantes mesmo não havendo a possibilidade de voto eletrónico. A fasquia está nos 40.085 de 2021 (Rui Costa e Francisco Benítez), que superaram os 38.102 de 2020 (Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes e Rui Gomes da Silva). As cinco maiores votações de sempre registaram-se nos últimos 25 anos, sendo que antes tinham existido 19.865 na eleição de João Vale e Azevedo em 1997.
Pode não haver presidente eleito este sábado?
Pela primeira vez, sim. O Benfica já teve eleições em que o candidato com mais votos teve entre 51% e 52%, como aconteceu com Fernando Martins em 1981, João Santos em 1987 ou João Vale e Azevedo em 1997. Neste caso, estes resultados significariam que o mais votado era eleito. No entanto, os novos estatutos vieram trazer a figura de uma segunda volta caso ninguém chegue a uma maioria de 50% mais um. Caso ninguém chegue a essa fasquia, a decisão vai ficar adiada por mais duas semanas, para 8 de novembro, sendo que apenas os dois candidatos com mais votos irão avançar para essa espécie de decisão final.
Pode haver vencedores de listas diferentes nos quatro órgãos?
Sim, também pela primeira vez pode. Não é algo habitual mas, perante os novos estatutos do Benfica, pode existir a vitória de uma lista para a Direção e de outra para a Assembleia Geral, Conselho Fiscal ou Comissão de Remunerações. Aliás, o número de listas para cada órgão é diferente: seis para a Direção, cinco para Assembleia Geral e Conselho Fiscal e apenas quatro para a Comissão de Remunerações. Houve apenas um exemplo desses nos principais clubes nacionais, quando em 2011 Godinho Lopes venceu Bruno de Carvalho nas eleições do Sporting mas Eduardo Barroso ganhou para a corrida à Mesa contra Rogério Alves.
Que listas vão a sufrágio?
Lista A: Movimento Servir o Benfica
João Leite, advogado de 49 anos, é o sócio 12.079 e encabeça a lista apresentada pelo movimento Servir o Benfica a estas eleições, concorrendo apenas à Mesa da Assembleia Geral. Foi o principal responsável técnico pela redação das três propostas que foram apresentadas pelo grupo para a revisão dos estatutos do clube da Luz. Entre os desafios que traça para o próximo mandato estão a realização de uma terceira Assembleia Geral Ordinária por época, a criação de um regimento de funcionamento da Mesa e a transmissão pública das Assembleias Gerais – propostas concretas para uma liderança com método, visão e responsabilidade.
- Assembleia Geral: João Leite (presidente), Sara Henriques (vice-presidente), Pedro Santiago (1.º secretário), João Nunes dos Santos (2.º secretário) e João Pedro Norte (3.º secretário)
Lista B: Martim Mayer (“Benfica no Sangue”)
Martim Mayer, gestor de 51 anos, é o sócio 5.206 e neto do antigo presidente do Benfica, Duarte Borges Coutinho. É a segunda vez que participa numa eleição dos encarnados, depois de ter integrado as listas de Rui Rangel como vice-presidente no sufrágio de 2012. Começou na Bolsa de Lisboa e fez todo um percurso profissional entre as áreas de finanças, indústria e sustentabilidade. Em 2012, agarrou numa fábrica em dificuldades do setor automóvel para fazer crescer o grupo mais de cinco vezes e ter 80% de produção para fora, entre Europa e EUA, entre componentes para veículos elétricos e sistemas de bicicletas elétricas.
