A interferência do embaixador polémico e a ida de última hora a Roma. Os bastidores da intriga na investigação aos abusos sexuais na Igreja

A solução passou por uma deslocação de uma comitiva de bispos portugueses a Roma, esta semana, para debater com elementos da cúpula católica vários temas relacionados com a investigação independente aos abusos sexuais de menores, incluindo a questão do acesso aos arquivos eclesiásticos. Esta quarta-feira, dia em que a comitiva portuguesa ainda se encontrava em Roma, e de acordo com informações recolhidas pelo Observador, já havia sinais positivos de que a tal autorização específica iria mesmo ser emitida e que o problema levantado pelo núncio apostólico seria resolvido em breve.

No centro deste caso surge uma figura da Igreja em destaque — o atual embaixador da Santa Sé em Portugal. Trata-se do arcebispo italiano Ivo Scapolo, nomeado para o cargo em 2019 depois de uma passagem como diplomata do Vaticano no Chile. Como o Observador noticiou na altura, naquele país, Ivo Scapolo foi um dos principais responsáveis pela nomeação de um bispo acusado de encobrir décadas de abusos sexuais cometidos pelo padre Fernando Karadima, um dos mais infames pedófilos da história recente da Igreja Católica.

A história de uma intriga

Para compreender esta intriga eclesiástica é necessário recuar pelo menos até novembro do ano passado, mês em que a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), o órgão máximo da Igreja Católica em Portugal, anunciou que iria convocar uma comissão independente para investigar o que tinha acontecido em Portugal ao longo dos últimos setenta anos no que respeita à crise dos abusos sexuais de menores cometidos no seio da Igreja. O anúncio surgiu em resposta a múltiplos apelos por parte da sociedade civil para que a Igreja portuguesa seguisse o exemplo dos bispos de outras partes do mundo, e que se intensificaram na segunda metade do ano passado, depois de ter sido conhecido em França um relatório devastador que estimou em centenas de milhares as vítimas de abuso clerical naquele país desde a década de 1950.

As conclusões da comissão independente até agora ↓ Mostrar ↑ Esconder Até ao dia 10 de maio, a comissão independente já tinha recolhido um total de 326 testemunhos diretos de abusos sexuais de menores na Igreja Católica em Portugal desde meados do século XX até à atualidade. Contudo, a comissão estima que o número real de vítimas se cifre nas muitas centenas e que estes testemunhos diretos representem apenas a ponta do icebergue, uma vez que vários casos apontam para a existência de várias outras vítimas. O universo das vítimas identificadas até agora inclui pessoas com idades atualmente entre os 13 e os 88 anos, que tinham entre os 2 e os 17 anos quando sofreram os abusos. Além disso, embora haja vítimas de ambos os sexos, existe uma clara predominância de vítimas do sexo masculino. Quanto à escolaridade, todos os níveis de instrução estão representados na amostra, desde a antiga instrução primária até ao doutoramento. Quanto aos abusadores, trata-se na sua esmagadora maioria de sacerdotes, embora também existam casos que dizem respeito a chefes de escuteiros, professores de Religião e Moral, superioras de congregações religiosas e outras figuras de poder na Igreja. A comissão também já identificou indícios de encobrimento de casos de abusos por parte da hierarquia católica nacional, incluindo por parte de bispos atualmente no ativo. Embora a maioria dos casos já tenha ultrapassado o prazo de prescrição, a comissão já enviou para o Ministério Público um total de 16 casos que ainda não prescreveram — e planeia enviar mais no futuro próximo.

O bispo D. José Ornelas, atual presidente da CEP, convidou o pedopsiquiatra Pedro Strecht — que foi um dos principais responsáveis pelo acompanhamento das vítimas do caso Casa Pia — para coordenar esta comissão independente e para escolher os seus membros. Strecht convidou para a comissão o psiquiatra Daniel Sampaio, a socióloga Ana Nunes de Almeida, o ex-ministro da Justiça Álvaro Laborinho Lúcio, a assistente social Filipa Tavares e a cineasta Catarina Vasconcelos. Desde o primeiro momento, a comissão independente assumiu que uma das suas grandes linhas de ação passaria pela consulta dos arquivos das 21 dioceses católicas portuguesas, onde os investigadores acreditam ser possível encontrar vestígios documentais que permitam entender como a hierarquia da Igreja Católica lidou com denúncias de abusos sexuais no passado.

