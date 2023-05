Muito versátil, o helicóptero AW119 pode operar de noite com óculos de visão noturna. É usado para instrução básica e avançada de voo, busca e salvamento, evacuação sanitária, patrulhamento e observação e apoio ao combate a incêndios. A Esquadra 552, que tem como missão primária o Transporte Aéreo Tático, foi equipada com o primeiro de cinco AW119 em 2019. Estão equipados com um trem de aterragem do tipo patins, com capacidade de instalação de flutuadores e guincho para a missão de busca e salvamento sobre o ambiente marítimo. Tem capacidade de até sete passageiros ou uma maca e cinco passageiros. Carrega 1400 kg em carga suspensa, como, por exemplo, um balde para o combate aos incêndios rurais. Tem autonomia de 4 horas, velocidade máxima de 267 km/h e peso máximo na descolagem de 2850 kg.