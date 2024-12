Siga aqui o liveblog sobre o conflito no Médio Oriente e a queda do regime sírio

O Presidente sírio Bashar al-Assad, cujo regime foi derrubado pelos rebeldes neste domingo, terá embarcado num avião que, depois de descolar, voou em direção à costa síria mas acabou por fazer meia-volta, perdendo altitude e desaparecendo do radar. Fontes sírias que falaram com a Reuters admitem que há uma “grande probabilidade” de que o avião se tenha despenhado e que o Presidente possa ter morrido.

De acordo com o FlightRadar, o avião em que se acredita que Bashar al-Assad seguia voou para uma região controlada pelo regime (Alawite) mas alterou o rumo, ainda voou alguns minutos na direção oposta mas, depois, desapareceu.

Developing:

A Syrian IL-76T coming from Damascus lost fast altitude near Homs and possibly crashed west of that city. There are rumors that it was Assad‘s plane. pic.twitter.com/K6IvQILlsw

— (((Tendar))) (@Tendar) December 8, 2024