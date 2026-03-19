Ratzinger levantou punição de frade português condenado por abusos. Igreja portuguesa colocou-o em colégio com dezenas de crianças

A historiadora frisa que “não há qualquer informação [no processo] sobre não estar em contacto com crianças”, sublinhando que esse é um problema identificado em vários casos. “Eles estão sempre muito focados no clero, ignorando por completo as crianças. É muito, muito surpreendente. E não penso que as coisas tenham mudado. Esta situação aconteceu nos anos 50 e a reabilitação foi feita nos anos 90”, destaca.

No contexto da produção deste documentário, o Observador e o CORRECTIV entrevistaram várias outras personalidades envolvidas neste tema em Portugal, incluindo a socióloga Ana Nunes de Almeida, que integrou a Comissão Independente, o bispo José Ornelas, presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, e António Grosso, porta-voz da associação Coração Silenciado, que reúne vários portugueses vítimas e sobreviventes de abuso sexual de menores no contexto da Igreja.

Ana Nunes de Almeida, que não falou sobre qualquer caso concreto, lamentou apenas que a maioria dos casos fiquem sem punição adequada. “No caso da maioria das nossas vítimas, os abusadores não foram punidos, de todo. Fizeram o mesmo noutro lugar. Com a maioria dos casos foi assim”, afirmou, defendendo que os abusadores devem ser julgados e responsabilizados. “Eles têm de responder, têm de ser considerados criminosos, porque estamos a falar de crimes. Por isso, têm de ser julgados. Muitos não podem ser julgados, porque já passou o prazo de prescrição. Mas, dentro da Igreja, podem ser julgados.”

O bispo José Ornelas defende, por seu turno, que é necessário encontrar a melhor punição para um abusador “com muita cautela”, uma vez que, além da condenação, é necessário ter em conta a reintegração. “O Grupo VITA tem especialistas para lidar com os perpetradores”, sublinha, referindo-se ao grupo de trabalho criado pela Igreja já depois da apresentação do relatório da CI. “Quando anunciámos isso, muitas pessoas revoltaram-se, perguntaram: porque é que estão a ajudar estas pessoas? Elas têm de ser condenadas. Mas o problema é que, se não as tratarmos, temos bombas à deriva. Isto é muito importante, embora saibamos, e os especialistas o digam, que não é fácil curar uma pessoa assim.”

“A melhor punição seria libertar a pessoa da sua dependência, se for possível”, defende, esboçando uma comparação com criminosos como os incendiários. “Não podemos colocar crianças inocentes em risco novamente”, frisa. Contudo, acrescenta, “redimir-se não é pagar” apenas. “O problema é saber se é capaz de se reintegrar numa vida normal. Para mim, esta também é a questão. Por vezes, uma pessoa pode encontrar-se numa situação em que saiu das suas próprias convicções, do seu comportamento normal. É inaceitável. Pagar por isso não é apenas pagar uma penalização. É especialmente colocá-lo nas condições de dizer que não vai voltar a acontecer. Este é um processo que temos de fazer, que os especialistas têm de fazer”, destaca José Ornelas.

“Os tribunais fazem isso. As sentenças comuns para estes casos, digamos: pagas isto e por X anos não podes ter uma profissão que envolve o contacto com crianças. E depois disso estás recuperado”, acrescenta ainda. “O problema é o sistema. Pode ser severo a punir. O problema é se é capaz de curar. É o que estamos a tentar fazer.”

Porta-voz de uma associação que representa cerca de três dezenas de vítimas de abusos sexuais, António Grosso tem sido uma voz crítica da hierarquia da Igreja portuguesa quanto aos métodos escolhidos para lidar com os casos de abuso e, sobretudo, para atribuir compensações financeiras às vítimas. Entrevistado pelo Observador e pelo CORRECTIV para o documentário, António Grosso afirma sem contemplações que “os abusadores têm de ser punidos” e frisa que “aqueles que ainda estão vivos têm de ser punidos pelo tribunal, porque aquilo que fizeram causa um trauma para a vida na maioria das vítimas”. O porta-voz da associação Coração Silenciado considera também que a prescrição para este tipo de crimes “devia ser abolida da lei porque o trauma não prescreve”.

Se é verdade que, desde 2019, a Igreja Católica tem evoluído significativamente neste campo (ao ponto de se tornar numa das instituições mais bem preparadas para lidar com casos de abuso), também é verdade que, no caso do frei António, nada disto aconteceu. O sacerdote foi protegido pela Igreja, transferido para outros lugares e submetido apenas a uma pena simbólica, mais destinada a salvaguardar a Igreja do que a proteger eventuais futuras vítimas. No final, até essa pena simbólica acabou por ser revertida, por decisão do cardeal Joseph Ratzinger, futuro Papa Bento XVI.

