"Queremos mostrar que Portugal faz bons engenheiros aeroespaciais". A competição onde estudantes lançam foguetes e podem sair com um emprego

O campo militar de Santa Margarida está em silêncio até começar a contagem decrescente. “10, 9, 8…”, ouve-se da torre de controlo a cerca de 750 metros da plataforma de lançamento. O foguete com seis metros de altura, construído por um grupo de estudantes da Technical University of Munich, está instalado e pronto para ser lançado. À sua volta, dezenas de outros jovens engenheiros de diferentes nacionalidades observam, nervosos. Quando termina a contagem, o foguete é disparado para o ar deixando um jato de chamas no ar. Foi um sucesso: o projeto do grupo WARR chegou a perto de três quilómetros de altitude e aterrou com o sistema de paraquedas incorporado, exatamente como previsto. “A probabilidade de isto acontecer é uma num milhão“, confessa um espectador.

É a sexta edição do European Rocketry Challenge (EuRoC), uma competição organizada todos os anos pela Agência Espacial Portuguesa que convida 28 equipas ligadas a 16 universidades europeias para exibir e lançar os foguetes construídos de raiz nas suas instituições. Algumas tentam fazê-lo pela primeira vez, outras já têm anos de experiência neste tipo de lançamentos.

“Viemos pela primeira vez em 2022, mas não conseguimos lançar. O nosso motor explodiu na semana anterior e, por isso, não havia nada que conseguíssemos fazer para o lançar”, conta Nuno Quitério, que vestia o colete de “Team Leader” dos Fénix, a equipa formada por estudantes de Engenharia Aeronáutica da Universidade da Beira Interior e da Universidade de Coimbra.

Há três anos, os Fénix estiveram na competição para “mostrar e adquirir conhecimento”, com o objetivo de regressar no futuro e com a ambição de conseguirem replicar os lançamentos observados. Agora, com o potencial primeiro lançamento da equipa apontado para a última janela do último dia da competição, Nuno Quitério admite que os 17 elementos estão confiantes, mas que vai ser “mesmo muito apertado” ter o foguete pronto a tempo.

Chegaram ao paddock no Pavilhão Municipal de Constância na passada sexta-feira e, desde então, têm estado com as mãos na massa “todos os dias, de manhã à noite”. “Ninguém vem para o EuRoC com o foguete 100% pronto“, brinca o estudante enquanto uma equipa polaca se prepara para lançar. Ainda assim, na noite anterior, os Fénix conseguiram passar o Flight Readiness Review (FRR), a última barreira antes de serem transportados para Santa Margarida e terem oficialmente a possibilidade de colocar em execução o projeto que têm vindo a construir há quase um ano.

O protocolo militar, os (poucos) lançamentos com sucesso e a oportunidade para recrutamento

É preciso atravessar três cancelas diferentes e toda a base do Exército em Santa Margarida para se chegar ao local de lançamento. “É capaz de ser o único sítio da Europa com a capacidade para receber um evento destes” pela sua dimensão e por estar num espaço aéreo (militar) restrito, diz ao Observador um elemento da organização. Num dos lados foram montadas mais de uma dezena de tendas, onde as várias equipas que antecipam lançar o seu foguete juntam as peças finais para garantir que o conseguem fazer dentro das quatro janelas de lançamento diárias projetadas pelos “oficiais” da competição.

Do outro lado os participantes têm a possibilidade de descontrair nas cadeiras colocadas estrategicamente por debaixo da grande bancada, para estarem abrigados do sol intenso neste descampado no centro do país. Comida e bebida é assegurada por algumas bancas, o que garante que todos os presentes não precisam de abandonar o local de acesso “muito restrito”.

Quando soa o alarme ensurdecedor que muito se parece com um aviso de ataque nuclear iminente, todos os presentes têm de se deslocar para a parte dianteira da tribuna. Está na hora de mais um lançamento. Naquela faixa de cerca de 50 metros de comprimento, as equipas — cada uma com a sua própria t-shirt identificadora — juntam-se para observar. Das 28 inscritas, 25 passaram o “teste” necessário para poderem vir a ter a oportunidade de lançar os seus foguetes. Destas, pouco mais de uma dezena conseguiram ter o seu rocket a sair da plataforma de lançamento.