No entanto, também desde o primeiro momento, a consulta dos arquivos das dioceses foi um dos grandes focos de controvérsia no debate sobre a investigação. Isto porque, apesar de a CEP ser um órgão colegial que assume a representação da Igreja Católica em Portugal, a verdade é que não tem poder executivo sobre os bispos, que são a autoridade soberana nas suas dioceses, respondendo apenas ao Papa. Nos primeiros dias do trabalho desta comissão, antecipava-se que esta realidade pudesse causar entraves à investigação, uma vez que, na verdade, nem todos os bispos estão exatamente no mesmo ponto no que respeita a este estudo. Segundo apurou o Observador, alguns bispos, nomeadamente aqueles que já em 2019 e 2020 se mostravam relutantes face à criação das suas próprias estruturas diocesanas de proteção de menores — como o bispo do Porto, D. Manuel Linda, ou o bispo de Lamego, D. António Couto —, continuam a manter posições de ceticismo perante a nova comissão independente.

Ainda assim, o que é certo é que os bispos e a comissão independente se puseram de acordo no que toca à consulta dos arquivos.

De acordo com informações recolhidas pelo Observador, os bispos e a comissão independente tiveram algumas reuniões de trabalho para debater o assunto e chegaram recentemente a um entendimento, que foi anunciado por ambos os lados em dois momentos distintos. O primeiro anúncio partiu da comissão independente, que numa conferência de imprensa em 12 de abril revelou que tinha convidado o historiador Francisco Azevedo Mendes, da Universidade do Minho, para coordenar uma equipa técnica de historiadores e arquivistas que iria reunir-se com cada um dos 21 bispos portugueses para avaliar o estado dos arquivos diocesanos e, depois, levar a cabo o trabalho concreto de consulta dos arquivos. Nessa conferência de imprensa, a comissão independente revelou até que esta equipa técnica já se encontrava no terreno a realizar contactos exploratórios com alguns bispos.

Alguns dias mais tarde, os bispos portugueses reuniram-se em Fátima, na sua habitual assembleia plenária semestral, entre os dias 25 e 28 de abril, com o tema dos abusos como um dos pontos centrais da agenda. Os seis elementos da comissão independente deslocaram-se a Fátima no segundo dia desta assembleia plenária, terça-feira, 26 de abril, para atualizar os bispos sobre o andamento dos trabalhos da comissão. Segundo apurou o Observador, ficou definido que os bispos emitiriam um comunicado conjunto a confirmar a disponibilidade de todas as dioceses — sem exceção — para a abertura dos seus arquivos à equipa de Francisco Azevedo Mendes. Assim aconteceu. No dia 28 de abril, no final da assembleia plenária, o porta-voz da CEP, padre Manuel Barbosa, leu o comunicado no qual os bispos portugueses mostravam “todo o interesse em colaborar com a Comissão Independente e a Equipa por esta designada, respeitando a Lei Civil, a Lei Canónica e o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados”.

Tudo parecia, então, encaminhado: a equipa técnica estava constituída e os bispos tinham dado o seu compromisso público de que abririam as portas dos seus arquivos aos investigadores.

O problema surgiu no dia seguinte, 29 de abril, para o qual estava agendado um encontro entre a equipa técnica e o cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, para discutir os moldes nos quais seriam consultados os arquivos da diocese lisboeta. Nesta altura, a equipa técnica já se tinha reunido com alguns bispos portugueses — e tudo tinha corrido bem. O mesmo não aconteceu naquele dia 29 de abril em Lisboa. Segundo apurou o Observador junto de fontes conhecedoras do caso, o cardeal-patriarca levantou uma questão que até ali não tinha sido colocada: a necessidade de uma autorização especial por parte do Vaticano para o acesso aos arquivos, tal como tinha acontecido em França e na Alemanha.