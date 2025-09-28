Santa Maria. Na "ilha do Espaço" está a nascer o "mais bonito" e "disruptivo" porto espacial da Europa

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A avenida principal de Vila do Porto está deserta na manhã de domingo. Os açorianos que vivem na ilha mais antiga do arquipélago aproveitam o dia para descansar e, por isso, grande parte do (pouco) comércio que existe encontra-se fechado. O quotidiano em Santa Maria é “pacato”, como descreve um morador ao Observador, que remete para a ausência de poluição sonora para justificar a descrição. “Onde é que se vê uma rua assim tão vazia em Lisboa?”, questiona retoricamente. Contudo, o penúltimo fim de semana de setembro recebeu uma rara vaga de pessoas. Foram centenas os que se deslocaram até esta pequena ilha por um motivo comum: o sonho espacial.
O trabalho começou no início do século, mas foi em 2024 que Santa Maria foi cunhada oficialmente como a “ilha do espaço”. É aqui que fica a sede da Agência Espacial Portuguesa, que aproveitou a residência devoluta do antigo diretor do aeroporto para fixar as suas operações. No início de setembro realizou-se a quarta edição da iniciativa “Astronauta por um dia” na nova casa da entidade responsável pela indústria espacial de Portugal. Este programa, que até este ano se realizava em Beja, reúne 30 estudantes de todo o país num fim de semana inteiramente dedicado ao espaço, com a presença de astronautas da Agência Espacial Europeia (ESA), e culminando com um voo de gravidade zero a circular nesta parte central do Atlântico.
Assim, durante os dias 18 e 21 de setembro, a população viu-se invadida por três dezenas de jovens interessados nesta indústria que começa a deixar a sua marca no território. Nos cafés, onde se encontram os poucos marienses que decidiram sair de casa, os temas de conversa habitual andam à volta de “vacas e bezerros” e as principais atividades profissionais são a agricultura e a pecuária. Ainda assim, ao longo dos últimos anos, a ilha que é conhecida pelos seus espaços verdes e pelo seu sossego viu o seu potencial reconhecido numa matéria que transcende o pasto.
A ESA entrou oficialmente na ilha em 2007, quando se inauguraram as primeiras operações do Teleporto. Mas o interesse pela localização no âmbito da atividade espacial chegou décadas antes. Santa Maria estava no primeiro lugar da lista de locais de aterragem alternativos do famoso Space Shuttle da NASA, antes de a agência norte-americana ter optado pela Base das Lajes devido às operações do Exército dos Estados Unidos que já lá tinham lugar.
Agora, a ilha deixou de ser uma segunda opção. Depois de ter sido testada a hipótese do lançamento de foguetes atmosféricos há precisamente um ano, o Atlantic Spaceport Consortium (ASC) recebeu oficialmente a licença para instalar um centro de lançamento espacial no sudeste de Santa Maria, com o objetivo de lançar os primeiros satélites suborbitais já na primavera de 2026, como confirmou a empresa ao Observador.
O reconhecimento das capacidades da ilha açoriana para a atividade espacial não fica por aqui. No final de 2027, um terreno na zona dos Anjos, no norte da ilha, irá receber o Space Rider da ESA, o “primeiro sistema de transporte espacial reutilizável da Europa”, naquele que será o seu voo inaugural e que poderá abrir portas para voos mais rotineiros da ESA até ao espaço.
A aterragem do Space Rider, a antena de 15 metros e as ovelhas: uma visita ao teleporto de Santa Maria
Para chegar ao Teleporto, foi preciso enfrentar a “hora de ponta” de Santa Maria. Em vez de filas de carros, dezenas de vacas ocupam a estrada de faixa única que dá acesso às instalações dirigidas pela ESA. Sem qualquer casa no horizonte, foi no topo de uma colina que a agência europeia decidiu plantar uma flora diferente à natural da ilha açoriana. Logo à entrada, somos confrontados com uma antena de 15 metros que foi importada da Austrália e “remodelada” para operar naquele local.
O centro de operações original mantém-se. A construção pré-fabricada foi montada no período de inauguração no início do século e, desde então, com o aumento da procura pelos serviços oferecidos pela ESA em Santa Maria, justificou o “upgrade” para mais dois contentores colados ao primeiro. No recinto, a gestora de programas de Transporte e Segurança Espacial na Agência Espacial Portuguesa faz a visita ao Observador.