- Direção: Martim Mayer (presidente), José Bartolomé Duarte, Paulo Casimiro, João Frederico Franco, Miguel Olazabal de Almada, Tiago Bianchi, José Meneses e Castro, Catarina Valente Rodrigues e Rui Vilar (vice-presidentes)
- Assembleia Geral: Pedro Ferreira Malaquias (presidente), Hugo Teixeira (vice-presidente), Simão Santana (1.º secretário), Benedita Pombo (2.ª secretária) e Manuel Constantino (3.º secretário)
- Conselho Fiscal: Carlos Moura (presidente), Simão Fezas Vital (vice-presidente), Teresa Garcia, Henrique Fernandes e Carlos Coutinho (vogais)
- Comissão de Remunerações: Manuel Boto (presidente), Fernando Coelho (vice-presidente), João Marques, António Lourenço (vogais) e Francisco Apetato (secretário)
Pode consultar aqui o Programa Eleitoral da lista B liderada por Martim Mayer
Lista C: João Diogo Manteigas (“Benfica Vencerá”)
João Diogo Manteigas, advogado de 42 anos, é o associado 12.262 do Benfica e sócio fundador da Mota, Manteigas & Associados, Sociedade de Advogados, SP, RL, contando quase com duas décadas a trabalhar na área do direito desportivo, especialização que tirou em 2007. É atualmente professor convidado em diferentes formações pós-graduadas na sua área, incluindo na Liga Portugal Business School. É a primeira vez que se candidata às eleições do conjunto da Luz. Foi durante alguns anos comentador da BTV e da CMTV.
- Direção: João Diogo Manteigas (presidente), Vítor Pataco, Pedro Plácido Pereira, Henrique Nogueira Nunes, José Manuel Rosário, Luís Manuel Rosário e Ricardo Serrano de Jesus (vice-presidentes)
- Conselho Fiscal: Luís Coradinho Alves (presidente), Vera Felisberto (vice-presidente), Paulo Delgado Chaves, Paulo Patrício e Ana Martins (vogal)
Pode consultar aqui o Programa Eleitoral da lista C liderada por João Diogo Manteigas
A inspiração em Obama, o carteiro para quem já é “senhor presidente” e o “pesadelo” visto no Seixal: um dia com João Diogo Manteigas
Lista D: Cristóvão Carvalho (“Pelo Benfica”)
Cristóvão Carvalho, advogado de 52 anos, concorre pela primeira vez à presidência do Benfica depois de ter integrado as listas de Rui Gomes da Silva como vice-presidente em 2020. A exercer há mais de 20 anos, é sócio da sociedade CCAA – Sociedade de Advogados SP RL, tem como grandes áreas de atuação o corporate, o contencioso e o direito societário, presidiu a Assembleias Gerais de várias empresas e foi formador de Deontologia Profissional na Ordem dos Advogados durante dez anos. É também jurado nas provas finais de acesso à advocacia e publicou artigos e o manual jurídico “Algumas Notas sobre Arrendamento Rural”.
- Direção: Cristóvão Carvalho (presidente), Nuno Pedreiro, Arnaldo Grossman, Luís Manuel Alves, Ricardo Batista, João Alexandre Guerreiro, Luís Lopes e Pedro Alcaide (vice-presidentes)
Pode consultar aqui o Programa Eleitoral da lista D liderada por Cristóvão Carvalho
Publicidades no Multibanco e na A1, Isaías e um plano disruptivo entre Klopp, 400 milhões e 100% da SAD: um dia com Cristóvão Carvalho
Lista E: Luís Filipe Vieira (“Voltar a Ganhar”)
Luís Filipe Vieira, empresário de 76 anos, é o sócio 3.312 e liderou o Benfica durante 18 anos, entre 2003 e 2021, depois de ter estado na SAD dos encarnados durante a gestão de Manuel Vilarinho. Ligado ao ramo da construção civil, teve a primeira ligação ao fenómeno desportivo quando liderou o Alverca. Foi um dos grandes impulsionadores da construção do novo Estádio da Luz, foi fazendo sucessivos investimentos no Benfica Campus do Seixal e teve a segunda décadas com mais troféus no clube (2010-2020). Saiu em 2021, na sequência da Operação Cartão Vermelho, e tenta agora regressar ao clube. Nunca perdeu uma eleição.
