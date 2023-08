Quem são os rivais de Putin que ainda resistem

Foi em Tallinn, na Estónia, que Sergei Skripal foi abordado pelos serviços de informações britânicos. Corria o ano de 1995 e o espião, que trabalhou inicialmente para a União Soviética, decidiu aceitar a proposta do MI6: seria agora um agente duplo.

Antes disso, Sergei Skripal tinha começado a carreira na tropa pára-quedista de elite, os Desantiniki e tinha espiado para a União Soviética, através dos serviços de informações do Ministério da Defesa russo, numa cidade europeia que não é conhecida.

Trabalhando durante cerca de quatro anos para o Reino Unido, Sergei Skripal deixou de ser útil aos britânicos em 1999, quando decidiu abandonar o serviço de informações russo. E decidiu que queria abrir um negócio e afastar-se do mundo da espionagem.

Contudo, o passado de Sergei Skripal voltou para o assombrar em 2005. Os serviços de informações russos detiveram-no, acusando-o de ter passado segredos de Estado aos serviços de informações britânicos em troca de dinheiro (cerca de 100 mil euros), que era transferido para um conta em Espanha. A acusação sustenta que Skripal terá passado informação sobre “várias dezenas” de espiões russos, colocando-os em perigo.

Certo é que as relações entre Moscovo e Londres ficaram abaladas. A antiga primeira-ministra britânica, Theresa May, responsabilizou a Rússia pelo envenenamento e expulsou 23 diplomatas russos do Reino Unido

“Ganharam-me”, terá reconhecido Sergei Skripal, segundo o Guardian. A justiça russa condena-o a 13 de anos de prisão por “alta traição”. Ainda assim, o antigo espião apenas cumpre quatro anos de prisão numa troca de prisioneiros entre os Estados Unidos/Reino Unido e a Rússia.

Sergei Skripal fica no exílio no Reino Unido. Ainda assim, está longe de deixar de lado a sua carreira de espião. De acordo com o Financial Times, o MI6 não prescindiu dos serviços do homem, ainda que as suas informações fossem consideradas datadas, já que havia abandonado a carreira militar há cerca de dez anos. Mas era útil, realçou o jornal, para dar algumas dicas sobre “as prioridades russas”. “Como é que se infiltram no Ocidente, como recrutam, como se pode fazer contra-espionagem… Este tipo de coisas, especialmente à medida que se treinam pessoas. É um uso contínuo.”

É difícil que este tenha sido o único motivo para que, sem nada fizesse prever, Sergei Skripal e a filha, Yulia, tivessem sido envenenados em 2018 em Moscovo, quando os dois faziam uma visita à capital russa. Nunca se soube realmente o motivo e que tipo de atividades é que o agente duplo fez para uma resposta tão severa — mas fala-se de possíveis represálias do Kremlin.

Após terem ficado em estado crítico, Sergei e Yulia Skripal recuperaram do envenenamento. E o antigo espião decidiu abandonar de vez a profissão. Deixou o Reino Unido e está agora na longínqua Nova Zelândia onde chegou a adotar, durante algum tempo, uma nova identidade.