Apontando para a antena que se encontra diretamente ao lado dos contentores, Inês d’Ávila explica que foi precisamente ali que começaram as operações do Teleporto. “É a ESA Tracking Station, que remonta a 2007, porque na altura detetou-se a necessidade de haver realmente uma estação no meio do Atlântico que conseguisse fazer o seguimento dos lançamentos que vêm de Kourou, na Guiana Francesa“, conta a especialista. Na altura, a ideia era ser uma estação móvel — daí os contentores —, mas rapidamente a ESA “percebeu a mais valia de ter estas operações aqui em Santa Maria” e, desde então, deixou de ser temporário para se tornar em algo definitivo.
Os dispositivos lançados a partir da estação da ESA na Guiana Francesa — o principal porto espacial da Europa — passam diretamente por cima da ilha de Santa Maria e esse foi o principal fator para a escolha do território açoriano como palco destas operações da agência europeia. “Começou só com os lançamentos de Kourou, mas foi evoluindo”, continua Inês d’Ávila, mencionando algumas das vertentes agora exploradas no norte da ilha. Um exemplo dado é o da Thales Portugal — uma empresa dedicada a serviços aeroespaciais e de defesa —, que assegura um serviço na área da observação da terra à entidade europeia de segurança marítima (EMSA).
Seguindo a estrada que vai desde o estacionamento de volta até ao portão de entrada, do lado esquerdo do centro original de operações da ESA em Santa Maria está a Galileo Sensor Station, onde foi instalado um de 13 elementos do segmento terrestre do sistema global europeu de navegação por satélite. Do outro lado do terreno, sobressai uma construção pelo seu formato familiar. No topo de um edifício, estruturalmente mais elaborado que os contentores da ESA Tracking Station, está uma “bola de futebol gigante” — as instalações do EUMETSAT (a agência europeia responsável por monitorizar a meteorologia, o clima e o ambiente através de satélites no espaço).
Com todos estes pequenos complexos “institucionais” nas instalações do Teleporto de Santa Maria, para Inês d’Ávila, o verdadeiro ex libris é a antena de 15 metros que obriga cada pessoa que entre no recinto a olhar para cima. “Estava na Austrália, mas era da ESA. A agência, entretanto, desenvolveu outras antenas, arranjaram outros locais e, portanto, a ideia era ela ser desmantelada”, conta a engenheira portuguesa. Foi então que aproveitaram a oportunidade para “ir desmantelar” o equipamento à Austrália, “trazer para Santa Maria, reerguer, ajustar, remodelar e estruturar tudo aquilo que fosse necessário”.
Sendo domingo, a antena estava inoperacional, mas Inês confessa — enquanto mostra um vídeo de um momento em que estava a trabalhar — que é algo “impressionante” de acompanhar de perto. Pertence à Agência Espacial Portuguesa e, neste preciso momento, “está a ser explorada comercialmente em várias missões de interesse”. A especialista conta que o aparelho consegue “captar sinal de uma vela acesa em Marte”, estando programada para missões “medium deep space” [de alcance intermédio] e que chegou a ser “boa demais” para acompanhar alguns satélites de dimensões mais reduzidas, como o MH-1, o segundo satélite português a ser lançado.
A poucos metros deste dispositivo altamente tecnológico, numa extensão do recinto onde se encontram antenas mais pequenas, vemos a dualidade entre a indústria espacial e realidade açoriana. Na base destas antenas, quase uma dezena de ovelhas faz “a manutenção do território”. “Mantêm o pasto e é uma opção mais ecológica”, brinca Inês d’Ávila.
Mais próximo do oceano, a engenheira revela que o grande terreno vazio está em processo de aquisição para expandir as operações do Teleporto. “A antena da ESA já vem desde 2007, é antiga e está a precisar de ser renovada. Por isso, está a decorrer com a agência a contratação de uma nova antena”, anuncia a gestora da Agência Espacial Portuguesa, referindo que este equipamento melhorado vai “permitir a continuação da ESA na ilha, através da permanência das missões de rastreamento dos lançadores da Guiana Francesa”.
Mas o evento que está marcado no calendário de todos os funcionários da entidade nacional de operações espaciais chega no final de 2027, início de 2028. O veículo reutilizável da ESA, o Space Rider, vai fazer o seu primeiro voo neste período, descolando de Kourou e aterrando precisamente em Santa Maria, a poucos quilómetros do Teleporto. Por este motivo, a expansão das instalações será feita também a pensar no futuro desta operação, uma vez que se deverá tornar num local habitual de aterragem.