- Direção: Luís Filipe Vieira (presidente), João Antunes, Luís Filipe Melo, Frederico Morais Pires, Luís Melo, Jeremias Madalena Rodrigues, Pedro Mateus, José Malta e Bruno Batista (vice-presidentes)
- Assembleia Geral: João Correia (presidente), José Marques (vice-presidente), Duarte Amaro Durão (1.º secretário), Ana Sofia Beleza (2.ª secretária) e Rui Cabral Correia (3.º secretário)
- Conselho Fiscal: João Pratas (presidente), João Pedro Nava (vice-presidente), José Ambrósio, Sofia Monge Cardoso e Célia Custódio (vogais)
- Comissão de Remunerações: Pedro Conde (presidente), Jaime da Cunha Branco (vice-presidente), Miguel Nunes da Silva, Nuno Ferreira (vogais) e Marta Montalvão de Freixo (secretária)
Pode consultar aqui o Programa Eleitoral da lista E liderada por Luís Filipe Vieira
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Lista F: Noronha Lopes (“Benfica Acima de Tudo”)
João Noronha Lopes, gestor de 59 anos, concorre pela segunda vez à presidência do Benfica depois de ter conseguido quase 50% nas eleições de 2020 contra Luís Filipe Vieira. Sócio número 5.001, começou o seu trajeto na advocacia, entrou na McDonald’s em 2000 e chegou a CEO em Portugal em 2002, passando de seguida a responsável pelo sul da Europa e vice-presidente em França e vice-presidente da Europa. Recebeu o prémio de Best International Leader Award e esteve naquela que seria a maior transação na restauração na Ásia, com a venda de 2.600 restaurantes na China e em Hong Kong por 2,1 mil milhões de dólares.
- Direção: João Noronha Lopes (presidente), José Theotónio, Nuno Gomes, Raquel Vaz-Pinto, Luís Pedro Duarte, Felipe Gomes, João Cília, Manuel Mota e Manuel Santos Vítor (vice-presidentes)
- Assembleia Geral: Gonçalo de Almeida Ribeiro (presidente), João Marecos (vice-presidente), Cristina Santos Silva (1.ª secretária), João Farela Neves (2.º secretário) e Luís Sousa de Macedo (3.º secretário)
- Conselho Fiscal: António Bagão Félix (presidente), José Nogueira de Brito (vice-presidente), Aulácio Costa Almeida (vogal), Mário Vaz (vogal) e Sofia Martins (vogal)
- Comissão de Remunerações: João Moreira Rato (presidente), Pedro Penalva (vice-presidente), Carlos Perdição (1.º secretário), Susana Farinhas (2.ª secretária) e Tiago Almeida (3.º secretário)
Pode consultar aqui o Programa Eleitoral da lista F liderada por João Noronha Lopes
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Lista G: Rui Costa (“Só o Benfica Importa”)
Rui Costa, antigo jogador e dirigente de 53 anos, é o sócio 6.034 do Benfica, clube onde fez toda a formação como jogador desde as escolinhas antes de partir para Itália onde esteve 12 anos ao serviço da Fiorentina e do AC Milan (onde foi campeão europeu, naquele que foi o maior título da carreira a par do Mundial de Sub-20 de 1991 em Portugal). Regressou à Luz em 2006, onde terminou a carreira, e assumiu depois várias posições na estrutura do Benfica: diretor desportivo, vice-presidente, administrador da SAD e presidente, cargo onde chegou de forma interina em 2021 depois da demissão de Luís Filipe Vieira. Ganhou as eleições de 2021 com quase 90% dos votos e concorre agora pelo segundo mandato na liderança.
- Direção: Rui Costa (presidente), Nuno Catarino, Humberto Coelho, Domingos D’Almeida Lima, Manuel de Brito, José Gandarez, Tomás Barroso, Mónica Sabrosa e José Taboada (vice-presidentes)
- Assembleia Geral: José Pereira da Costa (presidente), Rodolfo Mascarenhas Lavrador (vice-presidente), Rita Cunha Leal, Miguel Vasconcelos Ferreira e Ana Rita Henriques (secretários)
- Conselho Fiscal: Raul Fernando Martins (presidente), João Cordeiro Augusto (vice-presidente), António Mendes Barreira, Manuel Simões Agria e Rui Mendonça Rodrigues (vogais)
- Comissão de Remunerações: Eduardo Stock da Cunha (presidente), Carlos Albuquerque (vice-presidente), José Levy Aires, José Manuel Appleton e Rita Santa Marta (vogais)
Pode consultar aqui o Programa Eleitoral da lista G liderada por Rui Costa
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A que horas decorre a votação?
