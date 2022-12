A ameaça de recessão que atinge as principais economias mundiais refreou o ímpeto dos bancos centrais para aumentarem as taxas de juro. Nas reuniões da semana passada, os principais bancos centrais reduziram a intensidade do aumento das taxas de juro de 75 para 50 pontos base. Embora as taxas de inflação continuem em valores máximos dos últimos quarenta anos, os bancos centrais optaram por um aumento menos agressivo das taxas de juro. No entanto, deixaram claro que são esperadosmais aumentos nos próximos meses.

Todas as instituições internacionais preveem um forte abrandamento no crescimento das principais economias em 2023. Para os Estados Unidos, a previsão da OCDE é de uma quebra de 1,8% em 2022 para 0,5% em 2023. No anúncio da decisão na semana passada, o BCE referiu a possibilidade de uma contração na área do euro neste e no próximo trimestre e apresentou previsões para a taxa de crescimento do PIB em linha com as da OCDE, que prevê uma queda de 3,3% em 2022 para 0,5% em 2023. No entanto, para a Alemanha, a maior economia da União Europeia, a previsão da OCDE aponta para uma quebra de 1,8% em 2022 para -0,3% em 2023.

O aumento das taxas de juros, iniciado este ano pelos bancos centrais para combater a taxa de inflação, será inevitavelmente associado à próxima recessão. Os bancos centrais sabem que dificilmente escaparão à condenação pública e por parte dos políticos pela sua responsabilidade na próxima recessão. A desaceleração da economia, induzida pelo aumento das taxas de juro, faz parte do processo de combate à inflação. Os bancos centrais aumentam os juros precisamente para refrear o consumo e o investimento, reduzindo dessa forma as pressões inflacionistas. De salvadores das economias nas últimas crises, os bancos centrais arriscam-se a passar a culpados.

Não podendo descurar o combate à inflação, os bancos centrais tentam evitar uma aterragem brusca da economia em 2023, abrandando o ritmo de aumento das taxas de juro. No equilíbrio entre o combate à inflação e a tentativa de uma aterragem suave da economia joga-se a credibilidade dos bancos centrais. Esse equilíbrio será muito mais difícil de alcançar pelo BCE na área do eurodo que pela Reserva Federal dos Estados Unidos.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.