“Além desta nova antena para monitorizar os lançamentos, vamos ter também outras antenas, o que nos vai permitir apoiar o Space Rider”, explica ao Observador. Apontando para o terreno que agora é apenas um descampado, refere que no futuro vai surgir um novo edifício na parte superior da colina, que terá “linha de vista direta” para o local de aterragem do Space Rider. “No fundo, não é só a aquisição do terreno, mas também um novo edifício para apoiar as operações — uma vez que os contentores também precisam de ser renovados”, acrescenta Inês d’Ávila.
O porto espacial “mais bonito do mundo” que poderá vir a ser “disruptivo para a Europa”
É preciso atravessar a ilha na diagonal para chegar ao próximo ponto de interesse. No caminho dos Anjos até à Malbusca, houve uma paragem que não estava inicialmente planeada no roteiro. O miradouro que tem vista para a Praia Formosa — a melhor praia de Santa Maria, para muitos — não é apenas um desvio essencial para qualquer pessoa que venha em visita à ilha, tem também uma importância própria no contexto espacial. Para lá da paisagem marcada pelo azul transparente das águas atlânticas que esbarram contra as ravinas verdes e íngremes que delimitam aquele pedaço de terra no meio do oceano, vê-se ao longe o próximo destino.
A pouco mais de 6 km de distância daquele miradouro, Mara Pourré, a Chief Safety Officer da Atlantic Spaceport Consortium (ASC) aponta para um terreno vazio e irreconhecível à distância. É ali que, a partir do próximo ano, os marienses vão ver dezenas de foguetes a ser lançados para o Espaço. O miradouro, em termos de impacto na indústria espacial de Santa Maria, não tem uma ligação direta. Porém, a responsável da empresa que garantiu a licença para a construção do porto espacial português admite que aquele ponto meramente turístico poderá ser um ponto essencial para a população observar os lançamentos no futuro.
O caminho é curto, mas as estradas não alcatroadas prolongam o tempo de viagem. O terreno está delimitado por cercas e o acesso guardado por um portão de ferro que se encontra trancado por uma simples corda. Esta via de acesso único não existe para guardar infraestrutura espacial, mas sim para manter as “técnicas de manutenção” naquele espaço. O local onde está projetada a instalação de um hub de lançamentos para empresas que vêm de todo o mundo, ainda não é mais que um espaço aberto onde existem apenas uma dúzia de vacas e bezerros, pessoas a correr trilhos e uma longa placa de betão.
No entanto, foi naquela mesma placa de betão, há precisamente um ano, que foram lançados os primeiros foguetes a partir de Santa Maria. A torre que permitiu o lançamento já não está no local, mas as memórias de uma operação bem sucedida permanecem. Naquele campo vazio, Mara Pourré explica ao Observador o porquê de este local ter sido o escolhido para palco de futuros lançamentos. “Além do vasto terreno que temos disponível para fazer a infraestrutura do Porto Espacial a ser criado, temos esta magnífica exposição ao sul, com nada à frente, a não ser o oceano”.
Estando mesmo à beira de uma ravina colada ao Atlântico, a especialista aeroespacial refere que o terreno “permite ter uma oportunidade de lançar num vasto ângulo de trajetórias comercialmente atrativas, sem ter preocupações de passar sobre terra”, uma vez que, quando os dispositivos passam sobre a terra, “já estão no espaço, portanto não há essa preocupação de risco para a vida“. Ao mesmo tempo, sublinha a “pouca densidade de tráfego aéreo” na ilha, havendo “entre três a cinco passagens por dia”.
Adicionalmente, “também há muito pouca densidade de parques públicos“, acrescenta. “É uma oportunidade realmente espetacular. Há um potencial enorme aqui nesta ilha e nos oceanos”, sublinha Mara Pourré. Foi feito um estudo para verificar qual seria a localização ideal em Santa Maria para receber este porto espacial. Um dos requisitos foi precisamente a capacidade de se estabelecer um raio de segurança de 750 metros em torno da plataforma de lançamento, onde não pode haver casas e pessoas. Tendo o espaço, segue-se a construção.
“Isto é passo a passo. Lançámos os atmosféricos, agora o próximo passo são os suborbitais“, adianta a representante da Atlantic Spaceport Consortium. “Para o suborbital ainda não precisamos de estruturas físicas, portanto vão ser estruturas móveis. E foi isso também que planeámos, porque para as estruturas físicas tem-se todo um processo de licenciamento, também de construção, que vamos ter de passar”, explica. Enquanto admite que já existem esboços de como será a realidade após a construção permanente de uma verdadeira plataforma de lançamento, sublinha que, na primavera deste próximo ano, os primeiros lançamentos vão ter as tais estruturas móveis “em que se pode chegar, instalar, lançar e voltar a utilizar, se necessário”.
