Percebe de política? Sabe tudo de cultura? Domina as notícias sobre desporto? Com o nosso teste pode descobrir se esteve realmente atento ao longo deste ano. Mas tem de ser rápido.

Tem 20 segundos para responder a cada pergunta. Passado esse tempo, a questão fica bloqueada. Pode saltar as questões que quiser, mas essas contarão zero pontos no resultado final.