A votação vai decorrer entre as 8h30 e as 22h (ou seja, todas as urnas em Portugal fecharão durante a segunda parte da receção do Benfica ao Arouca para o Campeonato na Luz), uma janela horária que se aplica também a todos os pontos na Europa e no resto do Mundo independentemente do fuso horário de cada país.
Quais são os 108 locais de voto para estas eleições?
Numa operação nunca antes vista, e perante a inexistência de voto eletrónico (a possibilidade de haver voto por correspondência foi descartada), a Mesa da Assembleia Geral do Benfica procurou alargar ao máximo os pontos com urnas pelo país e pelo Mundo com um total de 108 locais com urnas e respetivos delegados (dois por cada lista) entre 80 no continente, três nas ilhas, 15 na Europa e dez em seis países fora da Europa.
Portugal Continental (80)
- Lisboa: Pavilhões número 1 e 2 do Complexo Desportivo do Estádio da Luz
- Abrantes (Santarém): Casa do Benfica de Abrantes
- Agualva-Cacém (Lisboa): Bombeiros Voluntários de Agualva
- Albufeira (Faro): Casa do Benfica de Albufeira
- Alcobaça (Leiria): Panorama – Pavilhão Multiusos de Alcobaça
- Algueirão-Mem Martins (Lisboa): Casa do Benfica de Algueirão-Mem Martins
- Almada (Setúbal): Casa do Benfica de Almada
- Almodôvar (Beja): Casa do Benfica de Almodôvar
- Amadora (Lisboa): Bombeiros Voluntários da Amadora
- Anadia (Aveiro): Casa do Benfica da Bairrada
- Arganil (Coimbra): Casa do Benfica de Arganil
- Aveiro: Rua do Reposo, número 7
- Avis (Portalegre): Casa do Benfica de Avis
- Barcelos (Braga): Casa do Benfica de Barcelos
- Barreiro (Setúbal): Associação de Fuzileiros do Barreiro
- Beja: Casa do Benfica de Beja
- Braga: Casa do Benfica de Braga
- Bragança: União de Freguesias de Bragança
- Caldas da Rainha (Leiria): Casa do Benfica das Caldas da Rainha
- Cantanhede (Coimbra): Associação de Benfiquistas de Cantanhede
- Carcavelos (Lisboa): Clube Desportivo do Arneiro
- Castelo Branco: Casa do Benfica de Castelo Branco
- Charneca da Caparica (Setúbal): Casa do Benfica da Charneca da Caparica
- Chaves (Vila Real): Hotel Casino
- Coimbra: Casa do Benfica de Coimbra
- Covilhã (Castelo Branco): Casa do Benfica da Covilhã
- Elvas (Portalegre): Casa do Benfica de Elvas
- Évora: Casa do Benfica de Évora
- Fafe (Braga): Casa do Benfica de Fafe
- Faro: Casa do Benfica de Faro
- Figueira da Foz (Coimbra): Casa do Benfica da Figueira da Foz
- Gondomar (Porto): Casa do Benfica de Gondomar
- Grândola (Setúbal): Casa do Benfica de Grândola
- Guarda: Casa do Benfica da Guarda
- Lagos (Faro): Casa do Benfica de Faro
- Lamego (Viseu): Casa do Benfica de Lamego
- Leiria: Casa do Benfica de Leiria
- Loures (Lisboa): Mercado Municipal de Loures
- Mafra (Lisboa): Hotel Castelão
- Maia (Porto): Bombeiros Voluntários de Pedrouços
- Matosinhos (Porto): Casa do Benfica de Matosinhos
- Mirandela (Bragança): Bombeiros Voluntários de Mirandela
- Moita (Setúbal): Bombeiros Voluntários da Moita
- Montijo (Setúbal): Bombeiros Voluntários do Montijo
- Moura (Beja): Casa do Benfica de Moura
- Odemira (Beja): Clube Fluvial Odemirense
- Odivelas (Lisboa): Auditório do Pavilhão Multiusos de Odivelas
- Oliveira de Azeméis (Aveiro): Casa do Benfica de Oliveira de Azeméis