Por agora, continua, a ideia é adicionar um segundo “launch pad” neste terreno, a poucos metros da plataforma existente e, também, ver quais são as possibilidades em termos de instalação de escritórios de apoio às operações — que devem ficar do outro lado da estrada (a mais de 750 metros de distância), mas sempre com vista para os foguetes. A expansão deste projeto vai também obrigar à construção de um hangar, um armazém onde será possível fazer a integração do lançador antes de se deslocar até à plataforma.
Inês d’Ávila, gestora de programas de Transporte e Segurança Espacial na Agência Espacial Portuguesa, destaca a cooperação entre a entidade nacional e a ESA no desenvolvimento da torre de lançamento estreada no ano passado e esclarece que esta primeira fase do projeto — os lançadores de veículos suborbitais — são um passo habitual neste tipo de empreendimentos. “Estamos a falar de veículos mais pequenos do que os veículos orbitais, portanto têm dimensões diferentes e também por terem dimensões diferentes, níveis de perigosidade diferentes, precisam de outro tipo de infraestruturas. E a verdade é que a maioria destas empresas de voos suborbitais tem as suas próprias infraestruturas”, afirma.
“Muitas delas, como são coisas muito específicas, trazem os seus contentores marítimos com tudo aquilo que precisam lá dentro e isto permite-lhes dinamizar as deslocações de um ponto para o outro. Portanto, podem ter vários portos espaciais para fazer os seus testes, agarram no seu contentor e basicamente é disso que precisam”, refere a engenheira portuguesa, sublinhando que “mesmo que haja estruturas fixas, estas empresas — para estes testes — preferem trazer as suas próprias infraestruturas, as suas próprias launch pads e fazer com as suas próprias infraestruturas do que ter já neste momento infraestruturas fixas”, algo que pode ser extremamente benéfico nesta fase inaugural do porto espacial.
Além da acessibilidade, Inês d’Ávila indica que a segurança é um dos pontos mais importantes neste tipo de atividades, quando operadores procuram espaços para lançar. “Aqui, percebem que há uma vantagem com que, muito dificilmente, os outros portos espaciais conseguem competir”, admite, manifestando acreditar que o desenvolvimento desta base de lançamento no meio do Atlântico pode ser “disruptivo para a Europa”, especialmente nesta época tecnológica.
“A Europa, neste momento, está a precisar de portos espaciais para acomodar todos os lançadores que estão a ser feitos, que são bastantes. Esperam lançar muitos e muitos lançadores por ano e, neste momento, não temos portos espaciais suficientes. Portanto, Santa Maria vai ter um papel muito importante em ajudar na autonomia e resiliência europeia no acesso ao espaço”, acrescenta a representante da Agência Espacial Portuguesa.
Antes de ter chegado a delegação de 30 jovens vindos de todo o território português para participar na iniciativa “Astronauta por um dia”, os responsáveis nacionais pelo setor espacial receberam outras delegações, compostas por agências e operadores de outros portos espaciais, para partilhar o trabalho que está atualmente a ser desenvolvido em Santa Maria. Naquele mesmo local, onde se vê apenas centenas de metros de pasto, vacas e o oceano, a delegação responsável pelo porto espacial da Suécia disse, “sem dúvida”, que a base de Santa Maria será “o porto espacial mais bonito do mundo”.
“No fundo, é importante ter outros países com portos espaciais a fazer este reconhecimento do potencial de Santa Maria. Não só os operadores que querem lançar, mas também os outros portos espaciais e reguladores conseguem perceber a vantagem competitiva de Santa Maria”, destaca Inês d’Ávila, ao mesmo tempo que reforça: “Nós precisamos de portos”.
As visitas de estudo, o potencial desbloqueado e a economia local a mexer. Como é que os marienses veem a entrada da indústria espacial na ilha?
Paulo chegou à ilha há cinco anos. Natural do Algarve, passou por vários locais — tanto em Portugal como fora — até ter aterrado em Santa Maria. É professor de Física na única Escola Secundária que existe neste território açoriano e, como tal, reconhece a importância que a importação desta indústria pode vir a ter. Passando por estabelecimentos encerrados pelo dia da semana em que nos encontrámos, Paulo admite ao Observador que acredita que a vinda de funcionários do setor espacial irá potenciar a economia local. “As pessoas que vêm precisam de comer, de se vestir e de um sítio onde ficar”, refere.