Documentário recolheu cartas de casos em vários países

O caso do frei António está, contudo, longe de ser uma exceção. O Observador investigou este caso em parceria com o CORRECTIV, um meio de comunicação alemão sem fins lucrativos especializado em jornalismo de investigação, para a produção do documentário Akten des Missbrauchs: Die Geschichte eines organisierten Verbrechens im Vatikan (“Ficheiros de Abusos: A história de um crime organizado no Vaticano”), que estreia a 31 de março nos cinemas alemães e cujas histórias podem ser lidas ao longo das próximas semanas nas páginas do CORRECTIV e do filme.

O documentário foca-se no modo como o topo da hierarquia da Igreja Católica lidou com casos de abuso sexual de menores ao longo das décadas, investigando concretamente a responsabilidade do Vaticano e, particularmente, o papel da Congregação para a Doutrina da Fé durante o período em que foi liderada pelo cardeal alemão Joseph Ratzinger. A principal conclusão é simples: pelo menos desde a década de 1920, o Vaticano foi sistematicamente informado de casos de abuso sexual de menores por todo o mundo.

[Veja aqui o trailer do documentário:]

A prova disto são várias cartas como a missiva enviada pelo cardeal Ratzinger para o cardeal António Ribeiro acerca do caso do frei António, obtida pelo Observador em Portugal. Só relativamente ao tempo de Joseph Ratzinger como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, a investigação do CORRECTIV teve conhecimento de 20 trocas de correspondência, das quais obteve 17, que permitem documentar mais de uma dezena casos em vários países: além de Portugal, há também casos na Alemanha, na Colômbia, em Itália, nos Estados Unidos e na Austrália. Mas o documentário revela também documentos relativos a outros períodos da história: evidências históricas mostram que já na década de 1930 há registos de bispos alemães que temiam a possibilidade de os nazis usarem informações acerca de padres abusadores como forma de chantagem sobre a Igreja Católica; em resposta a essa preocupação, o Vaticano deu aos bispos alemães a liberdade para tratar dos casos à sua discrição. Noutro caso, há registos de que, em 1938, o Vaticano deu ordens à Igreja austríaca para que queimasse todo o material relativo a padres abusadores quando os nazis ocuparam a Áustria.

As cartas recolhidas pelo CORRECTIV em vários países mostram um padrão de comportamento comum — casos denunciados à hierarquia e remetidos ao Vaticano —, mas também revelam uma diversidade de histórias. Em alguns casos, passaram vários anos até que houvesse uma decisão sobre um padre abusador; noutros, os casos foram resolvidos numa questão de meses. Em alguns casos, a hierarquia da Igreja não tomou qualquer decisão; noutros, foram impostas punições mais ou menos simbólicas; em vários casos as penas acabariam por ser levantadas total ou parcialmente; por outro lado, nem sempre os bispos reportaram os casos ao Vaticano de acordo com as normas em vigor em cada momento. Em suma: pelo menos desde há cem anos, o Vaticano soube de casos de abuso sexual de menores cometidos por membros do clero em várias partes do mundo; e os arquivos do Vaticano guardam ainda hoje registos documentais desses casos.

O ponto de partida do documentário é um episódio bastante conhecido dos alemães: o caso do padre Peter H., um sacerdote da diocese de Essen que foi enviado para a diocese de Munique (liderada então pelo arcebispo Ratzinger) em 1980 para ser submetido a terapia psicológica após ter cometido abusos de menores na diocese de origem. Apesar dos abusos anteriores, Ratzinger colocou-o ao serviço de paróquias de Munique, onde o padre voltou a abusar de crianças. Já como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, Ratzinger voltaria a assinar decisões sobre o caso. Ratzinger sempre se defendeu alegando que não sabia dos abusos — uma informação que tem sido amplamente disputada ao longo da última década e meia, depois de surgirem novos detalhes sobre o caso e sobre o grau de conhecimento que Ratzinger teria acerca dos contornos do caso, e sobretudo depois de o próprio Ratzinger voltar atrás com a palavra e assumir as contradições da sua atuação.

Depois de, em 2023, o CORRECTIV ter tido acesso a uma carta assinada por Joseph Ratzinger em 1986 a respeito do caso, até então mantida em segredo (uma carta que não mencionava os abusos de Peter H., mas apenas um problema de alcoolismo que poderá ter sido usado para esconder a verdadeira razão da mudança de diocese, e que, além disso, não tem número de protocolo, ao contrário de todas as outras e do que indicam as regras), o portal alemão começou a procurar outras cartas — e descobriu um rasto documental que mostra como, ao longo de décadas, informações sobre casos de abuso chegaram ao topo da hierarquia da Igreja Católica. O padrão repetiu-se: denúncias de abusos, relatórios enviados para Roma, consequências inexistentes ou adiadas durante anos, proteção dos abusadores. O conjunto de documentos obtido pelo CORRECTIV será apenas a ponta do icebergue: muito mais documentos, com os dados referentes a histórias de abusos denunciadas à hierarquia, deverão continuar até aos dias de hoje nos arquivos do Vaticano.

O documentário estreia a 31 de março no Astra Theater, em Essen, seguido de uma sessão de perguntas e respostas com os dois jornalistas que conduziram a investigação, Anna Kassin e Marcus Bensmann. O filme estará depois em exibição em vários cinemas alemães.