- Oliveira do Hospital (Coimbra): Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital
- Paço de Arcos (Lisboa): Bombeiros Voluntários de Paço de Arcos
- Palmela (Setúbal): Bombeiros Voluntários de Palmela
- Paredes (Porto): Casa do Benfica de Paredes
- Peniche (Leiria): Casa do Benfica de Peniche
- Pombal (Leiria): Casa do Benfica de Pombal
- Portalegre: Largo Professor Jaime Belém, número 15
- Porto: Casa do Benfica do Porto
- Proença-a-Nova (Castelo Branco): Casa do Benfica de Proença-a-Nova
- Quarteira (Faro): Casa do Benfica de Quarteira
- Quinta do Conde (Setúbal): Casa do Benfica da Quinta do Conde
- Santa Comba Dão (Viseu): Casa do Benfica de Santa Comba Dão
- Santa Maria da Feira (Aveiro): Rua Dr. Vitorino de Sá, número 43
- Santarém: Casa do Benfica de Santarém
- Santo Tirso (Porto): Casa do Benfica de Santo Tirso
- São João da Madeira (Aveiro): Casa do Benfica de São João da Madeira
- Seixal (Setúbal): Casa do Benfica do Seixal
- Setúbal: Mercado do Livramento
- Sines (Setúbal): Casa do Benfica de Sines
- Tomar (Santarém): Casa do Benfica de Tomar
- Torres Novas (Santarém): Casa do Benfica de Torres Novas
- Torres Vedras (Lisboa): Rua Teresa de Jesus Pereira, número 19
- Vendas Novas (Évora): Casa do Benfica de Vendas Novas
- Viana do Castelo: Casa do Benfica de Viana do Castelo
- Vila Franca de Xira (Lisboa): Casa do Benfica de Vila Franca de Xira
- Vila Nova de Famalicão (Braga): Casa do Benfica de Vila Nova de Famalicão
- Vila Nova de Foz Côa (Guarda): Casa do Benfica de Vila Nova de Foz Côa
- Vila Nova de Gaia (Porto): Casa do Benfica de Vila Nova de Gaia
- Vila Real: Sport Vila Real ALBU-e Benfica
- Vila Real de Santo António (Faro): Casa do Benfica de Vila Real de Santo António
- Viseu: Casa do Benfica de Viseu
Madeira (1)
- Funchal: Hotel Melia Madeira Mare
Açores (2)
- São Miguel: Grande Hotel Açores Atlântico
- Terceira: Casa do Benfica da Terceira
Europa (15 em 8 países)
- Amesterdão (Países Baixos): Hotel Hilton
- Barcelona (Espanha): Hotel Four Points by Sheraton
- Berlim (Alemanha): Hotel Sheraton Berlin
- Bruxelas (Bélgica): Casa do Benfica de Bruxelas
- Estugarda (Alemanha): Radisson Blu Hotel Porsche Design Tower
- Genebra (Suíça): Casa do Benfica de Genebra
- Gross Umstadt (Alemanha): Casa do Benfica de Gross Umstadt
- Hamburgo (Alemanha): Hotel Le Meridien
- Londres (Reino Unido): Casa do Benfica de Londres
- Luxemburgo: Hall Omnisports Hamm
- Madrid (Espanha): Hotel Crowne Plaza Retiro
- Marselha (França): Hotel Mercure Marseille Centre Vieux-Port
- Paris (França): Novotel Gare de Lyon
- Tourcoing (França): Casa do Benfica de Tourcoing
- Zurique (Suíça): Casa do Benfica de Zurique
Fora da Europa (10 em 6 países)
- Cidade da Praia (Cabo Verde): Casa do Benfica da Cidade da Praia
- Luanda (Angola): Hotel Epic Sana
- Maputo (Moçambique): Hotel Melia Sky
- Montreal (Canadá): Sport Montreal e Benfica
- New Bedford (EUA): Casa do Benfica de New Bedford
- Newark (EUA): Sport Newark e Benfica
- Rio de Janeiro (Brasil): Hotel Vila Galé
- San José (EUA): Casa do Benfica de San José
- São Paulo (Brasil): Hotel INNSIDE by Meliá
- Toronto (Canadá): Casa do Benfica de Toronto