Fora da sua vertente profissional, Paulo vê bastantes “mais benefícios do que malefícios” com o aumento dos trabalhos das várias empresas envolvidas nesta área. Enquanto professor, acredita que poderá desbloquear o potencial dos estudantes. “Por ano, há dois ou três alunos muito bons que saem daqui. Eles não têm a cultura de estudar, porque não veem grande futuro aqui“, acrescenta. Todos os anos letivos, Paulo conta que leva os seus alunos ao teleporto, em visita de estudo. “Para eles é bom, mas acaba por ser repetitivo fazê-lo todos os anos. Não há nada de novo”. Com a introdução e expansão das operações da Agência Espacial Portuguesa na ilha, os estudantes poderão acompanhar os processos mais perto que ninguém.
O impacto que estas iniciativas têm na ilha sentiu-se precisamente neste passado fim de semana. Na noite anterior ao voo de gravidade zero, que era o cabeça de cartaz do programa “Astronauta por um dia”, os jovens reuniram-se no Atlântida Cine, em Vila do Porto, para a estreia do filme “The Space Between”, do realizador Miguel Gonçalves Mendes, com a participação do astronauta e protagonista da longa-metragem Andreas Mogensen. “Só temos duas sessões de cinema por semana, esta semana só tivemos uma por causa dos astronautas”, brinca Paulo.
Apesar do tom jocoso, o professor da EB 2,3/S Bento Rodrigues sublinha a “pequenez” da ilha e que, por isso, não prevê uma grande projeção da indústria espacial para além do porto espacial e do teleporto já existentes. Dá o exemplo da capacidade de receção turística de Santa Maria, apontando para um hotel que se encontra fechado. “Há dois hotéis e uma pousada em Vila do Porto. Durante grande parte do ano, estão fechados porque não há quem venha”, refere.
O mesmo acontece com os supermercados. “O Continente e o Pingo Doce chegaram há cerca de três anos, antes disso havia muito pouco”, conta ao Observador, fazendo um paralelismo com aquilo que imagina vir a acontecer quando as empresas aeroespaciais quiserem trazer os seus negócios para a ilha. “Avizinha-se uma tempestade esta semana e, por isso, o supermercado já não tem vinho, porque as pessoas acham que o navio que traz os produtos não deverá fazer a travessia na quinta-feira [dia em que é habitual haver reabastecimento dos stocks]”, compara.
Contudo, a visão da Agência Espacial Portuguesa é diferente. “De facto, uma pessoa olha para aqui e pensa: não há nada. Pode não efetivamente não haver nada agora, mas estamos a trabalhar para trazer várias empresas que já estão interessadas em desenvolver atividades aqui em Santa Maria“, revela Inês d’Ávila. A engenheira portuguesa contou a história do diretor executivo de uma empresa da Nova Zelândia, que partiu rumo aos Açores para encontrar um local para sediar uma empresa aeroespacial. Quando encontrou Santa Maria, “depois de dar uma vista de olhos, estavam logo a ver terrenos para comprar, para se estabelecer aqui. Uma semana depois, estava em contacto connosco para estabelecer a empresa. Veio aqui e não precisou de visitar mais local nenhum“.
Ao mesmo tempo, a representante da agência nacional explica que todos os funcionários que operam diariamente o Teleporto são naturais de Santa Maria. No total, são 14 engenheiros marienses, muitos estiveram a estudar no continente, mas que eventualmente regressaram para abraçar este projeto espacial perto de casa. Inês d’Ávila refere, também, que quando o porto espacial entrar oficialmente em funções, em meados do próximo ano, vai ser desenvolvido um projeto no centro tecnológico em Vila do Porto, onde vão existir hangares e escritórios, que estarão disponíveis para as várias empresas que entrarem em operações em Santa Maria vão poder usufruir.
Culturalmente, reconhece que a vinda de pessoas de diferentes meios poderá enriquecer a população local. “Quando é que vês um astronauta a vir para cá falar sobre estas coisas?”, questiona o professor. Onde se fala apenas de “vacas e bezerros”, abre o espaço para um aprofundar do conhecimento e de começar a expandir os horizontes de uma população que não vê uma grande saída da vida agrícola. Para a Agência Espacial Portuguesa, o envolvimento do governo regional dos Açores e das autarquias de Santa Maria é essencial para potenciar verdadeiramente este território.
O Observador viajou até à ilha de Santa Maria, nos Açores, a convite da Agência Espacial Portuguesa