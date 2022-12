A economia portuguesa cresceu o dobro da zona euro em 2022 e vai crescer o triplo em 2023, projetou esta sexta-feira o Banco de Portugal. Apesar de uma quebra generalizada dos indicadores que compõem o Produto Interno Bruto (PIB) em relação às previsões feitas em junho, Mário Centeno garantiu que Portugal está neste momento com “crescimento baixo mas positivo” – escapando à recessão que já poderá estar em curso na zona euro – e no conjunto do próximo ano irá conseguir um crescimento de 1,5%, mais que o dobro do que estima a Comissão Europeia para o País. Porém, o Banco de Portugal admite um cenário mais adverso.

O governador do Banco de Portugal comentou, em conferência de imprensa, que “é sempre muito difícil comparar previsões” feitas por diferentes organismos – até porque trabalham com dados atualizados em datas diferentes (a previsão da Comissão Europeia, de 0,7%, foi divulgada a 11 de novembro, há mais de um mês). Porém, “há muitas coisas a acontecer na economia portuguesa que nos dão alguma garantia de que, do ponto de vista macroeconómico, esta estimativa é sustentável“, afirmou Mário Centeno.

“De acordo com os dados que temos disponíveis e com os nossos modelos, teremos níveis de crescimento muito baixos no princípio do ano. Não são crescimentos negativos, recessivos, mas são muito baixos”, começou por referir Centeno. Depois, há “uma melhoria na segunda metade do ano que, do lado das hipóteses, está muito ancorada a um alívio muito significativo, por exemplo, das restrições da oferta a nível global” – um cenário que se tornou mais realista com a recente mudança de política anti-Covid na China.

Além deste que tem sido um grande constrangimento nos últimos anos, Mário Centeno indicou, também, que no que diz respeito à guerra na Ucrânia a previsão do Banco de Portugal assume que o impacto económico da guerra irá reduzir-se na segunda metade do ano. “É verdade que Portugal tem beneficiado de um conjunto de fatores e teve um desenvolvimento interno que protege o País de alguns dos problemas, desde logo a posição geográfica“, afirmou o governador do Banco de Portugal, acrescentando: “não transportamos para a nossa projeção riscos e dificuldades que têm outros países mais próximos do conflito, mais afetados pela maior dependência energética [da Rússia] e outros fatores que Portugal não tem”.

