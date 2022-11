A economia portuguesa vai crescer menos de metade do que se previa em julho, antecipa a Comissão Europeia. O Produto Interno Bruto (PIB) vai aumentar 0,7% em 2023, cerca de metade do que prevê o Governo no Orçamento do Estado. Ainda assim, o crescimento será mais que o dobro da média da UE, que só deverá crescer 0,3%.

As novas previsões económicas da Comissão Europeia estão alinhadas com a projeção divulgada em outubro pelo FMI: um crescimento de 0,7% na economia portuguesa no próximo ano. A previsão anterior de Bruxelas, de julho, apontava para um crescimento de 1,9% em 2023.

Bruxelas reviu em alta, porém, o crescimento económico de 2022, apontando para uma expansão de 6,6% – ligeiramente mais do que os 6,5% previstos em julho. Relativamente a 2024, a previsão da Comissão Europeia é que a economia portuguesa volte a acelerar, com uma expansão de 1,7%.

“Acreditamos que o pico da inflação está próximo“, diz Comissário Europeu Paolo Gentiloni, na conferência de imprensa de apresentação destes dados.

A projeção da Comissão Europeia para Portugal é que a taxa de inflação desça de 8% em 2022 para 5,8% em 2023. Em 2024 acredita-se que o ritmo de subida dos preços baixe para 2,3%.

“Depois de uma primeira metade do ano robusta, a economia europeia entrou numa fase muito mais desafiante”, afirma a Comissão Europeia, comentando que “os choques causados pela agressão russa na Ucrânia estão a penalizar a procura económica global e a agravar as pressões inflacionistas globais”.

A UE está entre as economias desenvolvidas mais expostas, devido à proximidade geográfica em relação à guerra e à elevada dependência das importações de gás da Rússia. A crise energética está a penalizar o poder de compra e a pesar na produção. O sentimento económico caiu de forma marcada, por isso, embora o crescimento em 2022 deva ser melhor do que o previsto anteriormente, as previsões para 2023 apontam para um crescimento significativamente mais baixo e uma inflação mais elevada”, diz Bruxelas.

