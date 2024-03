Quem se vai sentar ao lado de Luís Montenegro na mesa do Conselho de Ministros?

Dois ministros de Estado e sete mulheres, num Governo de 18, em que, sem surpresas, Miranda Sarmento ficou com as Finanças, Pedro Reis com a Economia e Paulo Rangel com os Negócios Estrangeiros. Na Defesa estará o único representante do CDS, Nuno Melo.